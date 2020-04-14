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 Політика України
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Все про:ВР (7483) Геращенко Ірина (997) депутат (1159) ПР (970) Чорновол Тетяна (139) Євромайдан (700) ДБР (1028) Бабіков (32)

 51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко. ДОКУМЕНТ

Депутати поставили підписи під заявою з вимогою припинити дискредитацію Революції Гідності і відправити колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова у відставку з посади заступника голови ДБР.

Про це народний депутат Ірина Геращенко написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки 51 депутат зважився поставити підпис під заявою про репресії проти Тетяни Чорновол з вимогою відставки адвоката Януковича Бабікова. Ми дякуємо кожному, хто підписався, усвідомлюючи нашу спільну відповідальність зупинити реванш", - написала вона.

У тексті заяви сказано, що "кримінальна справа проти Тетяни Чорновол - це спроба атакувати і перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність, це - вимагання влаштувати російське судилище над усіма учасниками Майдану, це - промовиста ознака реваншу, це - черговий замах на геополітичний курс й історичний вибір України, на наше прагнення відстояти незалежність від Москви, вступити в Європейський Союз і НАТО".

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Автори заяви вимагають, серед іншого, припинити політичні переслідування учасників Майдану, звільнити Олександра Бабікова з посади першого заступника директора ДБР і звільнити співробітників Держбюро і Генпрокуратури, причетних до фабрикації справи проти Тетяни Чорновол.

Серед тих, хто підписався під заявою, крім депутатів "ЄС", член депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець, позафракційний депутат Оксана Савчук, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, 2 нардепи від "Слуги народу" - Святослав Юраш та Ірина Верещук та інші.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко 01
51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко 02
51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко 03
51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко 04
51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188821
 
   
 Топ коментарі
 
поддерживаю Черновол!. Бибикова на костер!
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Бабикова не просто уволить, а посадить за граты!
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Вы очень жестоки, просто его ломами забить нафиг и все.
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А Слуги Урода не подписали, потому что не умеют, их в Трускавце забыли научить.
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Ці 2 депутата від слуги народу лише виключення, яке підтверджує те, що СН є регіоналами.
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У вас от зелёной плесени галлюцинации начались?
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Вы уже год с кавном во рту от Пороха ходите,свинарчуки зелёные.)
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как по мне, прийти с автоматом домой к этому адвокату, убедительней...
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Отставка для него может быть только с совмещением отбывания тюремного срока.
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"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне
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Бабикова не просто уволить, а посадить за граты!
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Вы очень жестоки, просто его ломами забить нафиг и все.
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зеленую плесень лучше всего выводить азотной кислотой..
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СН чекають насилля, щоб організувати масові політичні переслідування опонентів.
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без насилля скоро й України може не бути,Алі. Але якщо вони підуть самі-то я почекаю. . Ці тварюки тягнуть країну у прірву.
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Це все так, але треба старатися все мирно вирішувати.
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то ж і стараються.. але хто віддасть Україні вже вкрадені і просрані величезні кошти?А імідж і міжнародну репутацію хто поверне? Я чомусь впевнений-що мирно вони не підуть..
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Я теж переконаний, що вони не підуть. Але насилля з боку демократії може бути лише відповіддю на насилля тоталітарних СН.
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до цього йде-вони нахабніють на очах-бачать що ковтаємо поки що. а багато хто із зебілів ще й радісно гигикають,хоч багато вже тільки очима лупають,очманівши від вибору свого.
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Деякі з них вже почали розуміти, що наступними знаками будуть вони! Посадіть їх ті, кого вони обрали! Саме так було при СРСР, який відновлюють СН.
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поддерживаю Черновол!. Бибикова на костер!
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возможно, уже завтра "ермак мне друг. и бибиков тоже".
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Чорновіл не нова якась персона, стажу в неї років 6. 6 років - великий термін, щоб показати себе й отримати коло прихильників. Чи ні?
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"51 народный депутат"....я думаю, мы ее теряем.
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Это вопрос не в том, что поддерживаешь ли ты Черновол, а в том, что сдаешь ли ты Украину Уйлу! Это проверка. Это наезд на Майдан. На те ценности, что мы тогда защищали под струями брандспойтов беркутни под морозом.
Я там завтра буду. Мне не все равно. Я тогда пошел ради детей и пойду завтра. Т.к. хочу, чтобы они жили в свободной, не коррумпированной Украине!
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Ну, блин, не может быть подожжение зданий и людей ценностью революции, ну вроде проходили это уже. хоть тресни, греховное это дело.
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Это было не здание и не люди, а кубло антиукраинизма. Как раз именно то действо - было богоугодное дело.
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Зря Вы портите себе карму. но это Ваш выбор, дело Ваше.
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Алег, никакой кармы нет, не волнуйся!
Жизнь это всего лишь активное существование белковых тел на фоне второго закона термодинамики.
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Когда-то классические законы электродинамики тоже казались незыблимыми. кто знает, какая новая квантовая физика придет на смену нынешним представлениям о Вселенной. Мой личный опыт подсказывает мне мои представления о некоторых вещах. Ваши представления - Ваше личное дело.
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По твоему фальсификация уголовных дел ,избиение студентов,протестующих и журналистов(посмотри фото этой Черновол 2014 года времен майдана)их последующие похищения,зверские убийства и расстрелы это правое дело .Может быть давай выпущенную беркутню расстреливавшую майдан орденами наградим
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Нет никакого противоречия, одно не исключает другого, судить надо всех преступивших закон.
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Для справедливого суду треба мати сам суд. Ми же маємо політично заангажованих суддів, тому нема кому судити.
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Звичайно, що тоді суду теж не було. Просто влада вбивала опонентів. Тепер реваншисти повернулися і влаштували реванш.
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Каждый отвечает за свое. возможно еще придет реванш и для другой стороны. это история.
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Сам по собі реванш не є нормальним, але для вас у Бєларусі мабуть політичні переслідування є нормальним явищем. Тому таких не можна допускати до суду.
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Да тут хз толком что происходит и кому кроме себя ты нужен в этом мире. но за преступления надо быть готовым отвечать всем. побеждает сильнейший.
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Ще раз. Щоб відповідати треба мати суд, який не є політично мотивованим. Може маємо саме мотивований суд, тому це є політичним переслідуванням опонентів, а не відповіддю.
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Ну так это песня без конца, каждый преступник может назвать суд політично мотивованим, если почувствует что придется отвечать.
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Якщо судять опонентів, то це завжди треба розглядати. Беркут відпустили і перервали суд, тому є підтвердження політичної мотивованості.
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Это идилия или утопия или еще какая фигня умозрительная. есть как есть, кого-то лично не устраивает - принимайте меры, ну или принимайте действительность.
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Це у вас точка зору людину, яка підтримує тоталітаризм. Тому все навколо для вас фігня та дійсність. А відповідь звичайно буде і вам це не сподобається, тому раджу не заводити політичних справ.
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Взяли походя навесили клише типа вы тоталитарист и дальше раздупляете из своих же выводов о каких-то справедливых судах. да ну нафик такую справедливость. пойду спать.
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Только вот беркутню расстрелявшую майдан,мразоту взорвавшую демонстрацию в харькове,организаторов одесских террактов и расстрела футбольних фанатов 2 мая выпустили под соусом обмена (наменяли то в большинстве своем всяких таксистов ,но не как не военных ),а их место все мы видим кто занимает при активном содействии во этих вот бибиковых и портянок.И только не надо тут ,прошу вас этих философствованний об уравновешивании чаш весов правосудия .Одна из них явно проседает вниз и перевешивает другую
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Сами понимаете, все зависит от того, кто судит. Вообще, надо доводить свои дела до конца, если уже победил.
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Просто незавершена революція. Була б завершена, то зараз би співав осанни Чорновол. Чи може як чоловік боровся би партизаном в рядах ЛДНР, як подобає сруцкому патріоту?
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Проверка показала..... ЕС + 5 депутатов не из их фракции.
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Арифметика не сама сильна сторона зебобіків...
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Сергей, а где Вы будете? Майдан в Киеве, а Рейстаг в Берлине.
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Только физическое уничтожение всех эти[ портновых,,бибиковых бондаренок даст еще хоть какой-то результат у остальной падали появится страх.Никакие другие акции,флешмобы и сборы подписей ничего не дадут
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Кремлевских бобиков надо не увольнять, а *******, вешать и стрелять
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...чапаев и пустота.!)...ох как же страдает украина от этого спама.....верните юлу! луценко он админ протокол выпишет в прямом эфире на прямом) и все ок!
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Очередной урок народу---что он пока не нация. Дело тут не в Черновол и даже не в этом Бибикове. Есть предавно истины, которые чуть надоели, чуть спорны---но в том то и дело что безоговорочно и давно работают. Неписаные законы сильнее писаных. Переписать можно. Что наработано веками----не отменить. *Победителей не судят*! Ну так было всегда. Если судят--то победы не было! Ну вот разбирались во Франции через 6 лет---а стоило ламать Бастилию или нет? Ведь там оказалось 6 уголовников на момент сноса народом тюрьмы этой! Ну представте себе что бы большевики в 1922 г собрались и стали обсуждать стоило ли по Зимнему стрелять и сколько погибло рабочих там?! А мы вздумали! Вытираем ноги в гамне об себя! Как же веселятся некоторые---у них то победа!
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Это точно *Победителей не судят*. только совок дал слабину и екнулся - хаить его стало нормой. судят по результатам, а не по намерениям.
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Да у совка результаты почище, чем у нацистов будут. Там есть за что судить.
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Да в мире полно преступлений, не забывайте и истребление индейцев, как коренных жителей, негров и тд. за все должны нести ответ люди.
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Ну так напиши Трампу про індейців, він тебе уважно вислухає.
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«Необходимо рассматривать этот вопрос с учетом того, что один режим с 1945 года считается самым преступным за столетие, а другой, то есть коммунистический режим, до 1991 года обладал международной легитимностью, его представители и сегодня находятся у власти в некоторых странах, и его последователи существуют по всему миру».


Так что дорогой мой, либо нацисты не преступники, либо вы такие же преступники, как нацисты.
А со своей заезженой пластинкой про индейцев тебе в какой-нить смоленский дом престарелых надо. Там тебя оценят. Можешь им еще и про инквизицию рассказать и про то, как негров вешают.
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Это не отменяет факт преступности действий ни тех, ни других. такие были времена.
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Расскажи это евреям про нацистов. Они оценят твой юмор, а ты посидишь за "такие времена" несколько годков в тюрьме.
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Про що мова? Просто Майдан 2013-2014 це незавершена, зраджена революція. Багато чому через те що майданівці побоялись брати відповідальність на себе! Вибачте, але це гірка правда.
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Вибір 73% призвів до реваншу регіоналів (СН) та до політичного переслідування опонентів. Це переслідування потім повернеться до них!
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Татьяна Чорновол на камеру признала, что Офис подожгла она! Напомню, там погиб мужчина!
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Напряму до його загибелі Чорновіл непричетна. Це дуже добре відомо, як і те, що розслідування вже було.
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Расследование Горбатюка было, но дело не закрыли!
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Говорив! Також визнання підсудного завжди не було аргументом для визнання його вини, якщо це не тоталітарна країна. Загиблий також мав можливість вийти із приміщення.
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Дай пруф, что сказал Горбатюк? И второе, кто это определил, что побитый до полусмерти человек мог выйти из горящего здания?
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Була стаття на Цензорі з його прямою мовою. Шукай, відкривай і читай!
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Читав. Саме тому навіть Аваков та інші проти такого переслідування. Віддавайте в ЄСПЧ і нехай там судять таку справу.
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И это весь пруф? А еще запомните, Аваков не судья и не прокурор, у него совсем другая компетенция! Будьте здоровы!
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А пруф ви надавайте, бо ви стверджували першим щодо слів Горбатюка. Сам Горбатюк розслідував і не притягнув її до відповідальності, а ще одна людина не може бути винна у всіх тих подіях. Тому все дуже красномовно вказує на політичне переслідування опонентів, а не на справжній суд.
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Это хорошо. Пружина должна сжиматься.

А потом будет первая кровь... Сначала может быть даже случайная - так девчушку какую-нить коцнут во время протестов иди мента палками забьют.
Но кровь уже будет не остановить пока народ ею не напьется досыта.
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а шо от Голоса только один депутат подписал,а остальные?
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А никто не думает, что родственники убитого в оффисе подали иск в ЕСПЧ на Украину?
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Интересно, что сделают потом с этими подписями - отнесут в сортир или сделают бумажные самолетики? 51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4365
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