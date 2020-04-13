EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1030  19
Все про:ВР (7483) позачергове засідання (72) Кравчук Євгенія (57)

 Планується провести позачергове засідання ВР 15 квітня, - Кравчук

Народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися у середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.

Про це у коментарі hromadske розповіла заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, пише Цензор.НЕТ.

"Є така попередня домовленість, принаймні фракція за це проголосувала, щоб ми винесли на позачергове засідання у середу законопроєкт про регламент", — розповіла вона.

За її словами, це питання сьогодні розглядали на засіданні фракції "Слуга Народу": "Ми обговорювали можливі зміни до регламенту. Є законопроєкт, який вже пройшов перше читання, потрібно, щоб правки до другого читання розглянув комітет".

Йдеться про законопроєкт №1043 "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", який 10 вересня 2019 року ухвалили у першому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується, щоб не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, президент або Кабінет міністрів могли внести проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення щодо прийняття закону, постанови чи іншого акта в цілому.

Також тільки за процедурними рішеннями парламенту можуть проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.

У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка відсутня у запропонованій головним комітетом редакції.

Планується, що це пришвидшить розгляд законопроєкту, який має регулювати питання збанкрутілих та націоналізованих банків, більш відомого як "антиколомойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188797
 
 
 Топ коментарі
 
Беззаконня у рідному місті Зеленського. Клан Вілкулів переслідує активіста
https://youtu.be/HXoeXkx3VM0
 показати весь коментар
 
Вони друга модель професора Вибегалло...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не стахановцы, ощущение, что они сейчас сделают все, чтобы принять закон о банках с нарушением процедуры и потом Конституционный суд его отменит. Если мне память не изменяет, то к тому же изменения в регламент должны приниматься 2/3 от конституционного числа депутатов. Скачала сейчас с сайта Рады этот законопроект, какой-то он мутный. И в итоге, в конце все равно идет
«1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи».
То есть создают сейчас видимость желания принять закон о банках, вот даже процедуру меняем, а в итоге все равно подавший поправки может настоять на голосовании по каждой.
 показати весь коментар
 
Беззаконня у рідному місті Зеленського. Клан Вілкулів переслідує активіста
https://youtu.be/HXoeXkx3VM0
 показати весь коментар
 
 
Тобто це закон за допомогою якого хочуть контролювати депутатів?
 показати весь коментар
 
Так може їх на кращі пасовища - на парашку?...
 показати весь коментар
 
Так ними командують олігархи, тому їм і вирішувати на які пасовища.
 показати весь коментар
 
За логікою вони повинні почати вимагати все більше і більше!
 показати весь коментар
 
Вони друга модель професора Вибегалло...
 показати весь коментар
 
 
Неа..... прочтите мой пост выше, я прочла этот закон, там другое зарыто.
 показати весь коментар
 
Прочитав. Є сумніви, що вони підуть зараз на цей складний механізм. Бо тоді просто не будуть кредитів і їм швидко буде кінець.
 показати весь коментар
 
Как вариант - они это прекрасно понимают.
 показати весь коментар
 
обмежуєте права народного депутата ...ну ну ...
 показати весь коментар
 
Монобільшість, монорішення.... Тепер зрозуміло, чого ЗЕ! приїзджав до ВР на засідання фракції.... Хто ж йому команду дав? Коломойши поряд нема (Богдан "нізложен"), зате Єрмак...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору