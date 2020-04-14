 В осіб, які перехворіли на COVID-19, може не виникати імунітет, - ВООЗ

Про це заявили виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян і провідний спеціаліст ВООЗ щодо COVID-19 Марія ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на американський телеканал CNBC.

"Що стосується одужання і повторного зараження COVID-19, то у нас, я вважаю, немає відповіді на це питання. Це наразі невідомо", - сказав Майкл Раян.

Зі свого боку ван Керкхове розповіла про дані проведеного в Шанхаї дослідження, яке показало, що в частини пацієнтів, які вилікувалися, антитіла не відповідали, в той час як у інших рівень їхньої відповіді був високий.

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Вона зазначила, що це не означає наявність імунітету до повторного зараження COVID-19 у другої частини обстежених.

За її словами, необхідно обстежити більше осіб, які видужали від COVID-19, щоб зрозуміти, чи виникає в них імунітет, і як довго він може захищати людину.