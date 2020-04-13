 Виконком міськради Сум заборонив городянам бути присутніми на Великодніх богослужіннях у храмах і на кладовищах у поминальні дні

Як передає Цензор.НЕТ, про таке рішення повідомляється на сайті Сумської міськради 13 квітня.
"Святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня з 14-го по 21 квітня, поминальні богослужіння і заходи 26-29 квітня здійснюються релігійними організаціями на території культових споруд та прилеглої території без участі громадян", - сказано в повідомленні.
Також заборонено відвідувати кладовища городянам і священникам 19-го і 26-28 квітня.
У період відсутності богослужінь у храмі можуть бути присутніми не більше двох осіб одночасно.
Релігійним організаціям рекомендовано забезпечити трансляцію святкових богослужінь за допомогою інтернет-ресурсів або телебачення.
Суми - перше місто, яке запровадило такі обмеження.
є закон і лише Закону треба дотримуватись ... бо інакше чим ми краще РФії ..?
а такі речі вводяться лише у випадку оголошення НС або ВС ... і вже точно не виконкомами міськради - це все в Конституції прописано ...
А якщо поглянути з іншої сторони? Міська рада обрана місцянами для вирішення проблем громади... Тож тут або місцяни довіряють своїм обранцям і виконують їх наказ, або не довіряють і роблять те, що вважають за потрібне. В обох випадках вони не порушують законодавство України. Наслідки їх дій - тіко на них... В обох випадках...
у меня еще такой вопрос: всю жизнь попы втирали людям, что они грешники и Бог им посылает болезни за грехи для вразумления. И все на них молились.
Теперь Бог централизовано поразил попов. Какое у них будет объяснение??