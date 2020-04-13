 "Суспільство має знати правду і бути в безпеці", - Зеленський у вівторок заслухає очільника ДСНС з питання про пожежі навколо Чорнобиля

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна з приводу пожеж. Висновки не змусять себе чекати. Суспільство має знати правду і бути в безпеці", - написав Зеленський.
Президент запевнив, що уважно стежить за ситуацією в Чорнобильській зоні і подякував пожежникам за мужність.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.
У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Будь-які займання виключені", - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС. ФОТОрепортаж
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
Увечері 13 квітня в ДСНС повідомили, що в зоні відчуження навколо ЧАЕС пішов дощ, але прогнозувати, коли погасять пожежу, поки рано.
Город Киев - уникальный. Леса и трава окружают все населённые пункты Украины, а трава, сухостой и леса "возгораются" почему-то только вокруг Киева и только с подветреной к Киеву стороны, чтобы дым и гарь причиняли неудобства киевлянвм и жителям его околиц (читай небедным киевлянам).
Такой "фокус" неоднократно москвичам показывают российские МЧСники, периодически поджигающие окружающие Москву торфяники, и вот, наконец-то состоялся долгожданный обмен опытом.
Смысл в поджигании простой: ДЕНЬГИ. Пожарное шоу с вертолётами началось тогда, когда аваковцы ощутили реальную опасность секвестирования разделов Госбюджета на содержание ГСЧС. И закончится с опубликованием сегодня принятого Закона об изменении Госбюджета.
Наш Верховный Главнокомандующий порадовал меня, порадовал. А я думал, что вообще шансов никаких.
Сказало гундосе зе-брехло в кубі !!!
Забрехалося так, що вже нема куди печатки ставити.
Продало маски і решту необхідних речей повивозило, а тепер сміє заявляти про те, що суспільство повинне бути в безпеці !
Гидота лицемірна.
Общество жаждет правды.
пора Бубочки в люлю...
"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров.Источник: https://censor.net.ua/n3188820
14 ч. ·
- С самого начала зелёной опупеи у меня был чёткий критерий для ответа на вопрос - кто они: просто кретины или промосковская шваль?..
Этот критерий: отношение к программе нашего украинского ракетного вооружения: от малого (ПТРК) до тяжелого («Ольха», «Нептун» и пр).
На прошлой неделе ответ пришёл - среди кретинов победила московская агентура.
Зеленые уродцы в правительстве в очередной раз НЕ выделили средства на финансирование ключевого производителя топлива для украинского ракетного оружия - Павлоградского химического завода.
Таким образом, ВСУ теряют перспективу дальнейшего насыщения чуть ли не единственного нашего серьёзного козыря в борьбе с российской армией.
Павлоградский химический завод - одно из ключевых предприятий украинского ракетно-космической промышленности.
Единственное в Украине предприятие, которое производит твердое ракетное топливо.
Более того, на складах ПХЗ хранится более 1.5 килотонн просроченного, нестабильного гептила, - топлива для ядерных ракет, которое утилизируется здесь еще с конца 90-х.
Это крайне токсичная история, угрожающая химическим Чернобылем, радиусом эдак километров сто.
В связи с прекращением финансирования, ПХЗ был вынужден уволить почти 700 работников.
Тяжёлое управляемое ракетное вооружение Украины - это наш эквивалент ядерного оружия, самый надежный элемент и самый весомый аргумент в щите сдерживания российской агрессии.
И вот, стараниями зелёных кретинов, мы пошли в пикирование в этом вопросе, с перспективой лишиться данного класса водружений, как возможности.
Это - преступление государственного масштаба: создание благоприятных условий для усиления российской военной агрессии, лишение Украины наиболее эффективного элемента системы национальной обороны.
З.Ы. Сама проблема сложнее.
У Павлоградского завода (ПХВ) нет сырья - для выполнения своего назначения, производства порохов.
Основа порохов - высококачественный компонент, производимый из хлопка.
Поэтому в СССР столько внимания уделялось его выращиванию.
Украине пока не удаётся закупить хлопок в необходимых объемах (хотелось бы уточнить у этих же державных мужей - почему? и что они делают для решения этой проблемы?).
ПХЗ переделывал бывшее ракетное топливо советских баллистических ракет в топливо для перезарядки ракет украинского ПВО, и новых ракет, типа «Ольха».
Была попытка обойти проблему в лабораториях ПХВ, выделялся бюджет.
ПХВ их потратил, проблему решил частично.
Так вот, гениальные менеджеры зелёных, полностью лишили ПХВ финансирования: мол, тратят, но результатов дают несоразмерно.
Но у меня к ним ряд вопросов:
- приостановка финансирования завода, который криво-косо, но даёт даёт хотя бы переделанные пороха - как квалифицировать?
- приостановка единственного (!) профильного завода с угрозой утраты кадров и разрушения технологической базы - как квалифицировать?
- лишение финансирования завода, утилизирующего высокотоксичное топливо с угрозой экологических проблем - как квалифицировать?
- менеджерские решения, которые не учли вышеуказанные угрозы с точки зрения нацбезопасности, в особый период - как квалифицировать?
Я написал - как:
- зелёный кретинизм с признаками работы в интересах России - государства-агрессора.
А уж по недомыслию или по злому умыслу - дело прокуратуры разобраться.
Для меня зелёные отныне - опасные идиоты, последовательно принимающие решения против национальной безопасности Украины.
Промосковская сволочь и агентура при власти.
Все. Точка.
2 ч. ·
А ГДЕ аватарочки от экзальтированных ботов, страдавших за Австралию... Чи в Чернобыле просто нет коал и кенгу? Чи у вас сейчас оплата идет за "сиди дома - люби Зе"? Ну тогда ж вы ярко размывали фокус внимания к распродаже Земли и Родины...
"надо просто перестать болеть"
"надо просто заслушать доклад и узнать правду"
Как у некоторых недалеких людей все просто в жизни....
А оно - вона как!
3 ч. ·
Началась война - мы скинулись бойцам на амуницию, снайперские прицелы, тепловизоры и отправили через волонтёров. Началась эпидемия - собираем врачам на защитные очки и респираторы, а более крупные бизнесы закупают ИВЛки. Лесные пожары в Чернобыльской зоне - снова волонтёры, сбор средств на экипировку пожарным, на фонарики, дозиметры и т.д.
Оказалось, что в Чернобыльской зоне лесистую местность не делили на секторы в противопожарных целях. Точнее по документам эти мероприятия производились, а на практике... угадайте, что? С одной попытки. Правильно: деньги, выделенные на эти работы, просто разворовывались. Наши новые пожарные машины и новые пожарные вертолеты - на офшорных счетах чиновников, наши системы ПВО вывезли в виде налички за пределы страны, наши новые больницы - в лондонских квартирах власть имущих на протяжении 30 лет независимости. И всё в таком духе.
Теперь ситуация прямо сейчас: огонь вплотную подошёл прямо к тем местам зоны отчуждения, где осели те радиоактивные элементы, период полураспада которых исчисляется тысячами лет. Стремно. Жителям Киева, Чернигова, Житомира и т.д. приходится молиться, чтобы туча пришла, чтобы ветер подул куда надо и доставил осадки в нужное место. Плюс-минус пару часов «опоздания» дождевой тучи и наши населённые пункты может накрыть радиоактивный дым. Такой расклад, ребят.