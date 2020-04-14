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 Якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець усі досягнення карантину, - Ляшко

Сил поліції та епідеміологів не вистачить, щоб "закрити всі храми і закрити всіх людей". Розраховувати доводиться лише на свідомість людей. Від того, як українці проведуть Великдень, залежатиме скасування карантинних обмежень.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі каналу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми спілкувалися з Радою церков, ми говорили з усіма главами церков про те, чи потрібно зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень. Дані, які в нас є, кажуть, що не так багато було порушень у церквах. Були поодинокі порушення, коли вірян допустили в самі храми, але в більшості випадків українці збиралися біля храмів, і були масові скупчення людей. Це призводить до того, що були тісні контакти, і це може призвести до того, що буде сплеск захворюваності на COVID-19", - сказав Ляшко.

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Ляшко закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.

"Не вистачить жодних сил ані поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей. Ще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень удома, всі релігійні обряди провести вдома, адже так легко зруйнувати в кінці карантинних заходів все те , чого ми досягли, а ми досягли багато чого", - сказав він.

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Ляшко підкреслив, що рішення про вихід з карантину буде ухвалюватися згідно із ситуацією, яка складеться на 24 квітня.

"Маркерна точка - це 24 квітня, дата, яка нам покаже ситуацію, це якраз 5-7 день після Великодня, ми побачимо чи є у нас сплеск після святкування цього свята" - сказав він.

Ляшко зазначив що нині Україна може проводити близько 30 тис. тестів на тиждень, у разі необхідності ця кількість може бути збільшена.

При цьому потужності системи охорони здоров'я можуть дозволити не більше 3,5 тис. одночасного перебування пацієнтів з різними захворюваннями в відділеннях інтенсивної терапії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188823
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вы же ссыте закрыть российских попов. Вот и боритесь с эпидемией.
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Их Паша мерседес с Усиком пригласили, а зелёные - шмаркли жуют, московских попов обидеть бояться.
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Можна з Гідропарка відтягнути сили! Час вже нашим правоохоронцям зайнятися бабками з яйками та пасками. Не все ж ловити чоловіків в плавках.
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вот, я о том же, замуроваться и спрятаться от вируса на долго все равно не получится!
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Ляшко краще розказав би,що в багатьох церквах є онлайн богослужіння,там можна і записки онлайн подавати,замовляти службу(безкоштовно,пожертви на добровільній основі-хочеш давай,хочеш ні).І йти нікуди не треба.Правда це ПЦУ,прихожанам гундяєвців таке не підходить.
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А я пока не вижу достижений карантина. Пока все идет по прогнозируемому сценарию....
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люди не поидёт, а сектантов не отговорить, да и те кто попрёт в храмы мацковского паханата, берегитесь их, но не отгововариваите, пусть идёт.
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Так им тогда метку на лбу ставить надо, чтобьі нормальньіе видели и держались поодаль.
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Після спалаху коронавірусу в Лаврі ви, певно, подумали, що її «намісник» Павло (відомий за свою пристрасть до дорогих авто - як «Паша-мерседес») покаявся за заклики ігнорувати карантин та частіше причащатися? Ні, не покаявся! Натомість, попросив у вірян більше грошей.

Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8604
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Ой бедненькие, сил полиции не хватит.
Ссытся попов просто, ****.
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Та введите коменданский час на сутки и все .
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Черга зі "швидких" у Мінську під 5-ю міською клінічною лікарнею

Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4545
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Ну такі фото є із Києва із чергами? Так в нас же карантин) як таке можливо?)) А може просто тому що ковіді хворих як царів привозять на швидких)) навідміну від ситуації коли люди просто стикаються зі вспишками сезонним грипу наприклад) а черга швидких реальної картини не показує
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С Киева пока таких нет. Бредишь? Пока поступают в опорные больницы по 15-20 человек в сутки. Как я думаю, даже ты понимаешь, что это не требует очереди из скорых. При легочной недостаточности, понимаешь ли, человеку уже сложно передвигаться. Так что без скорой просто никак.
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**** забей в Фейсбуке:/ Очередь из «скорых»: журналистка показала больницу в Киеве, принимающую больных COVID-19./ И это ещё 23 марта! ***** или со своими фоточками скорых. Если тем более с Киева такие фото были уже 23 марта! И что *****!? Что тварь!? Как объяснишь?
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Осел, а теперь сам вбей. И найди на снимке очередь из скорых. Или ты только заголовки читаешь, придурок? Подобные тебе, обычно еще у папы на конце засыхают. Как ты без мозгов выжил - вообще не понимаю. У меня знакомая работает в районной опорной больнице, поэтому меня громкие заголовки отечественных журнашлюх по поводу коронавируса никак не задевают. Молокосос, если не хочешь, чтобы твои папа и мама сдохли, сиди, ****, дома.
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Соответствующие кадры опубликовала журналистка издания LB Анна Стешенко, которую привезли в столичную больницу, чтобы сделать тестна COVID-19 // на тебе лёгочная недостаточность)) тормозяра ипаная! Людей на тесты даже на скорых привозят! Лопух тупорылый. Потом такие лопухи флткают очереди со скорых и поднимают кипишь "мы умрем все" дибилы узколобые
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Полюбуйся. Может мозги на место станут.
https://twitter.com/Doodlettae/status/1247234474464739336
Цари, говоришь?
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Закройте церкви, идиоты. Иначе получите такой чумной взрыв, что он вас всех похоронит. Когда нарид после праздников начнет штабелями укладываться
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"...легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли..." А що чогось досягли?
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Прикрыть пристанище мракобесов на время карантина и все. В лес одному пройтись-штраф, в церковь сотнями-пожалуйста.
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Масово можуть піти хіба що віруючі в церкви РПЦ в Україні . Єдиний вихід з цієї ситуації це спалити нахрін ці гадюшники разом з московитськими жопами (пОпами)
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То что папаша Онуфрий свою отару баранов на Пасху выведет, это практически 100%. Интересно другое Новинский, Вилкул, Добкин тоже хороводить будут, или дома отсидятся?
Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1407
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Любое стадо теряет ослабевших и больных без хищникови санитаров леса оно вырождается.
Вот терминатор это другое дело.
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Сил закрыть церкви на Пасху хватает, а вот с политической волей - проблемы.
Предыдущий през, который томос тащил и способность стратегически думать имел, принял бы единственно правильное решение.
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Да, да. Расскажите нам очередную сказку про политическую волю предыдущего преза. Особенно про реформу судейской системы.
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Да, вам хоть в глаза писяй - не дойдет.
Вам на расею хочется, а с билетами видимо проблемы))
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Петя конечно был умнее Зели, но и хапательный инстинкт у него превосходил все остальные рефлексы и сводил на нет все его умные качества.
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Нука-нука,о достижениях подробнее...Достижение первое.вместо того чтоб накопычивать защитные средства распродали все до нитки.Достижение два принимают антиконституционные законы Достижение три приняли закон по обыску граждан страны без всякой причины и разрешения суда и без понятых.Еще хочу услышать достижения...
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России нужно что бы у нас и у беларусов была похуже ситуация чем у них, у нас например над этим вопросом работает Московский патриархат.
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Закрыть временно церкви надо, хай по ящику святят яйца и паски.
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Да бесполезно это "закрывание"... Назовут "РосТВ", выломают, публично, двери, и поднимут вой на весь мир, о "притеснениях верующих в Украине...". Писал уже - нужно сделать проще. Втихаря, вечером, перед службой, разлить в церквях РПЦ (в Украине), грамм по 50 хлорпикрина. За ночь он испарится, и внутри "дохнуть нечем будет"... На месяц, даже если проветривать, вони хватит - он впитывается в пористые поверхности (ткани, неокрашенные древесину, кирпич, бетон...). А потом попы пусть жалуются - изменить уже будет ничего нельзя. Они окажутся "перед свершившимся фактом"...
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При этом Баканов входит в Московскую церковь и цинично заявляет об этом.
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Та і на кулемети підуть як і на торішні вибори.
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Прабабка отцу говорила интересней - "Утопишся - не приходь додому, дубця отримаєш..."
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Все провалы правительства по карантину считаются достижениями. Смотрите не профукайте их во время Пасхи.
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А по 34000 выписать попам у которых верующие ели из одной ложки на вербное воскресенье было слабо сразу сделать? Они чувствуют что их не хотят трогать и делают что хотят.
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Конечно много придурков в стране. Еще недавно они отрабатывали ленинский коммунистический субботник, который всегда был перед пасхой, а теперь так же истово прутся в церковь.
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То закрийте ті церкви, чи на їх закон не поширюється. - Ви вмієте закривати тільки патріотів... Подивіться, як діє влада в Греції, Чорногорії - там не панькаються з баранами.
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заварити двері, як в Італії. народ побздить та й розійдеться. але ж ніт. важливо звинуватити той народ, щоб вони тихенько повиздихали.
"закликає" він... це всеодно що, "засудили іхтамнєтов".
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очевидно что хозяин из пи-дарашки поставил гундяевским попам-агентам задачу уничтожить побольше народу в Украине и максимально продлить карантин... закрывайте , нах эти очаги сепаратизма и заразы !
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Арештовуйте московських попів і все буде добре . Це насправді не попи , а російські диверсанти . Їх треба судити за тероризм і військові злочини .
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Христанство вобще то еврейская религия. Хотите холокост повторить что ли?
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Христианство еврейская религия? Точно?
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"ми говорили з усіма главами церков про те, чи потрібно зробити все можливеДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3188823 - з паханом кірілом гундяєвим також говорили??? чи ви вважаєте його шістку онуфрія якімось головою?
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Власть стрежет купоны с церкви, поэтому их до сих пор не закрыли на карантин. Вот и вся проблема.
Бабло превыше всего.
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скажите почему в Украине УПЦ МП поощряет людей идти в церковь на праздники, а их начальство Кирилл, в России, наоборот призывает сидеть дома на эти же праздники. Что это, задание на распространение?
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Точно підмічено. Саме так й є, московській церкві українців не шкода, цих дурнів московські попи мають заразити якомога більше.
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А в АТБ прихожане уже перестали массово приходить каждый день? Что вы несете, сволочи? Оставьте людям их конституционное право на свободу вероисповедания. Люди львам на съедение отправлялись за веру. Неужели вы думаете они убоятся ОРЗ?
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А ШО ТУТ ГАДАТЬ ?

попов завкрыть в сизо на неделю
и по пулемету на каждую колокольню
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