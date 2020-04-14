 Голосування за зміни до бюджету підтвердило, що в Раді є більшість, - Разумков

Про це він заявив в ефірі на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо говорити про те, що щось зламалося, сьогодні голосування за бюджет було прямим підтвердженням: 226 голосів. І не забуваймо, що два представники політичної партії "Слуга народу" є позафракційними і перебувають у президії Верховної Ради... І, я думаю, що мені сьогодні точно можна говорити про те, що більшість є, і я можу цю більшість показати навіть за кількістю депутатів, які входять до фракції "Слуга народу", - зазначив Разумков.
Раніше депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував своїх колег, які не бажають підтримувати законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
У відповідь глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розколу в політсилі немає, а всі її члени живуть в Україні.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також заявляв про відсутність розколу у фракції.
Великолепно ! После обвинений Уманского в схемах махинаций в налоговой и на таможне им уменьшили бюджетное задание ! Все кто голосовал "за" - соучастники хищений ?
В ТРЦ "Парковый" на встрече с Зеленcким 203 депутата. Обстановочка в зале напряженная. Как минимум 6 уже прямо отказываются голосовать за банковский законопроект №2571-д. Зеленский нервниничает как никогда.
Встреча в ТРЦ "Парковый" вылилась в откровенный провал коммуникации Зеленского с собственной партией. Ни усилия Корниенко, ни усилия Арахамии реально ничего не изменили. Депутаты просто проигнорировали Зеленского. Вопрос об "антиколомойском законе" зависает и надолго, со всем вытекающими отсюда последствиями. Встреча показала, что реально никакой "партии" нет. Есть просто группы , которые пытаются решать свои собственные вопросы уже даже без оглядки на Зеленского.
До Зеленского дошло понимание ситуации с налоговой и таможенной службой. Офис прокурора возбудил уголовные дела по заявлению Уманского. Самое смешное в том, что по логике процесса решение о снижении бюджетного задания налоговой и таможенной службе принятое ВР откровенно подпадает под " соучастие и укрывательство противоправных действий". Соучастники преступления - Кабинет министров (он готовил решение) и все, кто за него голосовал.
Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
Да и рыги . Поэтому получить страну на откуп с финансированием как у Бацьки, да и за снятие санкций шось капнет.... Жить ни Беня ни его гопкомпания тут не собираются.
В ВР есть коалиция.
Есть.
Коалиция сосунков МВФ.
той пи@дець, що там написане.