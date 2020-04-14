 Загроза зростає, ми втратили двох пацієнтів, за добу надходять по 17 осіб, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко

Про це написала у фейсбуці головлікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що зараз в інфекційних відділеннях лікарні перебувають 74 пацієнти. У 49 з них підтвердили коронавірус, у 19 - підозри, 61 поставлено діагноз "пневмонія". Три особи перебувають у реанімації, одну підключено до апарату штучної вентиляції легень.

"Ми втратили двох пацієнтів - це чоловіки, віком 48 та 74 роки. Обидва надійшли у вкрай важкому стані, з двобічною полісегментарною тотальною пневмонією, одразу були доставлені до відділення реанімації та підключені до ШВЛ. Пацієнт 48 років був під'єднаний до апарату ЕКМО. Лікарі намагалися повернути його до життя понад два тижні. За пацієнта 74 років ми боролися протягом тижня. Він мав серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи", - написала Антоненко.

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За словами головлікаря, в останній тиждень ситуація погіршується.

"Спостерігається тенденція до збільшення кількості госпіталізованих хворих до інфекційних відділень від 10 до 17 на добу. Всі середнього та важкого ступеня тяжкості", - написала Антоненко.

"Не виключаємо, що найближчим часом ми можемо мати пік захворювання, особливо після Великодніх свят, з урахуванням великої кількості інфікованих священників та, імовірно, парафіян", - додала вона.

Головлікар закликала українців зберігати спокій, берегти себе і сидіти вдома.

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