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 Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні

Від початку карантину в Україні кількість дзвінків на гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству зросла на 30%.

Про це в інтерв'ю Hromadske International розповіла керівник Офісу ООН Жінки в Україні Домініка Стояноска, пише Цензор.НЕТ.

"Зараз із пандемією всім важко. Особливо важко жінкам, у них нестабільніша робота. І якщо вони втрачають роботу, у них менше заощаджень. Тому їм досі потрібно продовжувати виконувати цю неоплачену роботу по догляду, і ми спостерігаємо зростання рівня домашнього насильства. Він збільшується в країнах, які дуже постраждали від COVID-19, але також у нас є вихідні дані, які надходять з України", - розповіла Стояноска.

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За її словами, зростання рівня домашнього насильства також фіксують в Іспанії, Італії і Франції.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на тлі запровадження карантинних обмежень через пандемію коронавірусу по всьому світу росте кількість випадків домашнього насильства. За його словами, у деяких країнах кількість жінок, що звертаються в служби підтримки, подвоїлася.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188808
 
 
 Топ коментарі
 
хорошую и ласковую жену никакой муж обижать не будет....
ну если только совсем уж какой нибудь конченный наркоман... Во время карантина украинки стали чаще обращаться на горячую линию из-за домашнего насилия, - Офис ООН Женщины в Украине - Цензор.НЕТ 3773

От стервозных жен мужья бежали на работу...., а тут этот чертов вирус...
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Єкая херня. Зараз баби більше чоловіків ображают, ті не звертаються нікуди, бо стидно...
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Офіс ООН Женсчіни в Українє?
А хто підкаже адресу Офіса ООН Мущіни в Українє? )))
Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 9370
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А ленка и мама рима...звонили уже?? Или у них роуминг в Швейцарии отключен??
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хорошую и ласковую жену никакой муж обижать не будет....
ну если только совсем уж какой нибудь конченный наркоман... Во время карантина украинки стали чаще обращаться на горячую линию из-за домашнего насилия, - Офис ООН Женщины в Украине - Цензор.НЕТ 3773

От стервозных жен мужья бежали на работу...., а тут этот чертов вирус...
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а навіщо взагалі стервозні дружини? те ж стосується і чоловіків.. життя одне і прожити його треба так-щоб діти тебе любили-а (жінки -чоловіки) згадували про тебе як про найкращу подію.
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вибач але дурнЮ говориш. стервозну жінку ніхто терпіти не буде. тільки садо мазо
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знаю тех кто терпит...
дети, привычка, не куда идти, возраст не тот что бы менять что то, лень, секс.... и тд и тп..
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дети, привычка, не куда идти, возраст не тот что бы менять что то, лень, секс.... и тд и тп..

Але винна в цьому дружина ?
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Vedana - О, привет знакомым феминисткам с Канады... Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 2345

больная тема.....
со времен Гоголя ведьмы помолодели.... Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 9109

Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 194
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Драсті-драсті ! Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 6634
Я на форумі вже мільйон разів писала і пояснювала, що я не феміністка. Більше того, я за те, щоб чоловіки якраз і були чоловіками, а не штанами.

А Ви у своєму коменті якраз і описали житіє останніх.

І ще: корінь один - так, значення різне.
Так що не приписуйте мені чужого. Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 6634

Плюсую, що на відміну від двох категорій чоловічої статі не опустилися до =бабів=.
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да?
сегодня вы поразительно покладисты, как и положено жинкам..., хотя некоторая резкость все еще присутствует...
работайте над этим...
а я баиньки...
На добраніч.........
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я 8 лет прожил в германии , жена немка но стерва. развелся и домой уехал. все зависит от человека. сказал что не стоит портить нервы друг другу. немецкий свободно.
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Надо карантин продлить на год,или 2,а самоизоляцию навечно и будет всем счастье
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С начала карантина в Украине количество звонков на горячую линию по предотвращению домашнего насилия выросло на 30%.Источник: https://censor.net.ua/n3188808 - лише 3 тижні люди сидять вдома і вже таке ... а що ж буде коли карантин триватиме ще кілька місяців ?!
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Организация Озабоченных Наций снова выразила озабоченность.
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Эта тема актуальная очень, на нее денежку выделяют
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Зато Новосад
оочень гордилась тем, что первое что она сделала на посту министра образования - запретила в школах курс « Семейное воспитание». Там же все о стереотипах рассказывают: каким нужно быть мужем и женой, как в семье жить и решать возникающие проблемы. То ли дело без семьи. Красота. Зато mainstream и пропаганда антинаучного гендера. Именно за это она гранты получает.
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тепер уже фсьо ...
- раптом стали не актуальними "проблєми гендера" , веганство і решта примх ********* суспільства споживачів ...
Епідемія винесла на перший план традиційні , консервативні цінності - родина , рід , дружба , сила , вміння виживати , об'єднаність ...
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Ще сало, цибулю та борщ з горілкою! Вєгани для мене то ті ж самі сексуальні меншини в кулінарії)) Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 3092
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а розпишіть будь ласка по номерах що мають робити ж і ч.
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По номерам? Да, пожалуйста. Стандартный женский набор
Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 9519
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А если серьезно, то отношения строят обе стороны. И не всегда права та сторона, которая больше жалуется.
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а ще даваймо введемо ПОСКОННО РУССКОЄ жену 3.14здить до усрачкі. і єсчо чтото прідумаем. а чьо она на баріна сасєдскага пасматрела? а вожжамі еє
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Так оно и понятно....непрекращающийся прессинг на мужской мозг заканчивается женским травматизмом.
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женщины, сковородкой такому по башке, и всё, инструкция по сылочке :

https://www.youtube.com/watch?v=owZjhnZTdV4
а тем кому нет ума, помни, в твоии 70 тебе кружку чая принесёт жена, а не друг, по этои причине никогда друзей не ставь выше жены.
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Ага в твои 70 тебя отправят в дом пристарелых к друзьям. Так что не рассчитывай особо на чай.
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странные у вас отношение с прожитыми годами, я так разщитываю на здравый смысл ума минимум до 97, а потом уже не известно. А , мы с своими друзьями семьи, которым уже на сегодня чуть за 70, идём в походы в горы или по фиске тур, да и велосипедами путешествуем, стыдно признаться, иногда они выглядит менее уставшими, но это списываю на то, что горы это не моё с детства.
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У меня отношение к прожитым годам очень простое, они - моё богатство. И самое важное что я вынес на сегодня, так это то что надеяться ни на кого не приходится. И что бы не разочаровываться в старости, нужно не очаровываться до этого. По возможности максимально долго вести активный образ жизни и надеяться только на себя. Самые больше разочарования поджидают человека именно в общении с близкими людьми. Увы.
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Может людям просто нужно детей воспитывать в любви и заботе, самим относиться к своим супругам и родителям с теплотой и вниманием?. Дети в подавляющем большинстве вырастают такими, каковы их родители.
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Если бы всё было так просто, то всё было бы так просто. Есть один момент, дети не клоны а личности. И делайте поправочку на то что они другие. Воспитание важный фактор но не определяющий.
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ай, дурак ты федька. бл даже помочь те не могу
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Єкая херня. Зараз баби більше чоловіків ображают, ті не звертаються нікуди, бо стидно...
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Ну конечно! Куда же без гендерных стенаний в это тяжёлое время! Мужики просто не жалуются. Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 7205
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У Великобританії проводили дослідження, що більше всього серед жертв домашнього насилля це дружини поліцейських та військовослужбовців. Треба і нам вести якусь статистику, щоб дівчата знали за кого не треба виходити заміж.
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Эпидемия коронавируса в Украине вспыхнет с новой силой в конце апреля - экспертАпрель 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 2Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 2092Новая волна эпидемии вируса скоро может накрыть Украину…Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик считает, что в Украине на Пасху 2020 возле храмов можно ожидать огромные толпы, из-за активности людей на праздник эпидемия смертоносного коронавируса в стране вспыхнет с новой силой.Ситуацию на Пасху в нашей стране можно будет описать тремя словами «отвага», «слабоумие» и «мракобесие», сообщил эксперт сегодня «Главреду».Собеседник предупредил, что в конце апреля стоит ожидать новую волну эпидемии и увеличение заболеваемости коронавирусом в несколько раз.«Мы можем ожидать огромные толпы людей возле храмов (на Пасху)…Можем не сомневаться, что все это приведет к вспышке эпидемии в Украине с новой силой.Врачи это тоже признают… После Пасхи, в конце апреля, стоит ожидать новой волны эпидемии и скачок заболеваемости в несколько раз», - заявил он.
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"Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет всех заразит."
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Завязывайте с пугалками. На вербную батюшка начал служить Литургию с шести утра. Завершил в восемь. Двор церковный перегородили заранее. В храм людей не пускали.. Принесенные вербы освщали во дворе сразу и людей отпускали, не задерживая. В церковь пустили только докторов из расположенной рядом больницы, помолиться Богу о выздоровлении больных и прекращении эпидемии. Все приходили в масках и не толпились. Вероятнее всего, так же будет и на Пасху. Толп не будет.
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Ну жінки більш комунікабельні,телефони різних там ООН знають .А якби наші чоловіки почали по ООНах надзвонювати,то точно б в перших рядах "потєрпєвших" були.Жінкам зараз можна скільки душа забажає,чоловікові мізки виносити Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 7534,і тікати йому нікуди,бо карантин Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 7946
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Офіс ООН Женсчіни в Українє?
А хто підкаже адресу Офіса ООН Мущіни в Українє? )))
Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 9370
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Срочно создать министерство по борьбе с дамашним насилием. Закупить дроны и верталёты для контроля дамашнева насилия. Ввести штрафы по 100500 за каждае дамашнеи насилия...
Ато быдла распаясалаь сваим дамашним насилием.
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От однообразия, когда круглосуточно люди находятся нос к носу в замкнутом пространстве, происходит нервное выгорание; вот вам побочный эффект карантина.
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Можно обои поклеить вместе для разнообразия) А, ну, да....
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Сенсация!Сообразительная женщина оператор принимающая жалобу от жены миллионера,которую бьёт муж,вышла замуж за того самого миллионера,предварительно уговорив жену с ним развестись
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Пока никаких проблем нет, надеюсь так и будет дальше, когда чувствую что нервы шалят иду на кухню варю кофе и включаю какой нибудь комедийный фильм,и всё как рукой снимает.
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Тільки собі каву варите чи й дружині горнятко несете ?
Фільм разом дивитеся ?
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Будут проталкивать законы об увеличении алиментов, о необходимости содержать бывшую жену.
Готовят почву.
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Терпение к близким сейчас очень важно для всех.
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В нормальной семье не может быть насильства.В другом варианте или жена пилит и достаёт ведёт себя как стерва или муж идиот с отбитыми мозгами плюс алкоголь.Другого не дано.
Какие то нервы в замкнутом пространстве или другую чушь сочинять не нада.Человек или адекват или нет.
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