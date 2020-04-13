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 За кордоном
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 Макрон продовжив карантин у Франції до 11 травня

У Франції режим карантину, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу, продовжено після 15 квітня до 11 травня.

Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон у понеділок у своєму четвертому за період епідемії коронавірусу зверненні до нації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я звертаюся до вас всіх і з повною відкритістю хочу повідомити, чого ми очікуємо упродовж наступних тижнів і місяців. Так, надія є. Але у цій битві ще нічого не виграно. Лікарні перевантажені… І епідемія все ще не контрольована. Ми повинні продовжувати докладати зусилля для припинення поширення цього вірусу та порятунку життів. Тому ми повинні дотримуватися режиму карантину до 11 травня", - заявив Макрон.

Він подякував громадянам за дотримання обмежень в умовах епідемії.

Макрон визнав, що подальші тижні у протидії епідемії будуть дуже важкими, у тому числі в економічній сфері. Він додав що упродовж цього періоду країна готуватиметься до життя у період після епідемії.

При цьому президент Франції відзначив, кордони із країнами, які не є членами ЄС, залишаться закритими до спеціального розпорядження.

Водночас після 11 травня в країні поступово будуть відкриватися дитячі садки і загальноосвітні навчальні заклади.

Станом на вечір 13 квітня у Франції зафіксовано 98 076 випадків інфікування коронавірусом (2 673 за добу); 14 997 людей померли (574 упродовж доби); 6 821 особа перебуває в реанімації; 27 718 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

Читайте також: Франція запровадила спецдозволи для в'їзду до країни

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188818
 
 
 Топ коментарі
 
Навевает на размышление, почему Германия вырвалась в лидеры по числу тех, кто вылечился. То ли германское пиво всему причина, то ли немцы чем-то лечат нормальным.
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Значит Макарон к Хуйлу на парад уже не поедет. Слава коронавирусу.
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скорее всего благодаря обширному превентивному тестированию много на ранних стадиях выявляли и начинали своевременно лечить. а не руководствовались алгоритмом, - оставлять тесты для властей и их родычей, простолюдинам делать их только тогда, когда всё явно перешло в тяжёлую, ждать ещё пару-тройку дней их результатов и только потом забирать уже безнадёжно больных умирать в больницы. такова утверждённая моз-ом блок-схема "лечения".
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Хорошо им сидеть на карантине с подушкой в 100000 евро.
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ЭТО ЧТОБЫ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЛИТИКИ НА ПАРАД НЕ ПОЕХАЛИ 😀😀😀
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Навевает на размышление, почему Германия вырвалась в лидеры по числу тех, кто вылечился. То ли германское пиво всему причина, то ли немцы чем-то лечат нормальным.
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Они тоже про права человека говорят и много. Не все жители дисциплинированные, но большинство верит власти и слушается её.
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скорее всего благодаря обширному превентивному тестированию много на ранних стадиях выявляли и начинали своевременно лечить. а не руководствовались алгоритмом, - оставлять тесты для властей и их родычей, простолюдинам делать их только тогда, когда всё явно перешло в тяжёлую, ждать ещё пару-тройку дней их результатов и только потом забирать уже безнадёжно больных умирать в больницы. такова утверждённая моз-ом блок-схема "лечения".
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может быть - быстрая организация всего государства. Все на своих местах - клоуны в цирке, воры - в тюрьме.
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да, это тоже. плюс и бюргеры в основном своём числе куда более дисциплинированные и исполнительнее.
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ага, ведь им власть дает работать и зарабатывать, их дети обеспечены возможностями. Любой бы стал дисциплинированным и исполнительным.
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но и они пришли к этому не сразу, а в принципе даже веками шли. и добились таки и минимума коррупции, власти закона, человеческих условий труда, соблюдения своих прав и возможностей для своих детей.
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Бред, никто веками никуда не идет. Либо сразу становиятся умнее, либо живут как идиоты.
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нифига. быстро только кошки родятся. ментальность требует времени. далеко не ходить, за годы советской власти такую общность людей - совецкий народ выходили, шо теперь не меньше века надо, чтобы старьё вымерло, а у молодых рабская покорность вдалбливаемая им предками исчезла. и не боялись бороться за своё сегодня и будущее детей.
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Значит Макарон к ***** на парад уже не поедет. Слава коронавирусу.
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Он бы может и поехал, но боится рейтинг потерять.
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В Нидерландах фермеры косят тюльпанные поля, чтобы избежать скопления людей
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Парижская медсестра отчитывает Макрона из-за нехватки персонала.


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Казаки пишут письмо вирусу...От же клятий вирус знай,що до легень ти наших не доберешься,бо ми ми, вже давно их табаком спалили
Макрон продовжив карантин у Франції до 11 травня - Цензор.НЕТ 7712
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