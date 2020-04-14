 Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на пресконференції в Білому домі американський президент Дональд Трамп.

"Америка робить суттєво важливі успіхи в боротьбі з вірусом. Протягом вихідних кількість зареєстрованих за добу нових випадків зараження знижувалася, знижувалася на території всієї країни", - заявив американський лідер.

Трамп зазначив, що "зменшується кількість необхідних госпіталізацій в осередках поширення інфекції: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган і Луїзіана".

"Це доказ того, що застосована стратегія боротьби проти вірусу працює. Це означає, що американці дотримуються визначених вимог. Неймовірно, що вони зробили", - заявив президент США.

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Трамп підкреслив, що на цей момент ситуація розвивається краще, ніж очікувалося.

Американський лідер подякував за ці успіхи співробітникам системи охорони здоров'я, "які були разом з нами із самого початку".

Станом на 13 квітня США продовжують посідати перше місце у світі і за зареєстрованими випадками коронавірусу, і за летальними випадками внаслідок зараження COVID-19. Там зафіксовано майже 600 тис. пацієнтів з COVID-19 і 23,3 тис. летальних випадків. Повністю вилікувалися близько 36 тис. пацієнтів.