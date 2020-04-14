 За "дякую Путіну" платять 200 євро: італійцям пропонують заробити на відео з подяками Росії, - La Repubblica

Про це пише італійська газета La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, росіяни розсилають пропозицію знайомим через WhatsApp. У тексті зазначено, що загалом потрібно близько 15 італійців, які подякували б Росії та Путіну за допомогу в боротьбі з коронавірусом. А замовником виступає якесь російське ЗМІ.

Подяки італійцям пропонують розміщувати у Twitter, Facebook або Instagram. За відео нібито готові заплатити 200 євро, за фотозвіт або просто текст - менше.

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До пропозиції, яку розсилають у WhatsApp, прикріплено коротке відео з соцмережі TikTok - зразок того, що потрібно зробити. La Repubblica змогла зв'язатися з італійською дівчиною, яка в ньому знялася. І та зізналася, що справді зробила це за гроші. Тільки заплатили не їй, а її бойфренду, і не 200, а лише 20 євро.

Посольство РФ в Італії заявляє, що це провокація. За словами російських дипломатів, їм не потрібні проплачені подяки, адже вони і так щодня отримують сотні дзвінків, листів і щире "дякую" від простих італійців.

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