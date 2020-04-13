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 Суспільство
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 Виконком міськради Сум заборонив городянам бути присутніми на Великодніх богослужіннях у храмах і на кладовищах у поминальні дні

Виконавчий комітет міськради Сум ухвалив рішення, що городяни не повинні бути присутніми на великодніх і поминальних богослужіннях у храмах, а також ходити на кладовища в поминальні дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про таке рішення повідомляється на сайті Сумської міськради 13 квітня.

"Святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня з 14-го по 21 квітня, поминальні богослужіння і заходи 26-29 квітня здійснюються релігійними організаціями на території культових споруд та прилеглої території без участі громадян", - сказано в повідомленні.

Також заборонено відвідувати кладовища городянам і священникам 19-го і 26-28 квітня.

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У період відсутності богослужінь у храмі можуть бути присутніми не більше двох осіб одночасно.

Релігійним організаціям рекомендовано забезпечити трансляцію святкових богослужінь за допомогою інтернет-ресурсів або телебачення.

Суми - перше місто, яке запровадило такі обмеження.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188806
 
   
 Топ коментарі
 
Рішення , в принципі , вірне - але не у компетенції виконкому міськради приймати такі рішення !
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3. Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контроля граждан...Источник: https://censor.net.ua/n3188610
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Та пох, головне, щоб заразу не розносили.
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Рішення , в принципі , вірне - але не у компетенції виконкому міськради приймати такі рішення !
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не пох !
є закон і лише Закону треба дотримуватись ... бо інакше чим ми краще РФії ..?
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А якщо поглянути з іншої сторони? Міська рада обрана місцянами для вирішення проблем громади... Тож тут або місцяни довіряють своїм обранцям і виконують їх наказ, або не довіряють і роблять те, що вважають за потрібне. В обох випадках вони не порушують законодавство України. Наслідки їх дій - тіко на них... В обох випадках...
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тут є чітке обмеження прав громадян на свободу пересування !
а такі речі вводяться лише у випадку оголошення НС або ВС ... і вже точно не виконкомами міськради - це все в Конституції прописано ...
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Решение запрещает гражданам ...., при этом к попам претензий нет. Проще десяток поповников прикрыть. Мер любит попов.
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сейчас киевский боксер - "А что, так можно было?"
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3. Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контроля граждан...Источник: https://censor.net.ua/n3188610
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Ще раз скажу:
А якщо поглянути з іншої сторони? Міська рада обрана місцянами для вирішення проблем громади... Тож тут або місцяни довіряють своїм обранцям і виконують їх наказ, або не довіряють і роблять те, що вважають за потрібне. В обох випадках вони не порушують законодавство України. Наслідки їх дій - тіко на них... В обох випадках...
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На смертперепуганное зелёное недоразвитое не понимает, что украинцы как то не евреи, и помнят о своих близких , а не об их деньгах....
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дарвін forever. (нарешті зебіли тут непричому)
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На Конституцию Украины положили и это аукнется, отсчёт пошёл. Для придурков, в Украине не объявлена война и чрезвычайное положение тоже, поэтому есть грубое нарушение Конституции Украины. В будущем ЕСПЧ будет завалено исками.
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в израиле полицейские заварили сваркой двери в синагоги. делай, как в израиле.
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тільки євреям , в ********* світі , дозволено ображати євреїв ...
Исполком горсовета Сум запретил горожанам присутствовать на Пасхальных богослужениях в храмах и на кладбищах в поминальные дни - Цензор.НЕТ 5451
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иди возле лавры подыши. киевская или почаевская. о.х.
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я же обои и ламинат в эпицентре как бе не слюнявлю
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Тест на IQ, нет никого на улице, не общественная зона, а человек в маске, которая от инфекции не предохраняет, я таких обхожу десятой дорогой, я хожу без маски.
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попы страны агрессора массово заражают биоматериал..................
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респект сумам!
у меня еще такой вопрос: всю жизнь попы втирали людям, что они грешники и Бог им посылает болезни за грехи для вразумления. И все на них молились.
Теперь Бог централизовано поразил попов. Какое у них будет объяснение??
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Це треба було зробити в кожному місті ще с початку карантину, зачинити всі храми, а на проводи ще й кладовища. Померлим все одно, тому живі можуть посидіти вдома, а не утворювати п'янки на кладовищах.
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