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 Загроза зростає, ми втратили двох пацієнтів, за добу надходять по 17 осіб, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко

Щодоби в Олександрівську лікарню Києва надходять пацієнти у середньому і важкому стані. Пік захворюваності може припасти на період після Великодня.

Про це написала у фейсбуці головлікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що зараз в інфекційних відділеннях лікарні перебувають 74 пацієнти. У 49 з них підтвердили коронавірус, у 19 - підозри, 61 поставлено діагноз "пневмонія". Три особи перебувають у реанімації, одну підключено до апарату штучної вентиляції легень.

"Ми втратили двох пацієнтів - це чоловіки, віком 48 та 74 роки. Обидва надійшли у вкрай важкому стані, з двобічною полісегментарною тотальною пневмонією, одразу були доставлені до відділення реанімації та підключені до ШВЛ. Пацієнт 48 років був під'єднаний до апарату ЕКМО. Лікарі намагалися повернути його до життя понад два тижні. За пацієнта 74 років ми боролися протягом тижня. Він мав серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи", - написала Антоненко.

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За словами головлікаря, в останній тиждень ситуація погіршується.

"Спостерігається тенденція до збільшення кількості госпіталізованих хворих до інфекційних відділень від 10 до 17 на добу. Всі середнього та важкого ступеня тяжкості", - написала Антоненко.

"Не виключаємо, що найближчим часом ми можемо мати пік захворювання, особливо після Великодніх свят, з урахуванням великої кількості інфікованих священників та, імовірно, парафіян", - додала вона.

Головлікар закликала українців зберігати спокій, берегти себе і сидіти вдома.

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Загроза зростає, ми втратили двох пацієнтів, за добу надходять по 17 осіб, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко 01
Загроза зростає, ми втратили двох пацієнтів, за добу надходять по 17 осіб, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188822
 
 
 Топ коментарі
 
Угроза растёт, московский сатанат посодействует.
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ужас.
Если 90 только попов зараженных...Заполнятся быстро все инфекционки.
Куда будут класть дальше??
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Я уже написала один комментарий, пишу еще один на эту же тему.
Надо бы брать пример с Греции, где приказом главного санитарного врача закрыты все церкви, а если священники пытаются что-то проводить на улице, их арестовывает полиция.
Там сейчас самый главный человек в стране санитарный врач и все остальные ветви власти и полиция выполняют его указания.
По заболеваемости Ковидом Греция самая спокойная страна в Европе.
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Угроза растёт, московский сатанат посодействует.
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ужас.
Если 90 только попов зараженных...Заполнятся быстро все инфекционки.
Куда будут класть дальше??
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Попы МП пусть лечаться в московии,кому молятся пусть тот и лечит,но не за наш счет.
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Вообще то,попы РПЦ болжны лечиться в сизо,за умышленое заражение вирусом есть за это уголовная статья.
Но у нас как всегда,все через одно место.
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Как куда класть?
В могилы будут класть.
С аппаратов сходит 10-15%
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А сколько медиков ? Вроде как около 500. А сколько депутатов ?
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а что, это разве неожиданно? Куча стран уже этот этап прошла.
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После Пасхи заболеют не те, кто пришел святить пасху, а те, кто инфицировался 2 недели назад.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
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Вы скромно умолчали, через сколько дней после Пасхи заболеют.
Предскажите, что будет недельки через две после нее.
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COVID-19: Як поширюватиметься коронавірус у Києві

В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
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значит шоб забрать в больницу, нужно довести больного до среднего и тяжёлого состояния и только уже потом бороться там за его жизнь. лихо.
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Не совсем так. Большинство людей переносят эту гадость легко, как обычную простуду или грипп в легкой форме.
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а раньше было ну никак не возможно определить, шо ну хотя бы эти двое не принадлежат к большинству и не переносят всё это в лёгкой форме? ведь из поступаемой время от времени инфы (о том как жена вызывала медиков к ранее умершему там же ,30 летнему), можно с большой уверенностью утверждать, что медики или тоже уже раньше вызывались к ним и не взяли их тогда на госпитализацию и даже не оттестили, или же родственники, або сами больные, потеряли уйму драгоценного времени после начала болезни, пока та не перешла в тяжёлую форму и убедили медиков наконец-то не приехать. правды не узнать. но признанно в тексте, что поступили эти оба поздно.
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Нет никак. Если ссылка отобразится, посмотрите на изменения в легких.
https://twitter.com/Doodlettae/status/1247234474464739336
На первом снимке начало пневмонии. Т.е. у человека появилась одышка и кашель (возможно). На последнем (через 27 часов) без аппарата ИВЛ человек умрет. А могло все остановиться на первом этапе. И как Вы это спрогнозируете? Лекарств все равно нет. Эффективное лечение только одно: подключить тяжелых к аппарату и ждать, что они выкарабкаются. А легких пациентов можно кормить фуфломицинами, пока они либо не вылечатся, либо не перейдут в категорию тяжелых.
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Легкий стан це коли люди майже не мають симптомів, і їх менше всіх виявляють. Але навіть якщо підтвердять, домашне лікування під наглядом лікарів самий кращий варіант.
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если они булы пид домашним наглядом ликарив, то тогда те лекари и виноваты, шо нагляд був таким харошим, шо те и не заметили, как лёгкая стадия перешла в тяжёлую. тогда наглядачи должны и отвечать за свою халатность повлёкшую эти смерти.
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Поки не з'являться симптоми середньої чи тяжкої форми коронавірус не виявляється.
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А той 30-літній чоловік де помер ?
Хіба не в цій лікарні ?
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Його дружина писала в Інстаграмі ще коли він був живий,що госпіталізували в 4 лікарню на Солом'янці,в інфекційне відділення
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(Volodymyr Boiko)
Оскільки народний депутат України Микола Тищенко категорично заперечує той факт, що Олександрівську клінічну лікарню Києва «замінував» його помічник, інформую народного обранця, що телефон, з якого в службу «102» 8 квітня 2020 року надійшло повідомлення про замінування кардіологічного корпусу лікарні, був вилучений під час обшуку в Гончарова Руслана Володимировича. Обшук проведений як невідкладний, але впродовж 24 годин слідчий суддя Печерський райсуду його погодив. Що ж стосується пана Гончарова, то він є помічником-консультантом народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Миколайовича Тищенка (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») разом з ще одним персонажем, який може бути причетним до цієї історії - Дмитром Івановичем Богданом.

Тому рекомендую Миколі Миколайовичу (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») не гаяти час і скоріше домовлятись з керівником Київської місцевої прокуратури №6 Дмитром Вікторовичем Прокудіним про повернення речового доказу й закриття кримінального провадження.
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Я уже написала один комментарий, пишу еще один на эту же тему.
Надо бы брать пример с Греции, где приказом главного санитарного врача закрыты все церкви, а если священники пытаются что-то проводить на улице, их арестовывает полиция.
Там сейчас самый главный человек в стране санитарный врач и все остальные ветви власти и полиция выполняют его указания.
По заболеваемости Ковидом Греция самая спокойная страна в Европе.
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А я взагалі не розумію, чому зе-кагал цього не зробив.
Значить, погуляти в парку не можна, а волочитися в церкву - будь ласка ?
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То все фігня. Мені уже передзвонили і попередили що маю забезпечити медичний супровід на відправі в церкві. Звичайно, можна не заходити і посидіти в машині, але вічно якась бабця чи то ладану перенюхає, чи то перехвилюється та ляпне просто перед вівтарем.
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Кошмар.
Ти про мп ? Чи й ПЦУ та греко-католики правитимуть Великодню службу теж ?
І це ж буде всенощна ?
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У нас греко-католиків нема. А правитимуть-таки, гадаю. Сподіваюся що не будуть. У нас московський піп- так той взагалі на всю голову відбитий.
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Думаю, повідомлять на тижні про відправи: хто буде, хто не буде.

Просто жах. А ми тут розриваємося в інтернеті.

Навіть не знаю, як тебе розраяти чи підбадьорити.
Розумію, що відмовитися - питання не стоїть: не можна.

Не йди в церкву, сиди в авті. А я сподіватимуся, що ніхто не потребуватиме твоєї допомоги.
І ти зразу поїдеш додому.
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Я теж на таке сподіваюся. Минулого разу сидів у машині, ;Powerwolf; слухав. Ну, магнітола була на всю, так що всі слухали.
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Сумирні які, бач ?
Не набили тебе бабці-фанатички ...
Бояться ! До кого вони потім з болячками підуть ?!
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Мене поважають. Більше того- з моїх у церкву ніхто не піде.
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да не паникуйте, рано, ща РПЦ вам рабатенки падкинет, ибо нех.
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Что бы ни произошло в этой стране все сводится к борьбе с врагами народа. В любой непонятной ситуации патриоты начинают бороться с "русским миром". Это массовый психоз.
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Так и есть. В любой непонятной ситуации надо стрелять в русских.
Даже, если они не причем сейчас, все равно это одолжение всему Миру.
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Ну и сколько настрелял на своем диване?) Стрелять и пукать в интернете это разные вещи. Угроза растет, мы потеряли двух пациентов, в сутки поступают по 17 человек, - главврач Александровской больницы Антоненко - Цензор.НЕТ 7234
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И почему в комментах всегда так много комичного пафоса?
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Извини, просто немного бесят люди кого-то стреляющие в интернетах прячась под вымышленным именем.
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А мене смішить кацапський патріот, котрий ховається під проксі ненависної йому Америки.
Блін, забув на вашу свинособачу перейти, не зрозумієш.
А, пофіг.
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"Мене смишит кацапский патриот". Ты серьезно думаешь что кацапы этого не поймут? Пхахахаха. Загроза зростає, ми втратили двох пацієнтів, за добу надходять по 17 осіб, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко - Цензор.НЕТ 6403
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РПЦ слуги диявола .Поліція ловить одного пловця в Києві а ці масові заходи по церквах - нуль уваги.В нас державні інститути не працюють,це вертикаль президента доведе він цю державу до загибелі
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Может вести себя как во всех нормальных странах, помочь кому-нибудь, сделать что-нибудь полезное. Нет, мы будем искать слуг Диавола виноватых во всем этом.
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Берегите своих близких. В этом фото вся боль и горечь потери дорогого человека.
«Все 44 года мама пекла пирог на мой день рождения. 2 месяца назад ее не стало. И папа очень-очень старался в этот раз, чтобы традиция не прервалась»

Угроза растет, мы потеряли двух пациентов, в сутки поступают по 17 человек, - главврач Александровской больницы Антоненко - Цензор.НЕТ 3978
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Да ну. Враки это все. Это все придумали масоны, чтобы ограбить трудовой народ.

Любой пацик с пивасом возле АТБ вам это легко распедалит. Равно, как и про достижения ЗЕ и полезность дефолта, кстати.
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Надіюсь то були попи МП, нардепи, міністри, працівники ОП, судді та інша шушваль.
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