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Все про:пожежа (2125) Нацполіція (9305) зона відчуження (115)

 Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

13 квітня, близько 14 години, сталася чергова пожежа на території зони відчуження ЧАЕС. Це вже третій осередок вогню в зоні відчуження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Київської області.

У повідомленні зазначається: "Під час проведенні низки розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до пожежі, працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами сусіднього Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель.

Як з'ясувалося, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім залишки тліючого багаття завантажив на візок, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося займання сухостою.

Коли чоловік повернувся на те місце, то бачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не подзвонив ні рятувальникам, ні в поліцію, а намагався самостійно загасити вогонь. Однак було вже пізно, вогонь перекинувся далі.

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Вітром вогонь перекинуло на територію лісу, а далі в зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

Рятувальники поки продовжують боротьбу з вогнем на теорії Чорнобильської АЕС.

За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що працівники поліції встановили другу особу, причетну до виникнення пожежі в зоні ЧАЕС. Перший зловмисник, мешканець Іванківщини, легковажно підпалив траву, внаслідок чого згоріло 5 га лісу".

 

Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС 01
Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188804
 
 
 Топ коментарі
 
... затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву.

Тілу 37 років ...

Олії в голові нема з народження. І вже не буде.
Дивлюся на фотку: отаке бідове, нещасне. Жаль.
Але саме від таких найбільше клопоту і горя.
Хоч бери та з подвір*я таке не випускай, щоб біди не наробило.
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Нашли доблесные мусора козла отпущения. А то что всегда это делают лесники с лесовой мафией чтобы прошел низовой пожар,и лес тогда по закону под пилу чтобы жук не съел ,но чтото вышло из под контроля. А серьезных людей обвинять нельзя.
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Походу мужика сделали козлом отпущения,на фото конкретно видно пару метров диаметр выгоревшей травы.Мусор сам версию толкает ,а мужик запуганный только дакает.
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Дань собирают религиозные люди, а не верующие.Тут все це розтлумачується, кому цікаво ось ссилка.
https://www.youtube.com/watch?v=OcoQqaHmBpM
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Біда в тому, що в тюрмі йому буде навіть краще ніж в себе в дома.
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Я бы этих свиней, приковал бы к какому нибудь бульдозеру, расчищавшему завалы перед 4-м энергоблоком.
Всего на пару тройку дней.
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Нашли доблесные мусора козла отпущения. А то что всегда это делают лесники с лесовой мафией чтобы прошел низовой пожар,и лес тогда по закону под пилу чтобы жук не съел ,но чтото вышло из под контроля. А серьезных людей обвинять нельзя.
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Да они может сами и остальное подожгли, ведь ни кто не проверит сколько они тушили, сколько солярки спалили и сколько нарядов выписано... Там миллионы можно списать только по МЧС.
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Похоже на то: мусор рассказывает, а "козёл" поддакивет.
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... затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву.

Тілу 37 років ...

Олії в голові нема з народження. І вже не буде.
Дивлюся на фотку: отаке бідове, нещасне. Жаль.
Але саме від таких найбільше клопоту і горя.
Хоч бери та з подвір*я таке не випускай, щоб біди не наробило.
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З вірогідністю 50/50 цей мужик може бути вальцманутим прихожанином секти Однотурового. Може у нього патрет Свинобарити на дверях вуличного туалету висить. З відфотошопленою пластмасовою мордою найбагатшого екс-президента найбіднішої країни Європи
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А на хуа он это делал ? Может недостаток йода виноват? И оно , скорее всего за бубочку голосовало. По скудоумию. И костер затеяло. По скудоумию. Не просчитав возможные последствия.
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Походу мужика сделали козлом отпущения,на фото конкретно видно пару метров диаметр выгоревшей травы.Мусор сам версию толкает ,а мужик запуганный только дакает.
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Мусор уже раскрытие себе записал, завтра генеральские лампасы будет подшивать
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Подивіться уважніше на фото. Зліва від дерева під кущами, вся трава вигоріла.
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Перевозить тлеющий костер... Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 8104 Премию Дарвина дайте ему
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блин ну если столько проблем с поджогами - дык скупайте сухую траву. на металл вон гвозди ржавые вытягивают, а сколько с Чернобыля понатаскали ... а там или бумагу делать или на корм, или на топливо... хотя конечно проще распилить кучу бабла в никуда, зато все при деле, одни бегают другие тушат, третьи ловят, кому-то даже медаль дадут ...
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Перегнившая трава может использоваться на полезный компост. Почему то люди об етом не знают и считают что лучше всего удобрять коровьим вонючим дерьмом, а некоторые индивидумы и свои параши на огород вывозят
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Ты попробуй тот компост сделай, когда другой работы в хозяйстве выше крыши! Испокон векон стерню и траву жгли. Правда поля перед сжиганием опахивали тракторами и пожарные дежурили. А сейчас, в связи с запретом проще найти алика, который за бутылку твое поле подожжет в то время, когда ты будешь на экологическом митинге выступать, для алиби.
Дебилам у власти на заметку - запретить легче всего! Обеспечить неотвратимость соблюдения запрета посложнее, если вообще возможно.
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Блин.
Как только й власти оказался ишак по кличке зеля - началось: Припять, Чернобыл, дефолт, короновирус,остановка промышленности, секвестр бюджета и т.п. и т.д.
ТАКОГО РЕАЛЬНО НИКОГДА НЕ БЫЛО.
Случайность? - но вспомним пожар в Нотр-Даме, смерть султана Омана и множество другого...

"Клоун Апокалипсиса", ***
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У меня по соседству живет такое же безмозглое тело, Чуть ли не каждый день на огороде коптит вулкан из бурьяна. Сгребает с огорода все до волосинки и листика и поджигает, что нельзя форточку открыть даже ночью. Сколько говорил етому дебилу чтобы выкопал в конце огорода ямку и сгребал туда сгниет и будет бесплатное удобрение. Все равно не доходит. Хоть молотком по башке у*бать ему. Зато где то возьмет дерьма и разбрасывает каждый год по огороду и травя всю округу ароматами свинофермы. Считает себя примерным хозяином потому что на огороде ни травинки не растет. Хотя и урожаев особых ненаблюдается.
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В компостной яме заводится медведка она же капустянка, хрен ее потом вытравишь.
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мне как то предлагал насос купить и с выгребной ямы туда откачивать гавно ,по огороду разливать, а шо говорит - удобрение.. я сказал ему шо он дебил , так он обиделся
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Там же на фотографиях видно круг вокруг дерева. Какого-то запойного ханыгу левого за литру самогона полицаи на статью подписали за поджог.
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Там же на фотографиях видно круг вокруг дерева. Какого-то запойного ханыгу левого за литру самогона полицаи на статью подписали за поджог.
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Так поджигатель должен рассказывать, как совершал преступление, а по ходу, мент рассказывает вместо него, так может мент поджигатель, он больше знает, знает как все было.
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Это война чуваки.Эта диверсия, из разряда взрывов складов с арсеналом.Атака идёт вообще на весь ядерный комплекс Украины.Цель сменив руководство атомщиков на лояльных Мордору,устроить рукотворный ядерный кризис в Украине с помощью которого выступить в качестве спасителей Запада от надвигающейся катастрофы в Украине.Мол без мордовських ядерщиков,Украина обречена......К тому же,интересное совпадение,а может знак.Роман американского писателя Генри Саттона "Гром среди ясного неба"рассказывающий об вирусной пандемии,вырвавшийся из лаборатории,имеет второе название в американском сегменте,и называется"Вектор".Тем же названием,какой называлась лаборатория москалей где произошёл взрыв.Совпадение?Не думаю! Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 2091
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Поддерживаю.В Новосибирске в октябре 2019 года росгвардия проводила учения со спецназом из Китая,а уже в ноябре,по открытым источникам,произошла вспышка короновируса в Китае.
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Ну конечно, все поцы одновременно просто мусор жгли...
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Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 3035

вот из этого места через 5 км на север (рукой показывает) возник пожар...
но фиг с ним с нещасным назначенным козлом отпущения вместо тех, кто поджёг для протягивания законов и дерибана денег и Украины, быдло в комментах аж всирается изобличением ВРАГА НАРОДА НА ФОТО.
Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 9577
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Идеальный выборець зеленского-мозгов от рождения нет
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это ты про себя или про мента, который шьёт дело несчастному?
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Пока тупые не поймут связи между своей жизнью и своим выбором,будет страна там,где сейчас находится. Остальное-последствия. И мент,который шьет дело тоже.
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1)мАладец,вечером дополнителный батончик!
2)За то что отреформированного полицая назвал ментом, вечером пайка будет урезана минус 3 батончика.

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А братки сейчас не крышуют - это 100% парафия милиции. Братки только помогают долги выбить, хулигана дворового повоспитывать. В то время как их самих на свободе охраняет милиция - это потом, на зоне, их уже будет "зеленый" мусор охранять, за другие деньги уже...
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Мусорок гарно співає, мабуть хенєралом хоче стати...локшина на вуха
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Нечего сказать. Идеальный козел отпущения для нашей доблестной милиции. Запугали , дали в бубен, а потом наобещали условку На такого не то что поджог а ряд краж и даже убийство можно списать. И он все на себя возьмет. Ну не верю я в правдивость видео.
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А заливать костер водой зебуина не учили?
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Та ты шо ... Были случаи когда на месте преступления находили паспорт вора ...
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Я как то видел бравый сюжет, где бомжа взяли за кражу пол-мешка картошки, а он на допросе сознался в трех убийствах
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Воно конешно полное зебильйо, але "підпалювач лсів" - то вже занадто.
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Так, звичайно! - "А, потім, маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу!". Сказки бабушки Ариши, він ще не таке розповість. Моя думка - це робиться спеціально, за гроші.
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там вырубка леса идет, незаконно само собой, а потом участки поджигают
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Таке враження, що вони фейки роблять для перевірки проценту ідіотів, які в це повірять.
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Типовий виборець Зеленського - убоге, дебільне, тому й зробили крайнім.
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нужно эту территорию признать заповедником и выселить оттуда всех оставшихся людей.
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Зі зони Чорнобиля виселили купу сіл !
Останки яких і погоріли у цих пожежах - є фото ...
Але навколо Чорнобильської зони - заповідника , також люди живуть
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Любопытно, как проходил отбор "злодея"? Или назначили свыше?
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Вот и найден враг народа!!! казним презрением урода!!!
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Лажа. Очаги возгорания на карте МНС - в 15-20 км вглубь Зоны. Не мог пожар от этого мужика, даже если он возле границы Зоны жег, "перелететь" на 15 км, оставив нетронутой зону леса в 15 км.
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