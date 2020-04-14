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 Суспільство, За кордоном
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 Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося

Кількість нових зареєстрованих випадків зараження коронавірусом на території США знижується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на пресконференції в Білому домі американський президент Дональд Трамп.

"Америка робить суттєво важливі успіхи в боротьбі з вірусом. Протягом вихідних кількість зареєстрованих за добу нових випадків зараження знижувалася, знижувалася на території всієї країни", - заявив американський лідер.

Трамп зазначив, що "зменшується кількість необхідних госпіталізацій в осередках поширення інфекції: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган і Луїзіана".

"Це доказ того, що застосована стратегія боротьби проти вірусу працює. Це означає, що американці дотримуються визначених вимог. Неймовірно, що вони зробили", - заявив президент США.

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Трамп підкреслив, що на цей момент ситуація розвивається краще, ніж очікувалося.

Американський лідер подякував за ці успіхи співробітникам системи охорони здоров'я, "які були разом з нами із самого початку".

Станом на 13 квітня США продовжують посідати перше місце у світі і за зареєстрованими випадками коронавірусу, і за летальними випадками внаслідок зараження COVID-19. Там зафіксовано майже 600 тис. пацієнтів з COVID-19 і 23,3 тис. летальних випадків. Повністю вилікувалися близько 36 тис. пацієнтів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188829
 
 
 Топ коментарі
 
О, а чому той сайтик пін-код від банківської картки та ідентифікаційний код не вимагає?
Передай братві, недопрацювала.
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По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19. Там зафиксировано почти 600 тыс. пациентов с COVID-19 и 23,3 тыс. летальных исходов. Полностью вылечились около 36 тыс. пациентов. Источник: https://censor.net.ua/n3188829
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Трампу треба було би говорити обережніше про "кращий розвиток ситуації", якщо була така кількість летальних випадків від короновірусу.
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Тим часом до ВІЛ-дисидентів додалися Свідки геноциду Гейтса.
Що саме цікаве- контори обох інтернет-рухів знаходяться у Москві.
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Тарампампам такой смешной-- задача всех выпхнуть на работу !!! Лукашенко напоминает только побогаче Трамп о распространении коронавируса в США: Ситуация развивается лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 569
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По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19. Там зафиксировано почти 600 тыс. пациентов с COVID-19 и 23,3 тыс. летальных исходов. Полностью вылечились около 36 тыс. пациентов. Источник: https://censor.net.ua/n3188829
------------------------------------------------------------------------------------------
Трампу треба було би говорити обережніше про "кращий розвиток ситуації", якщо була така кількість летальних випадків від короновірусу.
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В Україні зникає дефіцит захисних засобів від коронавірусу, а також падає ціна на них
Я брав тут
зараз маски по 7 грн (були по 14), спирт по 70 грн (я брав по 129), респіратор по 25 грн (я брав по 35. а потім він піднявся до 49)
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О, а чому той сайтик пін-код від банківської картки та ідентифікаційний код не вимагає?
Передай братві, недопрацювала.
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там є телефон
але ти дійсно. краще біжи в аптеку і візьмеш там маски по 18 грн, це ж краще ніж по 7 з твоєї точки зору
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Ні одної не купив. Частину запасів ще й хлопцям передав.

Я запаслива людина.
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А у кацапів одна думка-;накрав;.
Ні, сонце. Не накрав. Оскільки мені ні фіга не видавалося, доводилося шукати самому. І от коли ділили гумантаку із Швеції, здається, дебіли тягли столи, світери та відра. А я нагріб масок- до речі, ffp-2, шинирізні, круті ноші... Та, чимало всього.
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ну от я дав конкретну ссилку, може комусь стане в пригоді. там адекватні ціни. наявність та оперативність.
от тобі обовязково ото треба хоч трохи плюнути в ту ссилку? тебе колбасить, коли хтось комусь намагається допомогти?
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Маю підозру що там іде розпродаж гуманітарної допомоги, про регулярні надходження котрої трублять зелені, але її так ніхто ніде і не побачив.
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Головне щоб там був відповідний логотип.
З відповідним логотипом можна й по 50 узяти.
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Не забудьте прийти у 13.30 на вул. Володимирську, 15.
Й захопіть із собою усі ваші причендали, щоб поліція не захапала.
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Это естественно.
Законы рынка коронавирус не отменяет....
пока есть люди на Земле. Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося - Цензор.НЕТ 6790
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Тим часом до ВІЛ-дисидентів додалися Свідки геноциду Гейтса.
Що саме цікаве- контори обох інтернет-рухів знаходяться у Москві.
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під час самоізоляції, щоб якось скрасити свою повну бездіяльність, можна ходити по квартирі на каблуках і пити кефір з дорогих фужерів...

Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося - Цензор.НЕТ 4525
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Если бы Трамп ввел карантин на месяц раньше десятков тысяч смертей не было.
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приблизно місяць-два назад так виглядала дуже забезпечена людина з великими звязками у міністерстві охорони здоровя

Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося - Цензор.НЕТ 977
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