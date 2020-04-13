EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  3816  22
Все про:Укрзалізниця (971) Криклій (121) Желько Марчек (2)

 Криклія дезінформували, - відсторонений в.о. голови "Укрзалізниці" Марчек

В.о. голови "Укрзалізниці" Желько Марчек, звільнення якого анонсував міністр інфраструктури Владислав Криклій, відповів на звинувачення на свою адресу.

Звинувачення Марчек прокоментував інформагентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже здивований нещодавнім інтерв'ю міністра інфраструктури для "Радіо Свобода" і наведеними прикладами, які викликали у нього недовіру до моєї роботи. Створюється враження, що мала місце дезінформація щодо реального стану речей", - зазначив Марчек.

Він прокоментував звинувачення з боку Криклія в затягуванні продажу непрофільних активів, зволіканні з реструктуризацією заборгованості та відсутності проактивної позиції щодо оптимізації діяльності компанії.

За словами Марчека, продаж непрофільних активів компанії буде можливий після зміни постанови Кабміну від 22 листопада 2017 року. Фахівці "Укрзалізниці" надали пропозиції щодо необхідних змін, і вони перебувають на розгляді Мінінфраструктури з 20 лютого, стверджує він.

Читайте також: "Укрзалізницю" тимчасово очолив Марчек, - Кабмін

"Щодо реструктуризації кредитної заборгованості, в "Укрзалізниці" розроблено відповідну програму дій. Зокрема, вже відкрито додаткові кредитні лінії, заощаджено кошти під майбутні виплати. Міністерству інфраструктури це теж відомо", - додав Марчек.

Він заявив, що завжди готовий предметно коментувати результати діяльності "Укрзалізниці".

"Але ми маємо спілкуватися, ґрунтуючись на фактах. Офіційно ми не отримували жодних додаткових запитів із зазначених питань", - зауважив він.

Раніше міністр інфраструктури анонсував майбутнє звільнення Марчек. 7 квітня він сказав про це ТСН, 11 квітня - "Радіо Свобода".

2 квітня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желька Марчека, тимчасово призначеного Кабміном в.о. голови УЗ, від керівництва компанією.

Марчека було призначено в.о. голови "Укрзалізниці" рішенням Кабінету міністрів від 5 лютого.

3 лютого уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Кравцов стверджує, що показники його роботи влаштовували наглядову раду "Укрзалізниці", і причин для його звільнення не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188796
 
 
 Топ коментарі
 
"передайте товарищу сталину - произошла чудовищная ошибка" (с) Криклия дезинформировали, - отстраненный и.о. главы "Укрзализныци" Марчек - Цензор.НЕТ 7392
 показати весь коментар
 
Тикай, дурень. Еще до того как окажется, что ты во всем виноват. И в пожарах ,и дефиците бюджета и в дураках-"властителях".
 показати весь коментар
 
слуги урода изображают "сеятеля", судорожно назначая и снимая назначаемых, как одноразовые перчатки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"передайте товарищу сталину - произошла чудовищная ошибка" (с)
 показати весь коментар
 
 
слуги урода изображают "сеятеля", судорожно назначая и снимая назначаемых, как одноразовые перчатки.
 показати весь коментар
 
 
еще один халявщик-гастербайтер проснулся....
 показати весь коментар
 
 
Тикай, дурень. Еще до того как окажется, что ты во всем виноват. И в пожарах ,и дефиците бюджета и в дураках-"властителях".
 показати весь коментар
 
 
Та не смеши - тут же четко определили, что в пожарах и эпидемии ковид-19, как и во всем остальном - виноват исключительно Зеля.
 показати весь коментар
 
 
Пока это смешно. Но когда "пришьют" дело смех пройдет. А виноват во всем хаосе - зеленский. Одно следует за другим и это не остановить. И это не шутка и ни @уя не смешно.
 показати весь коментар
 
 
Во-во - именно об этом я и писал. Вот Порошенко бы и дождик над Украиной бы пролил и эпидемию остановил бы.
А самое интересное - что если бы Порошенко делал один-в-один тоже самое что Зеленский по этому поводу - вы бы ему осанны пели бы 100%
 показати весь коментар
 
 
Кто знает, что было бы, если бы....Не знает никто. Зато знаю, что происходит сейчас при зеленском - тотальная вакханалия. Тотальная. И здесь речь идет не только о пожарах. Куда ни глянь,везде ...опа. И беды только накапливаются и быстро. Это плохо для всех. Очень плохо.
 показати весь коментар
 
 
Вы напоминаете больного, который пришел к слесарю лечить зуб.))) И когда ему сломали челюсть, он на все вопросы начал кричать "А что у стоматолога было бы лучше? Он бы делал все точно так же"))))
 показати весь коментар
 
Та не, я стебусь над фанатиками пэтра.
 показати весь коментар
 
Ответственность за все это (эпидемию) несет лично президент Украины, как глава государства (ст.102 Конституции Украины), как глава Совета национальной безопасности и обороны (ст..102 Конституции Украины). и полный состав Кабинета Министров, как высший орган в системе исполнительной власти (ст 113 Конституции Украины).
 показати весь коментар
 
 
Нічого не попутали з ініціюванням та відповідальністю в нашій парламентсько-президенській країні?
А може глянути Закон "Про надзвичайний стан":
"Розділ 2. Стаття 5. Надзвичайний стан на всій території України або в
окремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України
з негайним повідомленням Президента України або Указом Президента
України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України".
 показати весь коментар
 
Никакие меры карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренные законом Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" не не проводились.
 показати весь коментар
 
 
І .... що? Зеленський і тут не стояв з градусником на кордоні?
Про знищену санітарну службу нагадати, чи обійдемося без срачу про потужні реформи?
 показати весь коментар
 
І .... що? Зеленський і тут не стояв з градусником на кордоні?
Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Президент Украины. Он также формирует персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно закону Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» функциями этого органа являются: Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.
Компетенция
координирует и контролирует перевод центральных и местных органов исполнительной власти, а также экономики страны на работу в условиях военного или чрезвычайного положения;координирует и контролирует деятельность органов местного самоуправления в пределах предоставленных полномочий во время введения военного или чрезвычайного положения;координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти по отражению вооруженной агрессии, организации защиты населения и обеспечению его жизнедеятельности, охране жизни, здоровья, конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, поддержанию общественного порядка в условиях военного и чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.
 показати весь коментар
 
Дать таким 8 тысяч зарплату, а не справился 8 лет тюрьмы. Может тогда была бы отдача. А так - ПОРНОГРАФИЯ.
 показати весь коментар
 
Такие за 8 тысяч зарплаты в Украину не поедут работать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору