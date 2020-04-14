 Загроза зростає, ми втратили двох пацієнтів, за добу надходять по 17 осіб, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко

Про це написала у фейсбуці головлікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що зараз в інфекційних відділеннях лікарні перебувають 74 пацієнти. У 49 з них підтвердили коронавірус, у 19 - підозри, 61 поставлено діагноз "пневмонія". Три особи перебувають у реанімації, одну підключено до апарату штучної вентиляції легень.
"Ми втратили двох пацієнтів - це чоловіки, віком 48 та 74 роки. Обидва надійшли у вкрай важкому стані, з двобічною полісегментарною тотальною пневмонією, одразу були доставлені до відділення реанімації та підключені до ШВЛ. Пацієнт 48 років був під'єднаний до апарату ЕКМО. Лікарі намагалися повернути його до життя понад два тижні. За пацієнта 74 років ми боролися протягом тижня. Він мав серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи", - написала Антоненко.
За словами головлікаря, в останній тиждень ситуація погіршується.
"Спостерігається тенденція до збільшення кількості госпіталізованих хворих до інфекційних відділень від 10 до 17 на добу. Всі середнього та важкого ступеня тяжкості", - написала Антоненко.
"Не виключаємо, що найближчим часом ми можемо мати пік захворювання, особливо після Великодніх свят, з урахуванням великої кількості інфікованих священників та, імовірно, парафіян", - додала вона.
Головлікар закликала українців зберігати спокій, берегти себе і сидіти вдома.
Если 90 только попов зараженных...Заполнятся быстро все инфекционки.
Куда будут класть дальше??
Но у нас как всегда,все через одно место.
В могилы будут класть.
С аппаратов сходит 10-15%
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
Предскажите, что будет недельки через две после нее.
Видео -
https://www.youtube.com/watch?v=xPgj1RXD1BM
В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
https://twitter.com/Doodlettae/status/1247234474464739336
На первом снимке начало пневмонии. Т.е. у человека появилась одышка и кашель (возможно). На последнем (через 27 часов) без аппарата ИВЛ человек умрет. А могло все остановиться на первом этапе. И как Вы это спрогнозируете? Лекарств все равно нет. Эффективное лечение только одно: подключить тяжелых к аппарату и ждать, что они выкарабкаются. А легких пациентов можно кормить фуфломицинами, пока они либо не вылечатся, либо не перейдут в категорию тяжелых.
Хіба не в цій лікарні ?
Оскільки народний депутат України Микола Тищенко категорично заперечує той факт, що Олександрівську клінічну лікарню Києва «замінував» його помічник, інформую народного обранця, що телефон, з якого в службу «102» 8 квітня 2020 року надійшло повідомлення про замінування кардіологічного корпусу лікарні, був вилучений під час обшуку в Гончарова Руслана Володимировича. Обшук проведений як невідкладний, але впродовж 24 годин слідчий суддя Печерський райсуду його погодив. Що ж стосується пана Гончарова, то він є помічником-консультантом народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Миколайовича Тищенка (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») разом з ще одним персонажем, який може бути причетним до цієї історії - Дмитром Івановичем Богданом.
Тому рекомендую Миколі Миколайовичу (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») не гаяти час і скоріше домовлятись з керівником Київської місцевої прокуратури №6 Дмитром Вікторовичем Прокудіним про повернення речового доказу й закриття кримінального провадження.
Надо бы брать пример с Греции, где приказом главного санитарного врача закрыты все церкви, а если священники пытаются что-то проводить на улице, их арестовывает полиция.
Там сейчас самый главный человек в стране санитарный врач и все остальные ветви власти и полиция выполняют его указания.
По заболеваемости Ковидом Греция самая спокойная страна в Европе.
Значить, погуляти в парку не можна, а волочитися в церкву - будь ласка ?
Ти про мп ? Чи й ПЦУ та греко-католики правитимуть Великодню службу теж ?
І це ж буде всенощна ?
Просто жах. А ми тут розриваємося в інтернеті.
Навіть не знаю, як тебе розраяти чи підбадьорити.
Розумію, що відмовитися - питання не стоїть: не можна.
Не йди в церкву, сиди в авті. А я сподіватимуся, що ніхто не потребуватиме твоєї допомоги.
І ти зразу поїдеш додому.
Сумирні які, бач ?
Не набили тебе бабці-фанатички ...
Бояться ! До кого вони потім з болячками підуть ?!
Даже, если они не причем сейчас, все равно это одолжение всему Миру.
Блін, забув на вашу свинособачу перейти, не зрозумієш.
А, пофіг.
«Все 44 года мама пекла пирог на мой день рождения. 2 месяца назад ее не стало. И папа очень-очень старался в этот раз, чтобы традиция не прервалась»
Любой пацик с пивасом возле АТБ вам это легко распедалит. Равно, как и про достижения ЗЕ и полезность дефолта, кстати.