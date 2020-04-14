 За "дякую Путіну" платять 200 євро: італійцям пропонують заробити на відео з подяками Росії, - La Repubblica

Про це пише італійська газета La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, росіяни розсилають пропозицію знайомим через WhatsApp. У тексті зазначено, що загалом потрібно близько 15 італійців, які подякували б Росії та Путіну за допомогу в боротьбі з коронавірусом. А замовником виступає якесь російське ЗМІ.
Подяки італійцям пропонують розміщувати у Twitter, Facebook або Instagram. За відео нібито готові заплатити 200 євро, за фотозвіт або просто текст - менше.
До пропозиції, яку розсилають у WhatsApp, прикріплено коротке відео з соцмережі TikTok - зразок того, що потрібно зробити. La Repubblica змогла зв'язатися з італійською дівчиною, яка в ньому знялася. І та зізналася, що справді зробила це за гроші. Тільки заплатили не їй, а її бойфренду, і не 200, а лише 20 євро.
Посольство РФ в Італії заявляє, що це провокація. За словами російських дипломатів, їм не потрібні проплачені подяки, адже вони і так щодня отримують сотні дзвінків, листів і щире "дякую" від простих італійців.
"Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...".
"- Дяденька, дяденька!!! Там лифта нет!!!
- ХУ...ня-а-а-а-а!!!.....".
- Ви читали казку свого письменника, Салтикова-Щедріна, «недрёманное око»?
- Ну, да… А при чём здесь это?
- Та при тому, що «Одноклассники» ФСБ створені. І ви в Однокласниках» бачите лише те, що вам путінське ФСБ дозволяє…
- Я те "пащёлкаю", "пащёлкаю"!!!
- Еге ж, ми такі… Ви ще про нас усього не знаєте… Ми винайшли машину часу, і досягли палеоцену. І там, крім копання Чорного моря, заселили диких європейських котів, з»тризубом» на лобі…
"заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20"
(Починав учиться в юрВУЗі в Росії. На першому семестрі в групі був "старостою" групи капітан міліції. Приїхав на другу сесію - а староста - жіночка! Почав розпитувать. Розказують: капітан був опером. Отримував гроші на оплату роботи інформаторів. Але залишав їх собі. І от десь за п"янкою зустрілися два стукачі, і один другому виляпав, що йому непогані гроші "на пропой" куратор платить. Другий "абиделси", що нічого не отримує, і "стуконув" начальству капітана... Так того не тільки вигнали з "мєнтовки", але й "цидулу" написали в інститут. "Мєнта" відчислили...).
Тада. Посольства Роиси последние 10 лет - это места выражения искренней "благодарности".
В Турции однажды даже лично послу РФ за Сирию спасибо сказали. Абсолютно бесплатно, кстати.
Источник: https://censor.net.ua/n3188825
"С т е ц ь к о. Ей!.. чи Прiсько, чи Домахо, чи як тебе. Послухай, та iди. Ось коли б ти вже була моя жiнка, та сказала б, що не хочеш за мене, так я б тобi пику побив, як менi батько часом б'є; а то ще тепер не можна. Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!"...
"Кримчани", "донбасіти" і "лугандонці" УЖЕ "вийшли заміж"... Тому їм тільки "б"ють пику"...
Так и надо идиотам.
Ещё забыла добавить: "и не дали, а забрали"
за канікулЫ )))
ха-ха, молодец бойфренд
Нелюбовь Игоря Ивановича к сланцевой нефти давно стала притчей во языцех. Он холил и лелеял в себе эту нелюбовь годами, но не мог найти повода дать волю своим чувствам. Да и условия были неподходящие. А когда повод вроде нашелся и внутренние предпосылки сложились (вечно мешающий великим планам Медведев, как Винни-Пух, прочно застрял на выходе из бункера Совбеза), то внешние обстоятельства как назло подкачали. Надо бы было остановиться, наступить вовремя на горло собственной песне, но инерция нелюбви была уже так велика, что сил остановиться не хватило. А со стороны, похоже, остановить уже и некому. И это пугает больше всего. Потому что обрушение нефтяного бюджета - это не самое страшное, что может случиться, если и в дальнейшем важнейшие политические решения будут приниматься по такому же шаблону - из нелюбви.
Естественно, не может не возникнуть вопрос - а где, собственно, герои несостоявшейся победы? Почему не слышно пресс-конференций, нет пространных интервью и подробных аналитических отчетов? Кто ответит за базар? Похоже, отец победы скрылся и не очень горит желанием платить алименты российскому бюджету.
больше тут...https://mbk-news.appspot.com/sences/********-sechina-ili/
Все намного проще. Подробности всей истории с этой помощью. И главное - что же кацапы туда послали. Есть перевод статьи на unian https://www.unian.net/world/10934723-bild-druzya-putina-zastavili-italiyu-prinyat-bespoleznuyu-pomoshch-rossii-protiv-covid-19.html
- Москва в десятки раз богаче живёт чем вся остальная россия.
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
https://www.youtube.com/watch?v=lA-jBf1T-Vk
...
см. "Система" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
https://twitter.com/zavpolit/status/1249814123216613378?s=12
-----------------
Почему-то напомнило старый анекдот про Рабиновича, который выиграл в лотерею )
что 90% денег по-братски разворовывается самими московитами.