 Окупанти можуть "націоналізувати" в Криму майже 10 тисяч ділянок, які належать українцям

Кількість земельних ділянок на півострові, що належать громадянам України, підрахував окупаційний "Держкомреєстр Криму", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"За даними Росреєстру, понад 11,5 тисячі земельних ділянок у Криму на прикордонних територіях Росії належать іноземцям. У цьому списку не враховувалися території Сімферополя, Джанкоя і Красноперекопська, а також Білогірського, Красногвардійського і Первомайського районів. Примітно, що така велика цифра - це тільки ті ділянки, які на даний момент вже оформлено згідно з російським законодавством", - сказано в повідомленні.

Держкомреєстр стверджує, що до власників нерухомості на півострові увійшли громадяни 55 країн: України, Білорусі, Німеччини, Казахстану Узбекистану, Ізраїлю, Литви, Австралії, В'єтнаму, ОАЕ, Саудівської Аравії та інших країн.

20 березня президент РФ Володимир Путін розширив перелік територій, земельні ділянки яких не можуть бути у власності в "іноземців" і "зарубіжних юридичних осіб". До списку увійшла більшість районів окупованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія й інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони окупованого Криму - Первомайський, Красногвардійський і Білогірський. Ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадівська сільська рада в Нахімовському районі Севастополя.

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У представництві президента України в АРК указ Путіна щодо землі в Криму назвали "військовим злочином". А в Прокуратурі Автономної Республіки Крим нададуть правову оцінку цьому факту.

Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров вважає, що указ Путіна з приводу права власності на землю в окупованому Криму стане "черговою катастрофою" для кримськотатарського народу.

Євросоюз заявив, що не визнає указ Путіна, який забороняє іноземцям володіти землею в окупованому Криму. У посольстві США вважають, що указ підсилює основу для міжнародних санкцій.