 Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на пресконференції в Білому домі американський президент Дональд Трамп.
"Америка робить суттєво важливі успіхи в боротьбі з вірусом. Протягом вихідних кількість зареєстрованих за добу нових випадків зараження знижувалася, знижувалася на території всієї країни", - заявив американський лідер.
Трамп зазначив, що "зменшується кількість необхідних госпіталізацій в осередках поширення інфекції: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган і Луїзіана".
"Це доказ того, що застосована стратегія боротьби проти вірусу працює. Це означає, що американці дотримуються визначених вимог. Неймовірно, що вони зробили", - заявив президент США.
Трамп підкреслив, що на цей момент ситуація розвивається краще, ніж очікувалося.
Американський лідер подякував за ці успіхи співробітникам системи охорони здоров'я, "які були разом з нами із самого початку".
Станом на 13 квітня США продовжують посідати перше місце у світі і за зареєстрованими випадками коронавірусу, і за летальними випадками внаслідок зараження COVID-19. Там зафіксовано майже 600 тис. пацієнтів з COVID-19 і 23,3 тис. летальних випадків. Повністю вилікувалися близько 36 тис. пацієнтів.
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Трампу треба було би говорити обережніше про "кращий розвиток ситуації", якщо була така кількість летальних випадків від короновірусу.
Я брав тут
зараз маски по 7 грн (були по 14), спирт по 70 грн (я брав по 129), респіратор по 25 грн (я брав по 35. а потім він піднявся до 49)
Передай братві, недопрацювала.
але ти дійсно. краще біжи в аптеку і візьмеш там маски по 18 грн, це ж краще ніж по 7 з твоєї точки зору
Я запаслива людина.
Коли ще на пенсію не вийшов, медик?
Ні, сонце. Не накрав. Оскільки мені ні фіга не видавалося, доводилося шукати самому. І от коли ділили гумантаку із Швеції, здається, дебіли тягли столи, світери та відра. А я нагріб масок- до речі, ffp-2, шинирізні, круті ноші... Та, чимало всього.
от тобі обовязково ото треба хоч трохи плюнути в ту ссилку? тебе колбасить, коли хтось комусь намагається допомогти?
З відповідним логотипом можна й по 50 узяти.
Й захопіть із собою усі ваші причендали, щоб поліція не захапала.
Законы рынка коронавирус не отменяет....
пока есть люди на Земле.
Що саме цікаве- контори обох інтернет-рухів знаходяться у Москві.