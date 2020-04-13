EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
  1259  10
Все про:держбюджет (366) Кабмін (4061)

 Кабмін розвінчав 12 міфів про зміни до держбюджету через коронавірус. ІНФОГРАФІКА

Розгляд бюджету не можна було відстрочити, фонд боротьби з COVID-19 не скорочували, а керувати ним будуть не в ручному режимі, а за погодженням із комітетом ВР. Ці та інші міфи розвіяв Кабінет міністрів.

Відповідна інфографіка була опублікована на сторінці Кабінету міністрів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління фондом здійснюватиметься Кабміном за погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету. Витрати фонду будуть прозорими і спрямовуватимуться на виключний перелік заходів: зарплати медикам, допомога безробітним і пенсіонерам, закупівлю засобів захисту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що оновлений Держбюджет дозволить оперативно зробити додаткові закупівлі для лікарень.

Кабмін розвінчав 12 міфів про зміни до держбюджету через коронавірус 01

Читайте також: Збільшений втричі дефіцит, відмова від приватизації і Фонд боротьби з коронавірусом: запропоновані Кабміном зміни до Держбюджету-2020

Витрати держбюджету-2020 збільшено на 82,4 млрд грн (до 1,266 трлн грн). У ньому передбачили створення фонду боротьби з COVID-19 з фінансуванням 64,7 млрд грн.

Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, прийняті зміни розраховано на 2-3 місяці - період протидії епідемії коронавірусу, - і після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що оновлений держбюджет розраховано на пряму підтримку МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188812
 
 
 Топ коментарі
 
Развенчан главный миф: наличие денег в бюджете!
 показати весь коментар
 
Ну вот. На этом вопросе вся правительственная мифология заканчивается. Как и деньги.
 показати весь коментар
 
На фига нам ваши мифы, которые вы сами сочинили и сами опровергли? Опубликуйте сравнительную таблицу и прекратите держать людей за идиотов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну вот. На этом вопросе вся правительственная мифология заканчивается. Как и деньги.
 показати весь коментар
 
 
И кто в верит в это? А что делали 3 месяца ,когда весь мир готовился? Почему маска одноразовая стоит 14-20 грн., если до этого стоила 1.5-2 грн.
 показати весь коментар
 
 
Развенчан главный миф: наличие денег в бюджете!
 показати весь коментар
 
 
Современная украинская мифология может посоревноваться с древнегреческой. Там не было Геруса, но был Гермес. Это похоже, хотя и не совсем то. Можно и другие сходства найти. Но уже лень, поздновато. Будет день, будет новый миф.
 показати весь коментар
 
 
На фига нам ваши мифы, которые вы сами сочинили и сами опровергли? Опубликуйте сравнительную таблицу и прекратите держать людей за идиотов.
 показати весь коментар
 
 
А что там с пожертвованиями олигархов? Или Бубочка зря их собирал и щедрой рукой осыпал благодатью?
 показати весь коментар
 
 
Первоначально планировалось на стабилизационный фонд борьбы с COVID-19 - 200 млрд, потом 120 млрд, 97 млрд - не проголосовали... урезали до 67 млрд, а в конечном итоге получилось 64,7 млрд гривень! Зачем брехать, что никто и ничего не сокращал?
 показати весь коментар
 
 
фонд борьбы с COVID-19 не сокращали, а управлять им будут не в ручном режиме, а по согласованию с комитетом ВР. Источник: https://censor.net.ua/n3188812

Зеленский не знает, что исчерпывающий перечень бюджетных фондов перечислен в Бюджетном Кодексе. И создавать временные нельзя
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору