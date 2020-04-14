 Якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець усі досягнення карантину, - Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі каналу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми спілкувалися з Радою церков, ми говорили з усіма главами церков про те, чи потрібно зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень. Дані, які в нас є, кажуть, що не так багато було порушень у церквах. Були поодинокі порушення, коли вірян допустили в самі храми, але в більшості випадків українці збиралися біля храмів, і були масові скупчення людей. Це призводить до того, що були тісні контакти, і це може призвести до того, що буде сплеск захворюваності на COVID-19", - сказав Ляшко.

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Ляшко закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.

"Не вистачить жодних сил ані поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей. Ще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень удома, всі релігійні обряди провести вдома, адже так легко зруйнувати в кінці карантинних заходів все те , чого ми досягли, а ми досягли багато чого", - сказав він.

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Ляшко підкреслив, що рішення про вихід з карантину буде ухвалюватися згідно із ситуацією, яка складеться на 24 квітня.

"Маркерна точка - це 24 квітня, дата, яка нам покаже ситуацію, це якраз 5-7 день після Великодня, ми побачимо чи є у нас сплеск після святкування цього свята" - сказав він.

Ляшко зазначив що нині Україна може проводити близько 30 тис. тестів на тиждень, у разі необхідності ця кількість може бути збільшена.

При цьому потужності системи охорони здоров'я можуть дозволити не більше 3,5 тис. одночасного перебування пацієнтів з різними захворюваннями в відділеннях інтенсивної терапії.