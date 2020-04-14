 Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Про це Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Від завтра моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринку, буде визнана такою, що втратила чинність", - заявив він.
За словами санітарного лікаря, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.
Проте було виявлено низку порушень та зловживань, які примусили Ляшка скасувати постанову.
"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку має забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення", – стверджує санітарний лікар.
Нагадаємо,31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень.
А шоб окончательно приколоться над украинцами - поручили их подать в ВР ПОЛУОБРАЗОВАННОМУ СЛУГЕ
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/protoierey-rpc-prizval-poteryavshih-rabotu-rossiyan-prosit-milostynku-1495355.html
Я думаю, торговцы тоже должны головой немного думать, а не только кошельком.
АЛЕ ВСЕ МАЄ РИЗИК як отримував по30% прибутку за тиждень то ти ж не скавчав ? а зараз отримуєш збитки то скавчиш жалісно?? ТА ХТО Ж ТОБІ ДОКТОР?
- А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я...
(с) Винни-пух и все-все-все
Володимирівська, 15.
У нас прогнозы по заболеванию дает сам геращенко
а рюкзаков решает кого и куда послать на обсервацию...
это такой прикол
Вы как будто не в этом шапито живете, или только вчера приехали)))
элементарно обдавайте кипятком купленные товары и даже личинки глистов на картошке сдохнут...
тупі бо
Врешті,оті тисячі базарних торговців і перекупщиків теж за щось мають жити !!!
Чи від корони здохнеш,а з простягненою рукою точно підеш ! І на заробітки не виїдеш (та й не у всіх є можливість) !
І чому те гімно не закриває церкви рпц на карантин ? Порушень не бачить,чи віра не дозволяє ?
Люди с базара - народ не бедный и запасливый
А вот коррупционеры без бюджетных денег точно вымрут 😀😀😀
Ви справді вважаєте,що в торгашів охрєнітєльні запаси ? А може ще треба й потрусити клятих мішочників-спєкулянтів ?
Думаєте,-це смішно,коли хтось не може продати товар,інший переплачує за подібний товар або й гіршої якості,а третій отримує надприбутки ?
Ви,шановна,викупите в мене самовивозом битон меду,півтони м'яса,а в мого сусіда тону капусти ? Бо уже оті запаси куп бабла підходять до кінця !
2. Ждем, когда занесут продуктовые сети.
3. PROFIT...
самі не здатні ніц для Вкраїни заробити.
Или про обоих вместе...?
Если про нарид, то мне больше всего бездарно подаренное ЯО жалко и его носители...
Порошенко уже навел "порядок".
В медицине, когда на пару с Супрун уничтожил санэпидемслужбу Украины. Что сейчас ох, как аукается.
Когда на пару с Гонтаревой девальвировал национальную валюту с 8 до 30 грн за долл., а инфляцию суммарно за два года довел до 70%.
Такая "помощь" даром не нужна.
Помните как они считали сколько надо денег на зарплату 4000 уе учителям?
КАКИХ ВЫБРАЛИ - такой и ВВП
В Одессе все рынки работают, по-моему, и седьмой км работает, так как жаловались в соц сетях, что снизили аренду только на 20%. Что тоже , кстати, скотство. Хозяева то есть умышленно заставляют работать вопреки распоряжению государства.
Или карантин - или нет. А с таким декоративным карантином, когда открыты церкви и базары ничего не получится.
Сидите дома! Чтобы работать потом было кому!
потом разрешили, она снова накупили продуктов, завезли на продажу
и тут снова их закрывают
как говорится Зеленский зробив их ще раз...
Щоб санітари не виловили їх вони вирішили закривати дурки,а заодно тубдиспансери - бо звучить якось дуже подібно до психдиспансерів !
Я вже писав на цю тему - до того як дозволили ринки :
На кожен ринок - весь час роботи контролює наряд з трьох :
1.медсестра в повному обладунку з пірометром у руці - міряє температуру
2.здоровий мент з гумовим кийком - зрозуміло для чого )
3.миршавенький мент з ручкою в одній руці та пачкою штрафних квитанцій - у другій .
На кожного порушника - один з варіантів переконування має вплинути