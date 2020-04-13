 У 2019 Україна демонструвала прогрес в управлінні державними фінансами, - Світовий банк

Звіт з оцінки системи державних видатків та фінансової підзвітності в Україні (ДВФП) за 2019 рік опубліковано 13 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБ.

"Оцінка ДВФП за 2019 рік відзначає що уряд України досяг прогресу у застосуванні Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС)", - говориться в повідомленні.

Згідно з даними звіту, урядом України було вдосконалено інструменти макроекономічного та бюджетного прогнозування, а також підвищено рівень прозорості в сфері управління державними фінансами шляхом запровадження відкритого порталу з бюджетними даними та системи електронних закупівель ProZorro.

Світовий банк провів уже четверту оцінку ДВФП в Україні. Попередні оцінки ДВФП проводились у 2006, 2011 та 2015 роках: результати попередньої оцінки лягли в основу стратегії реформування системи управління державними фінансами країни на 2017-2020 роки. Результати ж поточної оцінки закладають основу нової стратегії реформування Уряду України на 2021-2024 роки.

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У Світовому банку зазначають, що порівняння оцінок ДВФП за 2019 та 2015 роки свідчить про те, що багато показників та параметрів покращилися, зокрема ті, що стосуються фіскальної дисципліни, стратегічного розподілу ресурсів та ефективного використання ресурсів для надання послуг. Однак деякі показники погіршилися з моменту останньої оцінки ДВФП. Наприклад, скорочено час на підготовку бюджету, скоротилася кількість позаконкурсних публічних закупівель та зменшилась кількість аудитів фонду заробітної плати порівняно з попередніми оцінками ДВФП.

"Чому звіт з оцінки ДВФП є важливим для простих українців? Через те, що оцінка дозволяє визначити, чи витрачаються гроші платників податків там, де вони найбільш потрібні. Це допомагає зрозуміти, що потрібно зробити, щоб мінімізувати ризики нецільового використання та корупції в сфері державних видатків", – зазначив виконуючий обов'язки директора Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Александер Кремер.

Наразі звіт про оцінку ДВФП в Україні доступний на веб-сайтах Міністерства фінансів України, Світового банку та Секретаріату ДВФП.