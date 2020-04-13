EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2316  7
Все про:пожежа (2106) ЧАЕС (145) Чорнобиль (138) зона відчуження (115) ДСНС (2383)

 У Зоні відчуження ЧАЕС пішов дощ, але прогнозувати, коли погасять пожежу рано, - ДСНС

У Чорнобильській зоні, де десятий день гасять пожежу, пішов дощ. Прогнозувати, коли вдасться побороти вогонь, поки рано, оскільки рятувальники постійно виявляють нові осередки займання і дме сильний вітер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.

Вона перебуває безпосередньо в Чорнобильській зоні.

За словами речниці, ліквідація пожежі поки триває. До робіт залучили 400 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Спостерігаються верхові пожежі", - держагентство з управління зоною відчуження про ситуацію в Чорнобилі

Рубан зазначає, що вогню на самій Чорнобильській АЕС немає.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Будь-які займання виключені", - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС. ФОТОрепортаж

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188817
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не погасЯт, а погасИт. Похоже надежда только на дождь.........
 показати весь коментар
 
 
То бишь зеленое стадо уже доруководилось до того...что осталась только последняя надежда...или дождем потушит...или само потухнет???
 показати весь коментар
 
 
Пожарные тушат. Но что если торфяники начали гореть? Их же сложно тушить вроде. Да ещё и кроме дыма радиацию ловить.
 показати весь коментар
 
Бедные лошади Пржеввльского! Что за олигофрены пожар сделали! Там такая красивая природа была!
 показати весь коментар
 
 
Кстати прийдется новые деревья садить. А то пыль радиоактивную ветер будет подымать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору