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 Окупанти можуть "націоналізувати" в Криму майже 10 тисяч ділянок, які належать українцям

Громадянам України належать 9747 земельних ділянок на території окупованого Криму. 20 березня президент РФ Путін заборонив усім, окрім громадян Росії, володіти землею в більшості районів півострова.

Кількість земельних ділянок на півострові, що належать громадянам України, підрахував окупаційний "Держкомреєстр Криму", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"За даними Росреєстру, понад 11,5 тисячі земельних ділянок у Криму на прикордонних територіях Росії належать іноземцям. У цьому списку не враховувалися території Сімферополя, Джанкоя і Красноперекопська, а також Білогірського, Красногвардійського і Первомайського районів. Примітно, що така велика цифра - це тільки ті ділянки, які на даний момент вже оформлено згідно з російським законодавством", - сказано в повідомленні.

Держкомреєстр стверджує, що до власників нерухомості на півострові увійшли громадяни 55 країн: України, Білорусі, Німеччини, Казахстану Узбекистану, Ізраїлю, Литви, Австралії, В'єтнаму, ОАЕ, Саудівської Аравії та інших країн.

20 березня президент РФ Володимир Путін розширив перелік територій, земельні ділянки яких не можуть бути у власності в "іноземців" і "зарубіжних юридичних осіб". До списку увійшла більшість районів окупованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія й інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони окупованого Криму - Первомайський, Красногвардійський і Білогірський. Ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадівська сільська рада в Нахімовському районі Севастополя.

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У представництві президента України в АРК указ Путіна щодо землі в Криму назвали "військовим злочином". А в Прокуратурі Автономної Республіки Крим нададуть правову оцінку цьому факту.

Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров вважає, що указ Путіна з приводу права власності на землю в окупованому Криму стане "черговою катастрофою" для кримськотатарського народу.

Євросоюз заявив, що не визнає указ Путіна, який забороняє іноземцям володіти землею в окупованому Криму. У посольстві США вважають, що указ підсилює основу для міжнародних санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188819
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть эти граждане воюют за свою землю!
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пусть собственники участков подают коллективный иск против раши
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это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством Источник: https://censor.net.ua/n3188819

Быстро подсуетились, патриоты называется.
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пусть собственники участков подают коллективный иск против раши
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Давно пора а то там имеют участки те кто Украину продает кацапии и не заинтересованы в такой стране как Украина.
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У меня участок, 12 соток, 300м от моря, дом и т.д.. На документы рф не переоформлял. Что дальше, давно пора?
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не, сиди дальше. ты же под защитой харанта....
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что поросенко, что голобородько - даже не поднимали вопросы оккупации украинского Крыма, чтобы не огорчить плешивую кремлять..
все переводили стрелки на долбас, как и хотело фуфло пукин..
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Порошенко не поднимал вопрос Крыма? С кем?
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на международном уровне..
если бы поросенко - столько говорило об оккупации Крыма, сколько он просил денег у "запада", может быть санкции против оккупантов были бы серьезнее..
хотя, в Украине - поросенко, так и не посмел ввести санкциии с против пукинстана....
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Вопросы оккупации украинского Крыма поднимаются регулярно (см. соответствующие резолюции ООН 2014-2019 гг.).
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Никита Ник
что поросенко, что голобородько - даже не поднимали вопросы оккупации украинского Крыма, чтобы не огорчить плешивую кремлять..
все переводили стрелки на долбас, как и хотело фуфло пукин..
13.04.2020 23:39 Ответить Мне нравится 1

РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ, МИЛИТАРИЗАЦИЯ КРЫМА, ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА: ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН
© УНИАН
Украина 20 февраля 2019 19:45
...

Сначала Россия захватила Крым, потом превратила Донбасс на поле боя, а дальше распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря и Керченский пролив.
В результате 44 тыс. кв км или 7% территории Украины, включительно с Крымом и восточными районами Донецкой и Луганской областей, сейчас оккупированы.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/rossiyskaya-agressiya-militarizaciya-kryma-polnomasshtabnaya-voyna-polnyy-tekst-vystupleniya-poroshenko-na-genassamblee-oon-1300761.html
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голобородько украинская земля в Крыму не интересует, ведь ее нельзя продать олигархам..
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как то все равно... пусть голова болит у тех кто 6 лет сопли жевал в надежде на макрона-трампа-путина....
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Если очень упрощённо и коротко---то ситуация такая. Де юре Крым Украина---де факто РФ. Как бы наше по закону. На кого подавать иск? На свою страну? Этим и пользуются браты северные. Там ведь и гос-собственность само собой наша. И наших олигархов бизнес итд и тп. И у них давно язык в жопе---а скорее всего свою долю им листают, они берут. А вот за такой патриотизм можно и на палю! Как Сирко любил. Если же признать Крым за РФ, тогда можно подавать иски. Но дело на десятки лет и цена судебных издержек и найм адвоката---ну короче всё потеряно в целом конечно. Ну так получается.
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И об этом...Украинских заробитчан не примут в Польше? Поляки, уволенные в Западной Европе занимают места украинцев, поляки работу перебирают и на всякой работе работать не будут,а особенно те кто работал в Англии ,Германии во Франции и др... кочевные люди с ордынской Московии вообще работать не могут,могут только отбирать у своих соседей ФСЁ даже историю. ЕС давно пора сделать в Украине с работящим народом свой "Китай",здесь в самой большой стране Европы,можно поставить много заводов и перерабатывающий предприятий,и на востоке Украины установить военные базы,для защиты Украины от набегов кочевников московской Орды.
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