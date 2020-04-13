 Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні

Про це в інтерв'ю Hromadske International розповіла керівник Офісу ООН Жінки в Україні Домініка Стояноска, пише Цензор.НЕТ.

"Зараз із пандемією всім важко. Особливо важко жінкам, у них нестабільніша робота. І якщо вони втрачають роботу, у них менше заощаджень. Тому їм досі потрібно продовжувати виконувати цю неоплачену роботу по догляду, і ми спостерігаємо зростання рівня домашнього насильства. Він збільшується в країнах, які дуже постраждали від COVID-19, але також у нас є вихідні дані, які надходять з України", - розповіла Стояноска.

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За її словами, зростання рівня домашнього насильства також фіксують в Іспанії, Італії і Франції.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на тлі запровадження карантинних обмежень через пандемію коронавірусу по всьому світу росте кількість випадків домашнього насильства. За його словами, у деяких країнах кількість жінок, що звертаються в служби підтримки, подвоїлася.

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