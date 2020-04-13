 "Спостерігаються верхові пожежі", - держагентство з управління зоною відчуження про ситуацію в Чорнобилі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.
"О 18.45 надійшла інформація, що в с.Розсоха триває верхова пожежа, яка прийшла з с.Старі Соколи. Також верхова пожежа спостерігається в районі с.Крива гора, що на лівому березі Прип'яті", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники погасили пожежу, яка виникла між ставком-охолоджувачем та річкою Прип'ять, а також вогонь, який дійшов до відкритого розподільного пристрою.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.
У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.
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13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
І хай не брешуть, що все добре поїдьте подихайте тією отрутою, побачите скільки проживете потім, а так все на голову впаде з тим дощем що буде йти.
Чорнобильська зона взагалі не така страшна, поки не здохнеш від променевої хвороби.
05.06 https://censor.net.ua/photo_news/3069884/okolo_10_ga_lesa_i_suhoyi_travy_gorit_v_zone_otchujdeniya_gschs_foto
06.06 https://censor.net.ua/photo_news/3069985/tushenie_otdelnyh_ochagov_pojara_na_ploschadi_3_ga_prodoljaetsya_v_chernobylskoyi_zone_otkrytogo_ognya
07.06 https://censor.net.ua/news/3070358/lesnoyi_pojar_v_zone_otchujdeniya_likvidirovan_gschs
Внимательно посмотрите как тушили. С первых часов задействовали авиацию. Сейчас что происходит?