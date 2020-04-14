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 Здоров'я
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 В осіб, які перехворіли на COVID-19, може не виникати імунітет, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє про можливий рецидив коронавірусної хвороби COVID-19 в осіб, які перехворіли. Не відкидається, що в їхньому організмі може не бути антитіл для нової боротьби з інфекцією.

Про це заявили виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян і провідний спеціаліст ВООЗ щодо COVID-19 Марія ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на американський телеканал CNBC.

"Що стосується одужання і повторного зараження COVID-19, то у нас, я вважаю, немає відповіді на це питання. Це наразі невідомо", - сказав Майкл Раян.

Зі свого боку ван Керкхове розповіла про дані проведеного в Шанхаї дослідження, яке показало, що в частини пацієнтів, які вилікувалися, антитіла не відповідали, в той час як у інших рівень їхньої відповіді був високий.

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Вона зазначила, що це не означає наявність імунітету до повторного зараження COVID-19 у другої частини обстежених.

За її словами, необхідно обстежити більше осіб, які видужали від COVID-19, щоб зрозуміти, чи виникає в них імунітет, і як довго він може захищати людину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188827
 
 
 Топ коментарі
 
Готує до найгіршого-бо зганьбився ВОЗ разом з ООН-довірившись китайському брехливому дракону.
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Для чого ВОЗ оприлюднює те, що досконало не вивчили?
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ВОЗ наганяє паніку.Постійно якісь протилежні заяви.
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Да, смешно получается. Вскрытие хоть кому-то проводили？
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У коронавируса несколько подвидов.
Особенность коронавируса в том, что у переболевшего одним подвидом не вырабатывается иммунитет к другому подвиду.
Поэтому, существует риск заболеть во второй и в третий раз, к сожалению.
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Ось тут і є маніпуляції та розповсюдження паніки з боку ВОЗ.
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Якщо мутував, то це вже інший вірус. А говориться про відсутність імунітету саме до цього вірусу. Тому є маніпуляція.
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Читай прессу, а не только помойку.
У коронавируса выявлено несколько штаммов.
Это различные типы одного вируса.
Иммунитет от одного подтипа не дает иммунитета от другого.
Хотя, кому я это рассказываю...
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Різні типи вірусу🤣 Цього достатньо для шнобелевської премії😄
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Имеются типы вируса гриппа A, B, C, D. Вирус содержит антигены H & A, вот они и мутируют : H1A1. H1A2 итд. Я понимаю так : не разбираешься в медецинской теории - не делай заключений!
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Они выздоровели потому что их иммунная система (и в общем здоровье) вытащили их. Конечно, организм сопротивлялся. Иммунитет -- это невозможность (или малая вероятность) заболеть снова. А иммунитет, предположительно, как раз и не выработался.
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Чувак жжот. Это ж какое он задание получил: вусмерть запугать человечество. А то, понимашь, проигнорировали аутичку Грету - ну, нате вам вирусок.
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Ты только цензор читаешь.
Обнаружено несколько штаммов коронавируса.
Он мутирует.
Если человек переболеет одним типом у него будет иммунитет только к нему.
Вирус, мутируя, становится менее агрессивным.
Поэтому, люди будут снова болеть, но летальных исходов будет меньше.
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У статті не говориться про імунітет до інших штамів вірусів. Говориться лише, що у частини людей є імунітет, а у іншої частини нема після одужання. Тобто йдеться лише про один штам вірусу.
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оскільки ліків від віруса не існує, то виникає питання - а як же вони тоді одужали? - чи може віруси в їх тілах самі-по-собі повиздихували?
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Так вроде, наоборот, переливают кровь от выздоровших, там антитела, помогает
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Этих дармоедов с ВОЗ нужно уже давно всех разогнать.
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ВОЗ самі не знають, що воно таке і як воно того.......ІГСПЕРДИ
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На жаль це говорить про те, що ніяка вакцина не допоможе - самий стійкий імунітет має бути (як при інших інфекціях) у тих, що перехворіли! А якщо навіть його нема, то ... В осіб, які перехворіли на COVID-19, може не виникати імунітет, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4657
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Этот вирус настолько крутой, что скоро научится говориить, потом писать, потом закончит колледж и устроится на работу в ВОЗ - чиновником от медицины.
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"Может или не может? Вот в чём вопрос." Дайте ещё с десяток млярдов этим, #пт, "гамлетам"... А может и кококовируса пандемического вообще никакого нет? Может в ВОЗе просто денюжку отрабатывают - вы там не сильно-то, а не то кококовирус вай-вай!
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по любому в базу данных генома человека вносится информация для распознавания коронавируса и борьбы с ним, если человек им переболел. так устроена генная биоинженерия, что все болезни вносятся в базу генную, чтобы в будущем организм быстрее реагировал на те болезни, которые он уже проходил. Не может такого быть, чтобы человек переболел и вирус не был в генной базе!
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вирусня как раз и цепляется к тем людям ,у кого система имунитета не отвечает,или плохо отвечает на болезнь,для того.что бі имунитет отвечал ,его надо накормитьвитаминами...
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