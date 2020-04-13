 ДБР і прокуратура проситимуть суд про домашній арешт для Чорновол

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Ґрати" повідомила в.о. прессекретаря обласної прокуратури Віта Блаженко.
За словами Блаженко, суд ще не призначив точної дати і часу судового засідання.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
А Пастор --- еще й обос..ыт...(((((
"Вьі рожденьі чтоб жизнь прожить рабами,
Хватать с лопат басплатньіе блиньі,
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаньі..."
Зеботи, ви саме цього хотіли?
як воно працювало в
очистцішоу криворож'я?
20:58 13 апр.
Все перчатки должны быть черными.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщают «Українськi Новини».
Государственное бюро расследований во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен.
Тендер объявлен 7 апреля.
Перчатки должны быть тонкими, удобными и ветрозащитными с усиленными участками сцепления, полностью ветронепроницаемыми, но максимально воздухопроницаемыми изнутри (дышащими).
Материал должен сохранять тепло и комфорт даже в самые суровые ветры и во время сложных операций, одновременно обеспечивая максимальную мобильность.
Материал должен быть компактный и гибкий.
Все перчатки должны быть черными.Ожидаемая стоимость одной пары перчаток - 1 660 гривен
Читаю, думаю... впереди вообще-то лето...РЖУ
Хотя после ЭТОГО хочется взять что- то тяжелое в руки.. что-то о-о-очень тяжелое, учитывая цену всего вышеуказанного(((
Это говорит о том, что уголовный процесс против Тани Черновол - медийный.. для ТВшумихи.. значит, Зеленая Шмаркля готовится к ближайшим выборам..
и издевательствами вечером
А также с утра до ночи будут заставлять смотреть сериалЬ "Слуга Народа""
Когда поддерживаешь коллаборантов и оккупантов , а к власти приходят открытые предатели твоей страны и ты идешь под арест...
Такой вот смешной парадокс...
Выступление Чорновол на акции протеста против блокады ОРДЛО...
https://youtu.be/Uk6eQhJx4Ts
люди в масках ( не вирус )
следующим по жанру должен быть Гаврилюк , а далее по списку
Зєбануті, ж самого початку озвучили тих кого будуть саджати. Вірніше вони, повторили «вирок» Лугандонського «народного трибунала» який присудив довічне увязнення: Порошенку, Турчинову, Полтораку, Муженку, Авакову, Яценюку...
Нє стєсяйся....
у нее был автомат, с которым она снимала видео с угрозами зе-предателям...
когда зе-предатели пришли к ней домой с обыском у нее и мысли не было стрелять...
по пацанским правилам она должна быть униженной и сесть в тюрьму...
по пацанским.. - потому что Чорновол разыгрывала с себя все время крутого пацана...
к сведению, я вообще-то порохобот. и я за Таньку на 1000%..
какая харошая страна!
"Квартал-95" ступив во власть играет роль "партии регионов" - по приказу и за денежки РФ.
И актёр "Президент Украины" исполняет роль Януковича…