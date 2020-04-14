 Медсистема здатна одночасно витримати не більш ніж 3,5 тисячі важкохворих на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.
За його словами, МОЗ має як оптимістичні, так і песимістичні сценарії поширення коронавірусу.
"Якщо ми не будемо запроваджувати протиепідемічні заходи, карантин і спокійно дивитися на динаміку зростання, – ці цифри лякають. Я не хочу їх зараз озвучувати, щоб хтось не відчув надію і спокійно вийшов із самоізоляції, або припинив карантин, – наголосив він.
Ляшко нагадав про динаміку зараження у медзакладах та церквах, де від однієї людини інфікувалися до 80% контактних осіб, тому наголосив на необхідності дотримання карантину під час Великодня.
Головний санлікар також розповів про запас міцності медичної системи у протистоянні з коронавірусом: "Межа, на яку ми розраховували і якої притримуємося, – це не більш ніж 3,5 тис. хворих, які одночасного перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам і коронавірус пройти, і рятувати людей від інших тяжких хвороб. Ми обрали для себе оптимістичний сценарій і відслідковуємо динаміку, щоб або посилювати карантин, або починати процес підготовки для виходу з цього стану".
Нагадаємо, карантин в Україні запроваджено до 24 квітня. Для запобігання поширенню коронавірусу із 6 квітня уряд посилив обмеження.
Як повідомлялося, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 325 нових випадків COVID-19, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали.
Без этого сейчас медицину не поднять и зарплат медикам не увеличить
Частные практики решать проблему и маленьких городках и сёлах
Но Вы решили поумничать на Цензоре
Семейных врачей ( бесплатных) никто не отменяет
Раньше батюшек кгб заставляло стучать, а сейчас что они делают
Собор от слова собираться, сейчас никакие сборы не нужны. В Южной корее 1000 человек заразилось от таких сборов. У нас пик будет к концу месяца, тогда закроют церкви.
КГБ МП также контролирует церкви. В Москве сборы запретили, почему у нас можно.
микропример
красил я там бочки, под полив готовил
закончился растворитель. с єтим карантином оч не хочется лишний раз со двора віходить
взял бензин из канистрі для мотоблока, бензокосі и бензопилі
нормаль, растворитель в магазине 30-40 грн за 0,5л. а бензин 11 грн пол-литра, єффект одинаков, смердит и то и то одинаково противно
я думаю, многие люди внесут коррективі в свое хозяйство с єтим карантином