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 Політика України
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Все про:ВР (7483) більшість (4) Разумков Дмитро (458) Слуга народу (795)

 Голосування за зміни до бюджету підтвердило, що в Раді є більшість, - Разумков

Голова ВР Дмитро Разумков вважає, що результати голосування за зміни до Держбюджету на 2020 рік засвідчили існування більшості, всупереч прогнозам розколу у фракції "Слуга народу". Закон підтримали 226 депутатів.

Про це він заявив в ефірі на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо говорити про те, що щось зламалося, сьогодні голосування за бюджет було прямим підтвердженням: 226 голосів. І не забуваймо, що два представники політичної партії "Слуга народу" є позафракційними і перебувають у президії Верховної Ради... І, я думаю, що мені сьогодні точно можна говорити про те, що більшість є, і я можу цю більшість показати навіть за кількістю депутатів, які входять до фракції "Слуга народу", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков припускає, що для боротьби з "поправковим спамом" змінять регламент роботи Ради

Раніше депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував своїх колег, які не бажають підтримувати законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

У відповідь глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розколу в політсилі немає, а всі її члени живуть в Україні.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також заявляв про відсутність розколу у фракції.

Також читайте: Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188826
 
 
 Топ коментарі
 
Большинством идиотов в Раде в Украине никого не удивишь. А что нормальное есть?
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Большинство никчемных тупых зебилов. Даже элементарный карантин организовать не в состоянии!
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Моникобольшинство есть, ломбарды работают - жизнь удалась.
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Большинством идиотов в Раде в Украине никого не удивишь. А что нормальное есть?
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ось, виявляється,чим переймався разумков.. такий сидів і думав: та пофиг на вирус! лишь бы зелёное большинство не протухло.
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Большинство никчемных тупых зебилов. Даже элементарный карантин организовать не в состоянии!
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Моникобольшинство есть, ломбарды работают - жизнь удалась.
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Голосами "Слуг народа" и "Довиры" осуществлен секвестр бюджета и уменьшены бюджетные задания для налоговой ( на 143 млрд.) и таможенной (на 4 млрд.) службы и акцизы (на 12,6 млрд.)

Великолепно ! После обвинений Уманского в схемах махинаций в налоговой и на таможне им уменьшили бюджетное задание ! Все кто голосовал "за" - соучастники хищений ?

В ТРЦ "Парковый" на встрече с Зеленcким 203 депутата. Обстановочка в зале напряженная. Как минимум 6 уже прямо отказываются голосовать за банковский законопроект №2571-д. Зеленский нервниничает как никогда.
Встреча в ТРЦ "Парковый" вылилась в откровенный провал коммуникации Зеленского с собственной партией. Ни усилия Корниенко, ни усилия Арахамии реально ничего не изменили. Депутаты просто проигнорировали Зеленского. Вопрос об "антиколомойском законе" зависает и надолго, со всем вытекающими отсюда последствиями. Встреча показала, что реально никакой "партии" нет. Есть просто группы , которые пытаются решать свои собственные вопросы уже даже без оглядки на Зеленского.

До Зеленского дошло понимание ситуации с налоговой и таможенной службой. Офис прокурора возбудил уголовные дела по заявлению Уманского. Самое смешное в том, что по логике процесса решение о снижении бюджетного задания налоговой и таможенной службе принятое ВР откровенно подпадает под " соучастие и укрывательство противоправных действий". Соучастники преступления - Кабинет министров (он готовил решение) и все, кто за него голосовал.
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Це не та більшість, бо голосування стало необхідним для тих, хто знищив надходження для бюджету. Разумкова у даному випадку маніпулює свідомістю громадян!
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Який ви обережний. Зелені у ВСІХ випадках маніпулюють свідомістю громадян. Це - їхня зброя, яка поки що не дає збою через політичну недолугість українців.
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Будьте в Ви обережні, бо для Вас знайдуть випадки, де нема маніпуляцій. Тому завжди треба говорити з доказами про кожний конкретний випадок. І дійсно, що від СН було дуже багато.
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Ось цю більшість скоро судитимуть за порушення Конституції.
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Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.
Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.


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Интересно у кого и под какие проценты они занимать собираются.......
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Ну собсно Беня воспылал любовью к параше, а в этой компании и Фирташ и Ахметка....
Да и рыги . Поэтому получить страну на откуп с финансированием как у Бацьки, да и за снятие санкций шось капнет.... Жить ни Беня ни его гопкомпания тут не собираются.
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Та нє,то просто вас,кретинів, в кучу зібрали,кучка кретинів у вас є.
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* Вскрытие подтвердило, что чукча умер от вскрытия...*)
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До тех пор пока в каждом селе...районе... городке... городе...(без всяких областей)..не будет сверхсовременнной больницы с европейскими кроватями и оборудованием...............своей полиции...своей пожарной части...своих скорых....и школ....в центр прекратить перечислять деньги по налогам вообще....пандемия и все! а то делят бюджет чтобы воровать....
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Ха, и евромедсёстрами с евроврачами и евролекарствами. Дя чё там только в селе, на каждой кухне по доктору, или хоть по медсестричке
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не понять вам что вас грабят 30 лет....центральные органы власти...и разоряют села и городки чтобы дальше грабить...чтобы вы платили ндс...а куда...
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Мне одному кажется, что кто-то в "офисе прип*здента" штампует "указы" от нечего делать? Игра словами "з посади" и "з питань" требует отдельных "указов"? Голосование за изменения в бюджет подтвердило, что в Раде есть большинство, - Разумков - Цензор.НЕТ 9139
Голосование за изменения в бюджет подтвердило, что в Раде есть большинство, - Разумков - Цензор.НЕТ 8576
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Та яка нам радість від тієї ситуативної коаліції якщо вона створюється під нажимом.
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Каолиция барыг. Центру доверия нет.утопающие должны сами брать податки в свои руки и устраивать свою жизнь.Республика громад а не барыг.Вто какой запрос нужно обсуждать.
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Треба уточнювати: "злочинна більшість"...
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Я хтів сказати, що за такий бюджет могли проголосувати або дебіли, що не вміють або не хочуть навіть прочитати, за яке лайно вони давлять кнопку, або кінчені безпринципні виродки. Це я кажу після того, як прочитав той пи@дець, що там написане.
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