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 Економіка
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Все про:економіка (365) Денис Шмигаль (228)

 Шмигаль сподівається, що економічне зростання відновиться в другому півріччі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що економічне зростання в Україні завдяки спільним зусиллям влади відновиться у другій половині року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду написав у Фейсбуці.

"Ми віримо, що спільними зусиллями президента, Кабміну і Верховної Ради вже в другій половині року зростання економіки вдасться відновити, і це дасть можливість повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в ухваленій версії змін до держбюджету створено фонд боротьби з Covid-19, кошти якого будуть спрямовані на закупівлю медичних товарів, додаткові виплати медикам, надання грошової допомоги малозахищеним категоріям населення.

Керівник Кабміну також зазначив, що витрати МОЗ у змінах до держбюджету збільшено на 16,4 млрд грн.

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"Разом з іншими витратами, фінансування медицини зросте фактично в 1,5 рази", - додав він.

Глава уряду звернув увагу і на те, що зміни до держбюджету передбачають турботу про пенсіонерів і вразливі верстви населення - для цього витрати Пенсійного фонду збільшилися на 29,7 млрд грн.

Крім того, Шмигаль зазначив, що в бюджеті передбачено виплати з безробіття і програми підтримки малого бізнесу, і витрати Міністерства соціальної політики зросли на 19,5 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188809
 
 
 Топ коментарі
 
Забыл сказать экономический рост который был при Порошенко..при вас ЗЕбилах никакого роста вообще не было, а значит и возобновлять просто не чего.
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Шмыгло...экономический рост начнется сразу после того как вас зеленых казлов на каштанах развесят..
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Шмыгло...экономический рост начнется сразу после того как вас зеленых казлов на каштанах развесят..
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Зато Беня гешефт не успевает подсчитывать

Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 5862
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кресло у него на вырост?))калькулятор 16-ти разрядеый как в 90-е - зачет!)
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Та не спеши брателло, ими не только в Киеве "довольны", а нам что в очереди стоять?
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Кто бы объяснил, за какие грехи нам эти придурки во власти достались..........
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За то, что пролетариат всё ещё уверен, что может научить инженеров, конструкторов, учёных...
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История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса..........

У нас промежуток составил 100 лет......
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Забыл сказать экономический рост который был при Порошенко..при вас ЗЕбилах никакого роста вообще не было, а значит и возобновлять просто не чего.
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Ишшо один лучший кабмин всех времен Украина не перенесет..
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страшнише разводящий оставленный законтаченными урками.
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Только не смеши мои тапочки, при Порошенко такой рост экономики был, что не знал куда его девать.
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Теперь нашел ту дырку в своем организме,куда рост при зеленском себе запихивать?
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Нашел дорогой, нашел. Петин рост в задницу запихиваю и представь себе ВЛАЗИТ, а ЗЕ - продукт Пети, голосовали не за него, а против роста экономики при ПЕТРУНЕ.
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+4 млн автомобилей у населения, 25 млн авиатуристов в год, входили в двадцатку по количеству потребляемого мяса на душу, ежемесячно приобретали гаджетов на 90млн$, средняя зарплата обогнала российскую...--зубожиння.
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мы тоже надеемся, что что-то выростет без шмыгаля...
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Головне - на кого надіється сам Шмигаль: на діда Мороза, на Св'ятого Миколая, на Чарівника Смарагдового міста, чи на прудкі ноги?
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Если каждый из 73% продаст хотя бы одну почку, то Украине не нужны будут никакие кредиты МВФ!! Пожалуйста, распространите эту информацию среди своих друзей и знакомых!!!
Об этом должны узнать как можно больше людей!!!
Спасем Украину от дефолта и Барыги!!!
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да там не было 73% от населения... 73 % от 30% пришедших на выборы... причем половина пришла не осознанно а по приколу. теперь эти приколисты вопят, что их фрилансерство щемят...
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Чувак недавно выджал что скоро Рождество Христово,вместо Пасхи,а столица Канады Торонто.Шмыгаль почти Гений... Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 3606С рождеством Украина...
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73% настолько тупы, что никогда не заметят связи между сегодняшним образованием от мамахохотала и завтрашними ******************
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Шмыгаль: всё что умею - надеяться и ждать
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Напомните мне про экономический рост при зелёных?
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Ну почему...... был стабильный рост........ Рост проседания бюджета.
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Шаланды полные кефали в Одессу Шмыгаль привозил. И все советские вставали когда в пивную он входилШмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 5063.
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ЗЕбилы я ошибаюсь или ваши клоуны намекают что конец эпохи бедности несколько откладываеца, и нужно ещё немножко потерпеть???
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Один на самокате уже надеялся на 40% рост...
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Идиот, тебе сейчас не о втором полугодии думать надо, а как пожар потушить у ЧАЭС.
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ГДР и ФРГ воссоединились в октябре 1990 года,прошло почти 30 лет,а восточные немцы бывшего ГДР никак не могут сбросить с себя совковое кремлевское дерьмо... Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 7923
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Только через 40 лет признали, что программа денацификации завершилась...
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"Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить............ так вот они какие три кита роста экономики .... это же надо ойоптать
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Просто Шмыгаль понимает, что до конца года ему не удержаться, поэтому можно обещать что угодно!
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какой этот шмыгаль поцыалист прям глоба какойто всё по звёздам гадает и предсказывает , а конец зелёный нагадал?
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роста не будет, так как ящур никуда не денется ни в этом году ни в следующем.
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Когда умный придуривается, это еще полбеды. Беда, когда дурак умничает.
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Точно возобновится. Шмыгаль письмо деду морозу напмсал. Кстати,с новым Годом,зебилы!
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Эпоха бедности пришла
Затягивай потуже пояса
Это вам не шутка
Квартального Шута
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даю бесплатные подсказки: прорывной бум, стремительный рост, торнадо инвестиций, умопомрачительные возможности, няни с большими предложениями, прорывной год, золотой век экономики
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Пожар в районе ЧАЭС не случайный....,Путлер любит устраивать шоу к какой нибудь советской дате...скоро 26 апреля день аварии на ЧАЭС,...22 апреля отменилась дата Обнуления фюрера на день рождения чЛенина на неопределенное время....вот и злится Хмырь кремлевский...
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А я надеюсь что найду на улице кошелек с пачкой долларов.
Только вот я не премьер, а премьера нанимают не для того чтобы его надежды слушать, а чтобы он конкретно и по полочкам изложил план который он разработал.
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а премьер надеется что ты найдешь пачку евро! вероятность примерно та же что это сбудется
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Смешно. В письме деду морозу написал. Годится план?
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оглядываясь назад - какая же тупая лапша, конец эпохи бедности, мол сразу после выборов все станут жить бохато. это ж каким тупарем надо быть чтоб в это поверить
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Вырастут расходы на медицину, на поддержку незащищенных слоев населения, на поддержку малого и среднего бизнеса...это хорошо, только за счет чего? доходы за счет чего вырастут? Я тоже могу рассказать, что могу потратить больше денег на питание и отдых, вопрос, где взять, чтобы тратить? За счет чего у вас будет прирост экономики??? Это как в анекдоте:
-Как похудеть?
-Могу рассказать.
-Рассказать и я могу. А как похудеть?)))
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А это он шаблон предвыборных обещаний озвучил.
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В Ютьюбе уже открыто говорят путлерские Крысы, что добро пожаловать в Путлерский ГУЛАГ,украинцы,вы вас накормим и вместе победим КоронвиРУС...
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а я надеюсь шо прожыву до 180 лет богатым, щасливым и молодым.... ниочём
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От создателей "40% рост ВВП" новый шедевр: "Экономический рост возобновится во втором полугодии"
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Умный поймет а дурак никогда ...то что сказал ..этот хмырь
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упоротый

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

13 Апреля 15:33 272Країна отримала бюджет від Зеленського з дірою у 300 млрд. гривень

Вітаю вас, шановні. "Слуга Народу" Зеленського разом з проросійською групою депутатів "Довіра" змусили всю країну жити з дірявим бюджетом. Гігантська діра досягла розміру у 300 млрд гривень, і це тільки те, що очікують офіційно. Реально, гадаю, може бути у два рази більше. Зеленський без сумнівів порізав субсидії, пільги, різноманітні соціальні видатки. Не торкався тільки бюджету поліції, суддів, прокуратури та інших ДБР. Не забув про себе - на утримання Зеленського до кінця року передбачено мільярд гривень.
Дефіцит держбюджету збільшується на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн). Зеленський створив фонд на боротьби з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд грн. Нагадаю, коли креатура Коломойського Максим Степанов став міністром МОЗ, у той же день він зареєстрував на свою дружину компанію "Бестздрав", через яку проводить закупівлі різноманітного медичного обладнання та препаратів. Ось туди і підуть ці мільярди.
Скорочуються видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн. Також скорочуються видатки на підтримку та розвиток об'єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) - на 1,9 млрд грн.
Прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% у порівнянні з зростанням на 3,7%, що планувалося раніше. Ось такий перший рік влади коміка-малороса. Звичайно, у нього звинувачують у всьому пандемію. А не ті некомпетентні рішення коміка та різко збільшившися рівень корупції, коли комік поставив на посади своїх людей.
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K0५EGAR
@Rage4oK1 ч
Сегодня Украина достойно ответила мировому сообществу на меры стимулирования Экономик и бизнеса. Сокращены ВСЕ льготы, субсидии, выплаты малообеспеченным и инвалидам. Но не все так плохо.. Судьям добавили 1 млрд, авакову 200 млн на рюкзаки, зарплаты гос служащих без изменений.
Шмигаль сподівається, що економічне зростання відновиться в другому півріччі - Цензор.НЕТ 9086
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