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 Політика України, Події
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Все про:ПР (970) Чорновол Тетяна (139) Євромайдан (700) запобіжний захід (101) ДБР (1020)

 ДБР і прокуратура проситимуть суд про домашній арешт для Чорновол

Слідчі Державного бюро розслідувань і прокуратура Київської області звернулися в Печерський райсуд Києва з клопотанням про цілодобовий домашній арешт депутата восьмого скликання Тетяни Чорновол.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Ґрати" повідомила в.о. прессекретаря обласної прокуратури Віта Блаженко.

За словами Блаженко, суд ще не призначив точної дати і часу судового засідання.

Читайте також: Акція на підтримку Чорновол відбудеться 14 квітня під Печерським райсудом Києва

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188803
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕботы,жрать подано. Налетай, опущенные!
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торують собі квартальні ростовський напрямок..
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махновцы направо-а Сеня из тыла.. и дома наган позабыт..
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Сейчас ему Порох пи...дюли навесит,
А Пастор --- еще й обос..ыт...((((( ДБР і прокуратура проситимуть суд про домашній арешт для Чорновол - Цензор.НЕТ 7367
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А Сєня йому контрольний в лоба.. ДБР і прокуратура проситимуть суд про домашній арешт для Чорновол - Цензор.НЕТ 373 і вашіх нєту
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Та вводите уже новую меру - "дойопп условно" ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол - Цензор.НЕТ 9213
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А нахрена вообще сейчас персональная мера пресечения . Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста, если под круглосуточный домашний арест посажена вся Украина!?... ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол - Цензор.НЕТ 8071
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Я ж и говорю, что нужно вводить новую меру! ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол - Цензор.НЕТ 3217
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палата номер 6 -вот заслуженное место шизофренечке Пашинского!
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в нашем "серпернарии" начались "подковерные" битвы...
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Это ж классика - создать проблему и предложить "порешать".
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На домашний арест блатхаты.
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Шо - запереть в Раде и совсем не выпускать? ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол - Цензор.НЕТ 1491
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А шо там мало секс озабоченных? Не плохое место, как не для депутата.
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ЗЕботы,жрать подано. Налетай, опущенные!
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Незабаром ми переадресуємо зеботам пісню Вадима Дубовського ("далекобійника"):
"Вьі рожденьі чтоб жизнь прожить рабами,
Хватать с лопат басплатньіе блиньі,
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаньі..."
Зеботи, ви саме цього хотіли?
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...обратились в Печерский райсуд Киева Источник: https://censor.net.ua/n3188803 - то які проблєми ? "відреформований" , педрою , суд прийме лише вірне рішення ...чи не так ?
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Вже рік, як суди реформують кловани ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол - Цензор.НЕТ 9678
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кловани "реформували " суди попередні 5 років - от , у Тетянки , і буде шанс оцінити результат ! ..))
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Из тебя стрелочник, как из потерпевшего пианист - х@ёвый
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Рига, а наступного разу вас жаліти вже ніхто не буде. І в Харкові не сховаєшся вже.
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Это те которые маски из гос.резерва загнали и оставили Украинцев без средств защиты? Мли те которые должностя у глав зебила продают?
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торують собі квартальні ростовський напрямок..
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Достаточно вспомнить, что прошлый раз эвакуировали только чугуния. Синячие депутаны и, даже, министры, разбегались "за свой счет"...
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зелене непорозуміння зовсім тупе
як воно працювало в очистці шоу криворож'я?
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а йому швондєр коломойшанський рекомендації дав..
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Тоді вже пропоную "новьім ліцам" прейменувати Лук'янівку в "дім" - тоді "домашній арешт буде чітко відповідати вимогам діючої "правоохоронної" системи на чолі з Портновим та Вєнєдіктовою...
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ГБР решило закупить во время карантина перчатки по 1 660 гривен за пару
20:58 13 апр.
Все перчатки должны быть черными.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщают «Українськi Новини».
Государственное бюро расследований во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен.
Тендер объявлен 7 апреля.
Перчатки должны быть тонкими, удобными и ветрозащитными с усиленными участками сцепления, полностью ветронепроницаемыми, но максимально воздухопроницаемыми изнутри (дышащими).
Материал должен сохранять тепло и комфорт даже в самые суровые ветры и во время сложных операций, одновременно обеспечивая максимальную мобильность.
Материал должен быть компактный и гибкий.
Все перчатки должны быть черными.Ожидаемая стоимость одной пары перчаток - 1 660 гривен
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"комфорт даже в самые суровые ветры"(с)
Читаю, думаю... впереди вообще-то лето...РЖУ
Хотя после ЭТОГО хочется взять что- то тяжелое в руки.. что-то о-о-очень тяжелое, учитывая цену всего вышеуказанного(((
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какой резкий шаг назад.. ГБР ещё и присядет и сделает "Кю"..
Это говорит о том, что уголовный процесс против Тани Черновол - медийный.. для ТВшумихи.. значит, Зеленая Шмаркля готовится к ближайшим выборам..
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О, бачу проффесора зебота. Дозвольте запитати, а в чому мета дій слуги народу? Чого вони намагаються досягти процесом над Чорновол? Якщо зупинити процес перетікання електорату до ОПЗЖ, то на мою думку - це не спрацює.
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ГБР и прокуратура будут просить суд о аресте для Чорноволс пытками в обед
и издевательствами вечером
А также с утра до ночи будут заставлять смотреть сериалЬ "Слуга Народа""
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Слідчих на самоізоляцію в подвал до кінця життя.
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Это "дело" ВОНЯЕТ политическим преследованием и позором, с последствием Зеленского! ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол - Цензор.НЕТ 4715
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Никто её не посадит, понты дешёвые.
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Есть предложение - использовать коллективный разум как средство в достижении промежуточной цели - обезвредить первую тройку выродков : портня, клован, недопрокурор. Методы - утренние (7:00) и вечерние часы (21:00) по 10 минут осуществляем мысленный посыл о каре на одного из этих субъектов; ПН на первого, ВТ - на второго, СР - на третьего, ЧТ - первый, ПТН - второй, СБ - третий. Через 2 недели смотрим на результат материализации проведений. Помним - мысли материальны. Приобщится могут все и не ходячие даже. Главное синхронность и тренировка. И да, никакой злости, только холодный посыл, это важно! У нас все получится!
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Та до лікарні її треба, але не будь-якої...
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Зеленая рыгопетушатня, давай больше желчи в коментах. Кто там вас, шлюх, заказал: портнянка или петушарий?!
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Скажите ,а Зеленский таки умер ,потому что на Цензоре о нем либо ничего ,либо хорошо 😁 А если критикуешь, то блокирует Админ.
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Как же так? Почти половину статтей Кодекса вменили и даже с пожизненным, а только домашний арест? За умышленное убийство!!! Ай-я-я-яй. А как дышали, позорники!
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Напевно прагнуть зупинити процес перетікання електорату до ОПЗЖ, а заразом перебити новини про "случку" з ЄС. Тільки на мою думку, це вже не спрацює.
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вот интересное кино смотрю про патриотку Чорновол.....
Когда поддерживаешь коллаборантов и оккупантов , а к власти приходят открытые предатели твоей страны и ты идешь под арест...
Такой вот смешной парадокс... ДБР і прокуратура проситимуть суд про домашній арешт для Чорновол - Цензор.НЕТ 9382

Выступление Чорновол на акции протеста против блокады ОРДЛО...

https://youtu.be/Uk6eQhJx4Ts
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Лишенец,не трогай Таньку.Не ускоряй свою политическую смерть.
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коту понятно Татьяну не закроют , но почему-же с нее начали , в нашей стране воров , бандитов и взяточников вагон и чуть-чуть , и их не трогают , че не завели дело бонни и клайда ( да наши , вся страна видела ) как они магаз с рыжыками чистили , да им помогали
люди в масках ( не вирус )
следующим по жанру должен быть Гаврилюк , а далее по списку
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А чого ти соромишся назвати?
Зєбануті, ж самого початку озвучили тих кого будуть саджати. Вірніше вони, повторили «вирок» Лугандонського «народного трибунала» який присудив довічне увязнення: Порошенку, Турчинову, Полтораку, Муженку, Авакову, Яценюку...
Нє стєсяйся....
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Стерненко . Парасюк ,Бубенчик и тд .Жирных трогать не будут ,они же совместная мафия .
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100% - будуть й надалі стравлювати народ цими медійними персонажами ... а влада , й надалі , буде залишатися в олігархату - а для народу - Черновол , какркнтин , "короновірус" і т.д ...
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За Таньку вступился главный ментовский атаман по имени Арсен, так что всем отбой.
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Влада,майте собі на увазі,що за всі зловживання владою прийдеться відповідати.Якщо маєте голову,то живіть по закону і не зраджуйте Україну.Якщо ні,то народ прийде творити над вами суд.
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Так нельзя - по закону надо Таньку посадить.
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не по Закону, а по закону жанра....
у нее был автомат, с которым она снимала видео с угрозами зе-предателям...
когда зе-предатели пришли к ней домой с обыском у нее и мысли не было стрелять...
по пацанским правилам она должна быть униженной и сесть в тюрьму...
по пацанским.. - потому что Чорновол разыгрывала с себя все время крутого пацана...
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Уже и мужа убили, осталась одинокой мамкой, а в жопе до сих пор детство играет...
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не понял.. что именно у тебя в жопе играет?!
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Тебе не нравится, что у Таньки играет? Но правда она есть правда - не всегда красива и иногда дурно пахнет.
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не понял.. Ты о чем вообще пишешь?!. .
к сведению, я вообще-то порохобот. и я за Таньку на 1000%..
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смотрю ребята всем скопом собрались на ростов
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Хай заарештують та нагодують вже нарешті таблетками... бо весна )
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За тяжелые статьи мера пресечения должна быть только одна - СИЗО!

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А что это за преступление "препятствование деятельности Партии Регионов"? Это в каком УК такая статья?
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Гниду Портнова і йому подібний сракоблок, які розв'язали бійню на Майдані і війну на сході немає кому посадити, то вони за Чорновол взялись.
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Вроде как смотрим продолжение сериала:
"Квартал-95" ступив во власть играет роль "партии регионов" - по приказу и за денежки РФ.
И актёр "Президент Украины" исполняет роль Януковича…
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РЕВАНШ ПРОРОСІЙСЬКИХ СИЛ НАБЕРАЄ ОБЕРТИ. УКЛОНІСТИ, ВОРОГИ УКРАІНИ ЗАВОЛОДІЛИ ВЛАДОЮ І ПЕРЕСЛІДУЮТЬ ПАТРІОТІВ, ЗАХИСНИКІВ ДЕРЖАВИ А ДІЯМ ВОРОГІВ СПРИЯЮТЬ. А ВИНЕН ПОРШЕНКО ТОМУ ЩО НЕ ЗНЕШКОДИВ ПАРАЗИТІВ, ВОРОГІВ УКРАІНИ, ПЯТУ КОЛОНУ. ТЕПЕР ТРЕБА БУДЕ РОЗПОЧИНАТИ ВСЕ СПОЧАТКУ АЛЕ НЕ ДОПУСТИ МИНУЛИХ ПОМИЛОК, ВОРОГІВ ТРЕБА БУДЕ ЗНИЩИТИ МОМЕНТАЛЬНО ЩОБ НЕ ПОВЕРНУЛИСЬ. ПАТРІОТИ, ЧАС ПРИЙДЕ СКОРО, ГОТУЙТЕСЬ.
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