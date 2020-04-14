EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  5644  38
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7483) закон (886) карантин (2817) COVID-19 (3635) коронавірус (2369)

 Рада дозволила закривати окремі населені пункти на карантин

На в'їздах і виїздах з адміністративно-територіальних одиниць, які розташовані на території карантину, можна встановлювати КПП, а до їхньої охорони залучати військовослужбовців.

Ця норма міститься в законопроєкті №3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила в понеділок, 13 квітня.

У законі зазначено: "Створювати на в'їздах, виїздах на території карантину і окремих адміністративно-територіальних одиниць, що розташовані на території карантину, контрольно-пропускні пункти, залучати у встановленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин і підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони та військового будівництва, охорони громадського порядку".

Крім того, цим законопроєктом Рада визначила поняття "самоізоляція" і "обсервація", а також дозволила проводити обробку персональних даних без згоди особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада дозволила обробку даних хворих на СOVID-19 без їхньої згоди, а місцевій владі - створювати тимчасові спецлікарні

Передбачені норми діятимуть протягом карантину і 30 днів після його скасування.

Закон відправлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Також читайте: Загроза зростає, ми втратили двох пацієнтів, за добу надходять по 17 осіб, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188824
 
 
 Топ коментарі
 
Якось так починався Голодомор.
 показати весь коментар
 
Страну пора закрывать от вас пейсатых падл.. вы уродцы эту эпидемию уже не остановите... время потеряно..и вы за это рано или поздно ответите..... хочу ошибаться , но я реалист..
 показати весь коментар
 
Під час Голодомору лопати були,не було їжі.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
если имее лопату и 12 соток - выживешь.
 показати весь коментар
 
Під час Голодомору лопати були,не було їжі.
 показати весь коментар
 
 
сходи затарься в супермаркет, пока можешь выйти, я давно уже так сделал, на 2 апокалипсиса хватит...
 показати весь коментар
 
Когда уже будут рейтинги как Зелю любят и поддерживает нарот, я уже соскучилась. Какой о не порядок вообще((
 показати весь коментар
 
 
ну были пару дней назад... 55% идиотов якобы одобрямс кличка, 40% - зелю
 показати весь коментар
 
До тех "12 соток" многим уже не добраться: автобусы/маршрутки запрещены.
 показати весь коментар
 
 
высасывают деньги у среднего класса, что бы не бунтовали когда Украину будут к ДНР присоединять
 показати весь коментар
 
 
закройте рпц на вечный карантин а гебешников в рясах в радную говень вышлите и будет счастье.
 показати весь коментар
 
 
де ти бачив людні вулиці, дебіле? Твої айдарівці зеленої соплі бояться, куди їм взагалі ходити. Хай займаються чим завжди - бухлом.
 показати весь коментар
 
 
Страну пора закрывать от вас пейсатых падл.. вы уродцы эту эпидемию уже не остановите... время потеряно..и вы за это рано или поздно ответите..... хочу ошибаться , но я реалист..
 показати весь коментар
 
 
Як зручно тепер їм організовувати карантин під час політичних переслідувань опонентів!
 показати весь коментар
 
 
Уже и солдаты начинают заражаться, даже один военнослужащий умер от вороновируса.
Полиция так же массово заражается, медики, даже работники лабораторий, где делают анализ ПЦР тесов, итд.
Так, что никаких КПП не будет ибо все силовики там и заболеют через несколько дней нахождения на этих КПП
 показати весь коментар
 
Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты карантин
...
Шановні Равшане та Джамшуте, велике прохання виправити заголовок.
 показати весь коментар
 
 
ВОЗ признал карантин и самоизоляцию в бедных странах неэффективной мерой (бесполезной)! А Украина богатая страна?!
 показати весь коментар
 
 
RustIck Саме такий карантин як в нас,зробить тільки гірше.Тому що економіка розвалиться повністю.
 показати весь коментар
 
 
ограничительные и противоэпидемические меры должны быть продуманы,разумны, адекватны угрозам и соразмерены тому, какой реально результат могут дать на практике, вне зависимости от "хотелок", фантазий или страхов!
 показати весь коментар
 
Хочуть закрити міста,але не хочуть закрити церкви.
 показати весь коментар
 
 
Антиконституционный переворот.
Впрочем, уже не первый.
Очень похоже на начало Голодомора.

Зелебобы, а помните как вы $рались: "аби не Порох, гipше не буде" ?
 показати весь коментар
 
 
Но только вы умудрились выбрать героинового педика и шлимазла
 показати весь коментар
 
 
" а к их охране привлекать военнослужащих." - любопытно, а с какой конкретно целью их привлекать ? Отражать нападение на КПП !?

Каковы их полномочия ВНУТРИ страны !?
Они, что специалисты "карантинных мер" ?!

Что они умеют и могут при сугубо медицинской проблеме !?
 показати весь коментар
 
 
не пущать есть НГ пусть их и ставят идиоты мля зелёные
 показати весь коментар
 
Рада в черговий раз розтоптала Конституцію. Сподіваюся, що скоро всі хто голосував за антиконституційні закони чи постанови будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
 показати весь коментар
 
 
Вот тебе и тоталитаризм)) а они рассказывают что-то за диктатора Лукашенко.
 показати весь коментар
 
 
они там совсем поехали - армия не для этого во мля идиоты зелёные Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты карантин - Цензор.НЕТ 2654
 показати весь коментар
 
 
Нацгвардия создана как раз для этого.
 показати весь коментар
 
Больше штрафов и разрешить шманать багажники и карманы. От этого коронавирус погибает. Правда нашим мусорам это так понравится, что их с блокпостов потом не выгонишь.
 показати весь коментар
 
 
Правильный карантин выглядит так и должен начинаться с Банковой:
Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты карантин - Цензор.НЕТ 6718
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору