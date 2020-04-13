 Суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід ексглаві МЗС Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Старицького

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного К., відкладено на 28 квітня 2020 року (13 год. 40 хв.) у зв'язку з клопотанням сторони захисту про доставку підозрюваного в судове засідання", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.

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