 У 2019 Україна демонструвала прогрес в управлінні державними фінансами, - Світовий банк

Звіт з оцінки системи державних видатків та фінансової підзвітності в Україні (ДВФП) за 2019 рік опубліковано 13 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБ.
"Оцінка ДВФП за 2019 рік відзначає що уряд України досяг прогресу у застосуванні Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС)", - говориться в повідомленні.
Згідно з даними звіту, урядом України було вдосконалено інструменти макроекономічного та бюджетного прогнозування, а також підвищено рівень прозорості в сфері управління державними фінансами шляхом запровадження відкритого порталу з бюджетними даними та системи електронних закупівель ProZorro.
Світовий банк провів уже четверту оцінку ДВФП в Україні. Попередні оцінки ДВФП проводились у 2006, 2011 та 2015 роках: результати попередньої оцінки лягли в основу стратегії реформування системи управління державними фінансами країни на 2017-2020 роки. Результати ж поточної оцінки закладають основу нової стратегії реформування Уряду України на 2021-2024 роки.
У Світовому банку зазначають, що порівняння оцінок ДВФП за 2019 та 2015 роки свідчить про те, що багато показників та параметрів покращилися, зокрема ті, що стосуються фіскальної дисципліни, стратегічного розподілу ресурсів та ефективного використання ресурсів для надання послуг. Однак деякі показники погіршилися з моменту останньої оцінки ДВФП. Наприклад, скорочено час на підготовку бюджету, скоротилася кількість позаконкурсних публічних закупівель та зменшилась кількість аудитів фонду заробітної плати порівняно з попередніми оцінками ДВФП.
"Чому звіт з оцінки ДВФП є важливим для простих українців? Через те, що оцінка дозволяє визначити, чи витрачаються гроші платників податків там, де вони найбільш потрібні. Це допомагає зрозуміти, що потрібно зробити, щоб мінімізувати ризики нецільового використання та корупції в сфері державних видатків", – зазначив виконуючий обов'язки директора Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Александер Кремер.
Наразі звіт про оцінку ДВФП в Україні доступний на веб-сайтах Міністерства фінансів України, Світового банку та Секретаріату ДВФП.
ВОСКРЕСНОЕ.
Несмотря на увещевания, открыточки в личку приходят. Меньше, но приходят. Одной из них спасибо - сподвигла на этот пост. На фоне идиллического пленэра лев, лань и человек нюхают веточку вербы. Надо полагать, так в умах некоторых выглядит рай.
Но в жизни так не бывает. Природе для развития нужна борьба за выживание. Льву надо совершенствовать зрение, умение ждать, силу прыжка. Лани - нюх, скорость бега, маневренность. Общности людей, пытающихся сохранить свою идентичность - борьбу в условиях векового порабощения. Вот и мы сейчас выживаем и совершенствуемся благодаря России и... Зеленскому.
Благодаря первой появилась нация (я бы не уповал на исторические гены Древней Руси - за века они были сотни раз ассимилированы с генами тех, кто прошёлся по этой земле). Благодаря второму, есть надежда, что появятся мозги. Не сразу, конечно. Но в историческом масштабе ничего не происходит сразу. Грабли, испытания, снова грабли... Экспресс-нация подобна китайскому экспресс-тесту на коронавирус - шансы 50/50.
Но ядро уже есть. Есть даже присущая любой эволюции тупиковая ветвь в лице усиков и марув. И есть катализатор развития (РФ, зеленские-медведчуки). Развивайся - не хочу.)
В который раз короткая память и нет сплочённости. Только она и взаимопомощь внутри нации способны сохранить её ядро цивилизованным способом.
Кстати, о цивилизации. Она началась не с трипольской культуры черепков и не с христианских икон. Я согласен с Маргарет Мид, которая утверждала, что первым признаком цивилизации стала ископаемая бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась. Если живое существо в царстве животных ломает ногу, оно умирает. Со сломанной ногой нельзя убежать от опасности, добраться до реки или охотиться. Оно становится добычей для хищников, поскольку кость срастается долго.
Бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась - доказательство того, что кто-то потратил время, чтобы остаться с тем, кто получил повреждение, перевязал, перенес человека в безопасное место и охранял его, пока тот не восстановится. Помогать соплеменнику в трудный период - тот поступок, с которого начинается цивилизация.
Так было на Майдане - с деревянными щитами шли на Беркут, выносили раненых, отдавали последнее, потом уходили на фронт. Казалось, всё - точка невозврата пройдена. Но потом Зеленский становится презедентом, Портнов - "активистом", адвокат Януковича - первым замом главы ГБР.
Значит ещё не цивилизация, значит ещё мало естественного отбора, значит ещё бороться, а открыточки с раем отложить в сторону. И как прививку от коронавируса, в каждую голову украинца книгу вместо ТВ, сросшуюся берцовую кость и систему опознания "свой-чужой".
Потом будет легче...