 Інформація про юридичне протистояння України з РФ публікуватиметься на спеціальному сайті, - Малюська

Про це заявив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"На чому сфокусуватися міністерству в умовах карантину? Правильно, на цифровізації і роботі онлайн. Тому ловіть першу ластівку: ласкаво просимо на https://lawfare.gov.ua - сайт, присвячений аналізу та опису юридичного протистояння з Російською Федерацією", - написав він.

За словами Малюськи, на ресурсі викладатимуть основну інформацію про юридичну частину гібридної війни з РФ.

Також міністр закликав фахівців із міжнародного гуманітарного права допомагати і "ділитися повідомленнями й аналітикою".

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