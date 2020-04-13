 Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні

Про це в інтерв'ю Hromadske International розповіла керівник Офісу ООН Жінки в Україні Домініка Стояноска, пише Цензор.НЕТ.
"Зараз із пандемією всім важко. Особливо важко жінкам, у них нестабільніша робота. І якщо вони втрачають роботу, у них менше заощаджень. Тому їм досі потрібно продовжувати виконувати цю неоплачену роботу по догляду, і ми спостерігаємо зростання рівня домашнього насильства. Він збільшується в країнах, які дуже постраждали від COVID-19, але також у нас є вихідні дані, які надходять з України", - розповіла Стояноска.
За її словами, зростання рівня домашнього насильства також фіксують в Іспанії, Італії і Франції.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на тлі запровадження карантинних обмежень через пандемію коронавірусу по всьому світу росте кількість випадків домашнього насильства. За його словами, у деяких країнах кількість жінок, що звертаються в служби підтримки, подвоїлася.
Бабы есть?
ну если только совсем уж какой нибудь конченный наркоман...
От стервозных жен мужья бежали на работу...., а тут этот чертов вирус...
дети, привычка, не куда идти, возраст не тот что бы менять что то, лень, секс.... и тд и тп..
Але винна в цьому дружина ?
больная тема.....
со времен Гоголя ведьмы помолодели....
Я на форумі вже мільйон разів писала і пояснювала, що я не феміністка. Більше того, я за те, щоб чоловіки якраз і були чоловіками, а не штанами.
А Ви у своєму коменті якраз і описали житіє останніх.
І ще: корінь один - так, значення різне.
Так що не приписуйте мені чужого.
Плюсую, що на відміну від двох категорій чоловічої статі не опустилися до =бабів=.
сегодня вы поразительно покладисты, как и положено жинкам..., хотя некоторая резкость все еще присутствует...
работайте над этим...
а я баиньки...
На добраніч.........
оочень гордилась тем, что первое что она сделала на посту министра образования - запретила в школах курс « Семейное воспитание». Там же все о стереотипах рассказывают: каким нужно быть мужем и женой, как в семье жить и решать возникающие проблемы. То ли дело без семьи. Красота. Зато mainstream и пропаганда антинаучного гендера. Именно за это она гранты получает.
- раптом стали не актуальними "проблєми гендера" , веганство і решта примх ********* суспільства споживачів ...
Епідемія винесла на перший план традиційні , консервативні цінності - родина , рід , дружба , сила , вміння виживати , об'єднаність ...
https://www.youtube.com/watch?v=owZjhnZTdV4
а тем кому нет ума, помни, в твоии 70 тебе кружку чая принесёт жена, а не друг, по этои причине никогда друзей не ставь выше жены.
лоб расшибетвсех заразит."
А хто підкаже адресу Офіса ООН Мущіни в Українє? )))
Срочно создать министерство по борьбе с дамашним насилием. Закупить дроны и верталёты для контроля дамашнева насилия. Ввести штрафы по 100500 за каждае дамашнеи насилия...
Ато быдла распаясалаь сваим дамашним насилием.
.
Фільм разом дивитеся ?
Готовят почву.
Какие то нервы в замкнутом пространстве или другую чушь сочинять не нада.Человек или адекват или нет.