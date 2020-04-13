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Все про:корупція (3234) податкова (265) митниця (706) Уманський (25) ДБР (1020) Державна митна служба (31) Офіс генерального прокурора (222)

 Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Уманського про корупцію в податкових і митних органах

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який публічно повідомив, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, а також звернувся з відповідними заявами в правоохоронні органи.

Про це Цензор.НЕТ розповіли в самому відомстві.

Кримінальне провадження було відкрито 8 квітня за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування доручено Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс генпрокурора і в СБУ. А разом із ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні. "Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції", - сказав тоді ексміністр фінансів.

На  думку Уманського, від уваги співробітників цих служб не вислизає ні копійки недоплачених податків. Як і від тих, хто працює в ДМСУ. Тому за бажання можна відстежити весь ланцюжок - організатора, "скручувальника", транзитерів і кінцевих вигодонабувачів.

"Таких схем не так багато, вони відомі і зрозумілі. Але для того, щоб їх припинити, потрібно поміняти вищий і середній ешелон у податкових і митних органах. Оскільки через контроль керівництва й інформацію, яку вони бачать, таке потурання, по суті, і відбувається. Тому зупинити ці схеми без зміни керівництва неможливо", - вважає ексміністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи "магія цифр"? - Уманський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188801
 
   
 Топ коментарі
 
Далі буде все більше корупції, але Уманський дуже ризикує!
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Корупции в моей голове нет -Зеленский.


Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Уманського про корупцію в податкових і митних органах - Цензор.НЕТ 7795
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Далі буде все більше корупції, але Уманський дуже ризикує!
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та ну, надо же зебилам косточки подбрасывать на фоне полит преследований. Не верю.
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Вполне возможно, прецедент с Леросом есть, по принципу "щоб не гавкав".
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Сложно и сосчитать, сколько этих производств было открыто. Сотни наверное. Даже наручники надевали министрам публично и вертолетами свозили фигурантов в Киев. И в результате - НИЧЕГО, полный ноль. Бабла накосили и крупные рыбы уплыли.
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Если у вас есть деньги, тогда мы идём к вам...
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Не переживайте бабочка Осел Оманский прикроет, схемы воровства 73% дебилов разрабатывались с участием Ермака-Зеленского-Коломойского. Цепочка выстроена по приоритету.
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до скольки порохорвотный работаешь? у вас 3-х сменка?
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Что за фрукт этот уманский? Почему так много на цензор.да про него?
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Не про него, а про коррупцию в правительстве Шмыга Зеленского.
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Уманский, в 2014 году фактически вытащил финансовую систему Украины, Яреська была всего лишь публичной ширмой!
Хотя если послушать Яйценюка и его прихлебателей то...
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Гугл пишет что с килей азировым терся
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Так он давно в Минфине, а там работа специфическая, кого попало не засунешь, вот его услугами все и старались воспользоватся. Что Киля Азиров, что Яйценюк, и даже янеЛох 42й попытался...
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скорей бы уже погнать эту зеленую нечисть на ростов!
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рыгозебилизм суров и безпощаден: только квартальные дебилы возбуждают уголовное дело не на того, кто писдит наши деньги, а на того, кто сообщает о правонарушении.
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Как открыли,так и закроют. Не смог Зеля посадить не то , что трёх, одного друга и уже никогда не сможет. А жаль.
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РАЗБУДИТЕ из спячки платного борца с коррупцией - директора НАБУ Сытныка. А то он скоро лапу у д'Ермака отсосёт
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Блазень дал маху с уманским, и быстро его убрал, но уманский оказался слишком умным и настоящим патриотом, если бы подобное случилось в европейской стране, то блазень должен уйти в отставку, или под суд, причем это должен требовать народ, если у нас народа нет, а есть биомасса, то у нас нет будущего.
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Хоть кого то за ложь посадят? Патриоти не дадут, скажут что уманский герой
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как только-єкс...так сразу и борец за правду !!!!
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Офис Генпрокурора открыл уголовное производство о коррупции в налоговых и таможенных органах.
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******!!! теперь и прокуратура в доле!!! Значит воровать будут еще больше!
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операция называется пустим дым в глаза народу результат будет нулевой все остануться на своих местах
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