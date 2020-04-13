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 Від коронавірусу помер 40-річний монах Почаївської лаври, - В'ятрович

Народний депутат України Володимир В'ятрович заявив про те, що від коронавірусу помер монах Почаївської лаври.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

В'ятрович зазначив: "Московська церква стала найбільшим розсадником коронавірусу в Україні. Лише в Києво-Печерській Лаврі вже понад 90 хворих, за добу ця кількість зросла втричі. Вже двоє монахів - 73 і 47 років - померли.

Сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу 40-річного монаха з Почаївської Лаври.

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І це - лише верхівка айсберга.

Ніхто не застрахований від зараження. Але ієрархи церкви Московського патріархату вели пряму агітацію проти карантину, збираючи натовпи людей у Лаврі та інших храмах, тобто свідомо наражаючи людей на небезпеку захворіти і розносити хвороби далі. Зокрема, відзначився такими закликами і скандально відомий намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, який і сам тепер захворів".

Від коронавірусу помер 40-річний монах Почаївської лаври, - Вятрович 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188800
 
   
 Топ коментарі
 
Срочно закрыть УПЦ МП на карантин!
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А зачем нам карантин? Это ведь фейк. Правда, Паша Мерседес?

От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2804
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Кацапские кгб ПОПЫ пусть все повыздыхают -- но они же ТВАРИ сколько Украинского Народа позаражают !!! Гнать их НАХРЕН ЗА ПОРЕБРИК От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2617 От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8986
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Паша, который звал не боясь вируса идти целовать кресты, кинулся в больницу, а рядовых монахов оставил лечиться святым духом!!!
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І со святими упокой душу раба твоєго.
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да разгоните это русское кодло из нашей Лавры.
что ни вообще делают во время войны, в Киеве, Члены московского патриархата?
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Ведуть підриву і агентурну роботу в інтересах Московії.
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопаем любой ценой, при любых раскладах и ящурах.
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Смерть 3,14дарасам.
А что не так?
.....................
Да вроде нет никакой ошибки.
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По сути монахи (аскеты, отшельники) должны быть наименее контактными с окружающим материальным миром. Что-то пошло не так.
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Щось є специфічне в такого типу закладах.
Чого в американських і британських будинках перестарілих вже майже не залишилося жильців?
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раша церкВа?? туда ему,сатанисту и дорога!!
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у московських попів завдання було з центру, максимум контактів, максимум заражень. УПЦ МП геть з України, святині передати ПЦУ. прийняти антиУПЦМПшний закон!
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Вятровичь, то шо доктор Неньки прописал в неограниченных количествах.
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Немає влади. Якби була , то розігнали б цих попів водометом разом з придурошними бабками і годі !!!
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