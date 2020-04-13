 Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Київської області.

У повідомленні зазначається: "Під час проведенні низки розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до пожежі, працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами сусіднього Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель.

Як з'ясувалося, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім залишки тліючого багаття завантажив на візок, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося займання сухостою.

Коли чоловік повернувся на те місце, то бачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не подзвонив ні рятувальникам, ні в поліцію, а намагався самостійно загасити вогонь. Однак було вже пізно, вогонь перекинувся далі.

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Вітром вогонь перекинуло на територію лісу, а далі в зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

Рятувальники поки продовжують боротьбу з вогнем на теорії Чорнобильської АЕС.

За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що працівники поліції встановили другу особу, причетну до виникнення пожежі в зоні ЧАЕС. Перший зловмисник, мешканець Іванківщини, легковажно підпалив траву, внаслідок чого згоріло 5 га лісу".



