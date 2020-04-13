 Криклія дезінформували, - відсторонений в.о. голови "Укрзалізниці" Марчек

Звинувачення Марчек прокоментував інформагентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже здивований нещодавнім інтерв'ю міністра інфраструктури для "Радіо Свобода" і наведеними прикладами, які викликали у нього недовіру до моєї роботи. Створюється враження, що мала місце дезінформація щодо реального стану речей", - зазначив Марчек.
Він прокоментував звинувачення з боку Криклія в затягуванні продажу непрофільних активів, зволіканні з реструктуризацією заборгованості та відсутності проактивної позиції щодо оптимізації діяльності компанії.
За словами Марчека, продаж непрофільних активів компанії буде можливий після зміни постанови Кабміну від 22 листопада 2017 року. Фахівці "Укрзалізниці" надали пропозиції щодо необхідних змін, і вони перебувають на розгляді Мінінфраструктури з 20 лютого, стверджує він.
"Щодо реструктуризації кредитної заборгованості, в "Укрзалізниці" розроблено відповідну програму дій. Зокрема, вже відкрито додаткові кредитні лінії, заощаджено кошти під майбутні виплати. Міністерству інфраструктури це теж відомо", - додав Марчек.
Він заявив, що завжди готовий предметно коментувати результати діяльності "Укрзалізниці".
"Але ми маємо спілкуватися, ґрунтуючись на фактах. Офіційно ми не отримували жодних додаткових запитів із зазначених питань", - зауважив він.
Раніше міністр інфраструктури анонсував майбутнє звільнення Марчек. 7 квітня він сказав про це ТСН, 11 квітня - "Радіо Свобода".
2 квітня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желька Марчека, тимчасово призначеного Кабміном в.о. голови УЗ, від керівництва компанією.
Марчека було призначено в.о. голови "Укрзалізниці" рішенням Кабінету міністрів від 5 лютого.
3 лютого уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.
Кравцов стверджує, що показники його роботи влаштовували наглядову раду "Укрзалізниці", і причин для його звільнення не було.
А самое интересное - что если бы Порошенко делал один-в-один тоже самое что Зеленский по этому поводу - вы бы ему осанны пели бы 100%
А може глянути Закон "Про надзвичайний стан":
"Розділ 2. Стаття 5. Надзвичайний стан на всій території України або в
окремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України
з негайним повідомленням Президента України або Указом Президента
України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України".
Про знищену санітарну службу нагадати, чи обійдемося без срачу про потужні реформи?
Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Президент Украины. Он также формирует персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно закону Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» функциями этого органа являются: Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.
Компетенция
координирует и контролирует перевод центральных и местных органов исполнительной власти, а также экономики страны на работу в условиях военного или чрезвычайного положения;координирует и контролирует деятельность органов местного самоуправления в пределах предоставленных полномочий во время введения военного или чрезвычайного положения;координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти по отражению вооруженной агрессии, организации защиты населения и обеспечению его жизнедеятельности, охране жизни, здоровья, конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, поддержанию общественного порядка в условиях военного и чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.