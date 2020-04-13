 Шмигаль сподівається, що економічне зростання відновиться в другому півріччі

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду написав у Фейсбуці.
"Ми віримо, що спільними зусиллями президента, Кабміну і Верховної Ради вже в другій половині року зростання економіки вдасться відновити, і це дасть можливість повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що в ухваленій версії змін до держбюджету створено фонд боротьби з Covid-19, кошти якого будуть спрямовані на закупівлю медичних товарів, додаткові виплати медикам, надання грошової допомоги малозахищеним категоріям населення.
Керівник Кабміну також зазначив, що витрати МОЗ у змінах до держбюджету збільшено на 16,4 млрд грн.
"Разом з іншими витратами, фінансування медицини зросте фактично в 1,5 рази", - додав він.
Глава уряду звернув увагу і на те, що зміни до держбюджету передбачають турботу про пенсіонерів і вразливі верстви населення - для цього витрати Пенсійного фонду збільшилися на 29,7 млрд грн.
Крім того, Шмигаль зазначив, що в бюджеті передбачено виплати з безробіття і програми підтримки малого бізнесу, і витрати Міністерства соціальної політики зросли на 19,5 млрд грн.
У нас промежуток составил 100 лет......
Об этом должны узнать как можно больше людей!!!
Спасем Украину от дефолта и Барыги!!!
Затягивай потуже пояса
Это вам не шутка
Квартального Шута
ура, таваріщі!
Только вот я не премьер, а премьера нанимают не для того чтобы его надежды слушать, а чтобы он конкретно и по полочкам изложил план который он разработал.
-Как похудеть?
-Могу рассказать.
-Рассказать и я могу. А как похудеть?)))
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
13 Апреля 15:33 272Країна отримала бюджет від Зеленського з дірою у 300 млрд. гривень
Вітаю вас, шановні. "Слуга Народу" Зеленського разом з проросійською групою депутатів "Довіра" змусили всю країну жити з дірявим бюджетом. Гігантська діра досягла розміру у 300 млрд гривень, і це тільки те, що очікують офіційно. Реально, гадаю, може бути у два рази більше. Зеленський без сумнівів порізав субсидії, пільги, різноманітні соціальні видатки. Не торкався тільки бюджету поліції, суддів, прокуратури та інших ДБР. Не забув про себе - на утримання Зеленського до кінця року передбачено мільярд гривень.
Дефіцит держбюджету збільшується на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн). Зеленський створив фонд на боротьби з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд грн. Нагадаю, коли креатура Коломойського Максим Степанов став міністром МОЗ, у той же день він зареєстрував на свою дружину компанію "Бестздрав", через яку проводить закупівлі різноманітного медичного обладнання та препаратів. Ось туди і підуть ці мільярди.
Скорочуються видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн. Також скорочуються видатки на підтримку та розвиток об'єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) - на 1,9 млрд грн.
Прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% у порівнянні з зростанням на 3,7%, що планувалося раніше. Ось такий перший рік влади коміка-малороса. Звичайно, у нього звинувачують у всьому пандемію. А не ті некомпетентні рішення коміка та різко збільшившися рівень корупції, коли комік поставив на посади своїх людей.
K0५EGAR
@Rage4oK1 ч
Сегодня Украина достойно ответила мировому сообществу на меры стимулирования Экономик и бизнеса. Сокращены ВСЕ льготы, субсидии, выплаты малообеспеченным и инвалидам. Но не все так плохо.. Судьям добавили 1 млрд, авакову 200 млн на рюкзаки, зарплаты гос служащих без изменений.