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 За "дякую Путіну" платять 200 євро: італійцям пропонують заробити на відео з подяками Росії, - La Repubblica

Росіяни, які живуть в Італії, пропонують своїм знайомим італійцям розповісти в соцмережах, як вони вдячні Росії та Путіну за гуманітарну допомогу. За відео платять 200 євро, за текст - менше.

Про це пише італійська газета La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, росіяни розсилають пропозицію знайомим через WhatsApp. У тексті зазначено, що загалом потрібно близько 15 італійців, які подякували б Росії та Путіну за допомогу в боротьбі з коронавірусом. А замовником виступає якесь російське ЗМІ.

Подяки італійцям пропонують розміщувати у Twitter, Facebook або Instagram. За відео нібито готові заплатити 200 євро, за фотозвіт або просто текст - менше.

Також читайте: 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa

До пропозиції, яку розсилають у WhatsApp, прикріплено коротке відео з соцмережі TikTok - зразок того, що потрібно зробити. La Repubblica змогла зв'язатися з італійською дівчиною, яка в ньому знялася. І та зізналася, що справді зробила це за гроші. Тільки заплатили не їй, а її бойфренду, і не 200, а лише 20 євро.

Посольство РФ в Італії заявляє, що це провокація. За словами російських дипломатів, їм не потрібні проплачені подяки, адже вони і так щодня отримують сотні дзвінків, листів і щире "дякую" від простих італійців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188825
 
 
 Топ коментарі
 
спасибо хуйлу, что я не москаль. где мои 200е? За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 3684
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По словам российских дипломатов, им не нужны проплаченные благодарности, ведь они и так каждый день получают сотни звонков, писем и искренним "спасибо" от простых итальянцев.

Тада. Посольства Роиси последние 10 лет - это места выражения искренней "благодарности".
В Турции однажды даже лично послу РФ за Сирию спасибо сказали. Абсолютно бесплатно, кстати.
За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 310
Источник: https://censor.net.ua/n3188825
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спасибо *****, что я не москаль. где мои 200е? За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 3684
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Так вони обіцяли 200, а заплатили 20, то що в тебе лишиться з 50? 5 євро? Та нехай вони самі ***** відео знімають, дурки кацапські
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якщо мій месседж дійде до "мишебратів" - я навіть згоден доплатити
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Я свої "месседжі" писав "мишебраттям", у 2014-му, так після анекдоту мені в "одноглазниках" сторінку на другий день "вирубами"...

"Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...".
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Убогенький ЛаптьоРейх продовжує дивувати...
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Ти ще здатен дивуваться? Я давно перестав... Особливо після сказаного "Головблазнем кремлівського двору", Задорновим: "На всякую западную хитрость мы ответим своей неожиданной глупостью...". Ця "неожиданная глупость" - не має ні кінця, ні дна...
"- Дяденька, дяденька!!! Там лифта нет!!!
- ХУ...ня-а-а-а-а!!!.....".
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- Послушайте, а пачему вы, «хахлы», наш сайт «Одноклассники», «одноглазниками» называете?...
- Ви читали казку свого письменника, Салтикова-Щедріна, «недрёманное око»?
- Ну, да… А при чём здесь это?
- Та при тому, що «Одноклассники» ФСБ створені. І ви в Однокласниках» бачите лише те, що вам путінське ФСБ дозволяє…
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Старий анекдот: "Включає чоловік телевізор. Дивиться, а там Брєжнев виступає. Він "клац", на "Другий" канал - там теж Брєжнєв... Він "клац" на третій, "місцевий" (був такий колись, у великих містах) - там теж Брєжнєв. Він ""клац" - на "Перший" - на екрані з"являється майор КГБ і каже:
- Я те "пащёлкаю", "пащёлкаю"!!!
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- Паслушайте, «хахлы», вы нас, рассеян, постоянно обвиняете в фальсификации истории… На себя пасматрите … В Чернигаве, на стенах обора 10 века, высекли избражение двуглавого орла - а он у нас, в Рассее, появился лишь в 15 веке… Денег фальшивых начеканили, якобы эпохи Великорусского князя Владимира Первого, с вашим бандеровским «тризубом»… Даже забрались в Собор Святого Петра, в Риме, и на портрет Владимира Великого свой «тризуб» пририсовали!...
- Еге ж, ми такі… Ви ще про нас усього не знаєте… Ми винайшли машину часу, і досягли палеоцену. І там, крім копання Чорного моря, заселили диких європейських котів, з»тризубом» на лобі…
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При этом российские дипломаты сразу соврали)))
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Страна-фейк, и всё в ней фейк. Такое ощущение, что только многовековая покорность, впечатавшаяся в мозги как основа всего, - настоящее, всё остальное рисуют на этом пустом, не паханном поле без оглядки и без зазрения совести. Щедрин был прав...
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так уже)
"заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20"
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Так у кацапів "у заводі" таке - наобіцять, а потім "наї..ть"... А за що "пацанам" випивать?
(Починав учиться в юрВУЗі в Росії. На першому семестрі в групі був "старостою" групи капітан міліції. Приїхав на другу сесію - а староста - жіночка! Почав розпитувать. Розказують: капітан був опером. Отримував гроші на оплату роботи інформаторів. Але залишав їх собі. І от десь за п"янкою зустрілися два стукачі, і один другому виляпав, що йому непогані гроші "на пропой" куратор платить. Другий "абиделси", що нічого не отримує, і "стуконув" начальству капітана... Так того не тільки вигнали з "мєнтовки", але й "цидулу" написали в інститут. "Мєнта" відчислили...).
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Людоед скупает европигмеев за от них же полученные деньги...
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* Я сама итальянка, дочь офицера. Поверьте..* )))
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По словам российских дипломатов, им не нужны проплаченные благодарности, ведь они и так каждый день получают сотни звонков, писем и искренним "спасибо" от простых итальянцев.

Тада. Посольства Роиси последние 10 лет - это места выражения искренней "благодарности".
В Турции однажды даже лично послу РФ за Сирию спасибо сказали. Абсолютно бесплатно, кстати.
За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 310
Источник: https://censor.net.ua/n3188825
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вот с*ки а крымчанам\донабасятам\лугандонцам что-то дадут? или там уже исключительно кнутом работают?
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Ти читав коли "Сватання на Гончарівці", Григорія Квітки-Основ"яненка?
"С т е ц ь к о. Ей!.. чи Прiсько, чи Домахо, чи як тебе. Послухай, та iди. Ось коли б ти вже була моя жiнка, та сказала б, що не хочеш за мене, так я б тобi пику побив, як менi батько часом б'є; а то ще тепер не можна. Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!"...

"Кримчани", "донбасіти" і "лугандонці" УЖЕ "вийшли заміж"... Тому їм тільки "б"ють пику"...
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"заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20"

Так и надо идиотам.
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* Заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20... И не за видео, а за час...* А в остальном всё правильно...)
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"сделала это за деньги. Только заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20 евро. " За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 9284
Ещё забыла добавить: "и не дали, а забрали" За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 9284
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а може челендж забабахаємо? дякую, путіну за...."?

за канікулЫ )))
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И та призналась, что действительно сделала это за деньги. Только заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20 евро
ха-ха, молодец бойфренд За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 689
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Самий головний скреп це КАМАЗ в кольорі хакі
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Позорище. За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 1283 И тут не смогли не обгадиться.
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Кто? Итальянская ТП с бойфрендом? Да скорее бойфренд - красавчик, зажал себе 180 евро. За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 5094
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Те,кто посылал помощь и сейчас платят за отзывы о ней.
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офф топ
Нелюбовь Игоря Ивановича к сланцевой нефти давно стала притчей во языцех. Он холил и лелеял в себе эту нелюбовь годами, но не мог найти повода дать волю своим чувствам. Да и условия были неподходящие. А когда повод вроде нашелся и внутренние предпосылки сложились (вечно мешающий великим планам Медведев, как Винни-Пух, прочно застрял на выходе из бункера Совбеза), то внешние обстоятельства как назло подкачали. Надо бы было остановиться, наступить вовремя на горло собственной песне, но инерция нелюбви была уже так велика, что сил остановиться не хватило. А со стороны, похоже, остановить уже и некому. И это пугает больше всего. Потому что обрушение нефтяного бюджета - это не самое страшное, что может случиться, если и в дальнейшем важнейшие политические решения будут приниматься по такому же шаблону - из нелюбви.

Естественно, не может не возникнуть вопрос - а где, собственно, герои несостоявшейся победы? Почему не слышно пресс-конференций, нет пространных интервью и подробных аналитических отчетов? Кто ответит за базар? Похоже, отец победы скрылся и не очень горит желанием платить алименты российскому бюджету.
больше тут...https://mbk-news.appspot.com/sences/********-sechina-ili/
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є щось опущеніше і бридкіше за рассію і кацаподебілів?
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Для картинки на Рос СМИ, логика в этом есть, они не первый таз такое делают что бы ссылаться на неких людей, типа вот сами посмотрите.
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Итальянцы в ауте (так помягче звучит), ну вы поняли...)))
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Глупая новость, от которой все в экстазе. Живите на земле. 200 евро за пост)))) Идиотом надо быть чтобы верить.
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Заздрісно Ден в порівнянні з 11,80 в рейхрублях? Вчи мови, за знання мов завжди більше платили.
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ну так поверил же идиот... а ему на один ноль меньше всучили. Куацапу верить - себе дороже. Руская мразь никогда обещание не выполняла. С козломордым договариваться бесполезно, т.к. "страдающую сторону" договора в итоге ожидает большое разочарование, приглашение отведать блинов с лопаты, полюбоваться петухом из говна и... а больше ничего... короче говоря, руский примат - животное недоговорное
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Зная вас, кацапов, тут никто не удивляется... Вы ещё и не такое "отмочить" способны.. Заврались так, что если вы даже станете убеждать, что "вода - мокрая...", люди начнут сомневаться...
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Да! Практика покупки лайков весьма распространенное явление. Главный брехун кремля Киселев наверняка этим пользуется но все равно анти лайков много. Ну а про кремлевского карлика я вообще молчу... ЕГО НЕНАВИДЯТ ВСЕ !
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как сказать... моя бывшая мацкофская родня вполне осознанно голосовала за эту мордовскую срань на прошлых выборах, когда там они у них проводились. Вполне осознанно. И сильно обижались на мои телефонные комментарии по этому поводу... ну и перешли в категорию "бывших"
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и это понятно -
- Москва в десятки раз богаче живёт чем вся остальная россия.
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я бы не сказал, что они богаче и жируют... вечно жаловались...
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Не один ти "такий"... У моєї дружини така сама "рідня" - тільки у Волгограді... Ми у них, з березня 2014-го - "бандери"... Так ми контакт і "обрубали". Років через три, як їм "припекло", почали видзвонювать, "наздогад помириться", але я сказав, що пізно - у мене у квартирі на ШІСТЬ "бандер" більше стало... Дружина отримала подарунок - кошеня. Порода - "шотландська капловуха". Через рік привела п"ятеро дітей. У всіх шістьох на лобі - чітко "тризуб" виділяється... (Ця порода виведена від схрещення звичайних домашніх кішок і дикого європейського кота... А у того це - "характерна риса"...).
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"Посольство РФ в Италии заявляет, что это провокация. По словам российских дипломатов, им не нужны проплаченные благодарности, ведь они и так каждый день получают сотни звонков, писем и искренним "спасибо" от простых итальянцев." За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 5872 Нас там нет, вы всё врёте, то не мы... Какие же жалкие эти кацапы.
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- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
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Історична правда | Міфи Русского міра - політтехнології.
https://www.youtube.com/watch?v=lA-jBf1T-Vk
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Путин - "мощный старик"©. И хотя с течением времени старческие немощи неотвратимо съедают тело Путина, мощь Путина никуда не исчезает, а плавно превращается в мощный старческий маразм Путина.
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Россия открыла в Италии экспресс-курсы для начинающих политических проституток.
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Подумаєш сенсація. Вот у нас можуть заволати "спасибі за 1000".
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А за "Сдохни и сгори в аду путлер" сколько заплатят?
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Ну сасальвини с шлюхокони может и запишут,там в фсб на них компромата уже на 3 пожизненных и газенваген.
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Коррупционные денюжки - в деле. То ли ещё будет... (оёёй)
см. "Система" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
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La Repubblica смогла связаться с итальянской девушкой, которая в нем снялась. И та призналась, что действительно сделала это за деньги. Только заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20 евро. Источник: https://censor.net.ua/n3188825
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Почему-то напомнило старый анекдот про Рабиновича, который выиграл в лотерею )
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Кремль получил подтверждение, что итальянцев подкупают,
что 90% денег по-братски разворовывается самими московитами.
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Экак их после Голобородько понесло, видят как можно обуть с телевизора всю страну, думали что эт только после революции 1917 можно было безграмотных добрым дедушкой Лениным кормить, ан нет наступило будущее, а долпоепы все теже, шукают вождя себе на шею.
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