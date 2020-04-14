 Рада дозволила закривати окремі населені пункти на карантин

Ця норма міститься в законопроєкті №3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила в понеділок, 13 квітня.

У законі зазначено: "Створювати на в'їздах, виїздах на території карантину і окремих адміністративно-територіальних одиниць, що розташовані на території карантину, контрольно-пропускні пункти, залучати у встановленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин і підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони та військового будівництва, охорони громадського порядку".

Крім того, цим законопроєктом Рада визначила поняття "самоізоляція" і "обсервація", а також дозволила проводити обробку персональних даних без згоди особи.

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Передбачені норми діятимуть протягом карантину і 30 днів після його скасування.

Закон відправлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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