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Все про:Мін'юст (678) Росія (26842) Малюська Денис (57)

 Інформація про юридичне протистояння України з РФ публікуватиметься на спеціальному сайті, - Малюська

Міністерство юстиції цифровізувало інформацію про юридичне протистояння з Росією.

Про це заявив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"На чому сфокусуватися міністерству в умовах карантину? Правильно, на цифровізації і роботі онлайн. Тому ловіть першу ластівку: ласкаво просимо на https://lawfare.gov.ua - сайт, присвячений аналізу та опису юридичного протистояння з Російською Федерацією", - написав він.

За словами Малюськи, на ресурсі викладатимуть основну інформацію про юридичну частину гібридної війни з РФ.

Також міністр закликав фахівців із міжнародного гуманітарного права допомагати і "ділитися повідомленнями й аналітикою".

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Інформація про юридичне протистояння України з РФ публікуватиметься на спеціальному сайті, - Малюська 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188815
 
 
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Давайте уже тотализатор. Чтобы можно было ставки делать.
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Это уже будет страна в смартфоне...или опять еще нет???
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Это большая победа министра Малюськи. Человечище!
Спасибо, Малюська! теперь будем следить за цифровизацией и диджитализацией глобального провостояния!
Если вы тоже, друзья, сходили по ссылке, но ничего дельного там не нашли - не расстраивайтесь, вы такие не одни!
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