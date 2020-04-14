 Рада дозволила закривати окремі населені пункти на карантин

Ця норма міститься в законопроєкті №3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила в понеділок, 13 квітня.
У законі зазначено: "Створювати на в'їздах, виїздах на території карантину і окремих адміністративно-територіальних одиниць, що розташовані на території карантину, контрольно-пропускні пункти, залучати у встановленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин і підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони та військового будівництва, охорони громадського порядку".
Крім того, цим законопроєктом Рада визначила поняття "самоізоляція" і "обсервація", а також дозволила проводити обробку персональних даних без згоди особи.
Передбачені норми діятимуть протягом карантину і 30 днів після його скасування.
Закон відправлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Полиция так же массово заражается, медики, даже работники лабораторий, где делают анализ ПЦР тесов, итд.
Так, что никаких КПП не будет ибо все силовики там и заболеют через несколько дней нахождения на этих КПП
...
Шановні Равшане та Джамшуте, велике прохання виправити заголовок.
Впрочем, уже не первый.
Очень похоже на начало Голодомора.
Зелебобы, а помните как вы $рались: "аби не Порох, гipше не буде" ?
Каковы их полномочия ВНУТРИ страны !?
Они, что специалисты "карантинных мер" ?!
Что они умеют и могут при сугубо медицинской проблеме !?