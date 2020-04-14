 Голосування за зміни до бюджету підтвердило, що в Раді є більшість, - Разумков

Про це він заявив в ефірі на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо говорити про те, що щось зламалося, сьогодні голосування за бюджет було прямим підтвердженням: 226 голосів. І не забуваймо, що два представники політичної партії "Слуга народу" є позафракційними і перебувають у президії Верховної Ради... І, я думаю, що мені сьогодні точно можна говорити про те, що більшість є, і я можу цю більшість показати навіть за кількістю депутатів, які входять до фракції "Слуга народу", - зазначив Разумков.

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Раніше депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував своїх колег, які не бажають підтримувати законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

У відповідь глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розколу в політсилі немає, а всі її члени живуть в Україні.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також заявляв про відсутність розколу у фракції.

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