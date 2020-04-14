 COVID-19: кількість заражених у світі стрімко наближається до 2 млн, кількість жертв перевищила 119,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 119 686 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 23 622, хворих - 582 580.

В Італії за весь час захворіли 159 516 осіб. Водночас померло 20 465.

Іспанія повідомляє про 170 099 інфікованих. З них 17 756 осіб померли.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Італії, США, Іспанії та Франції.

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Так, у Франції померли 14 986 осіб, у Великій Британії - 11 347, в Ірані - 4585, Бельгії - 3903, у Німеччині - 3194, в Нідерландах - 2833, у Туреччині - 1296, у Швейцарії - 1138.

У РФ кількість заражених досягла 18 328 осіб, померло - 148; у Білорусі - 2919, померли - 29; у Польщі - 6934, померли - 245; у Молдові - 1712, померли - 35; в Угорщині - 1458, померли - 109; у Румунії - 6633, померли - 331; у Словаччині - 769, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали.