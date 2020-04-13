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 Економіка, Події
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Все про:банки (412) законопроєкт (990) Зеленський (5052) Разумков Дмитро (454)

 Разумков припускає, що для боротьби з "поправковим спамом" змінять регламент роботи Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що для боротьби із "поправковим спамом", тобто надмірним внесенням депутатами поправок до законопроєктів, можуть змінити регламент роботи парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів.

"Є пропозиції від різних народних депутатів щодо змін регламенту щоб це все (розгляд "банківського законопроєкту з 16 тис. поправок — ред.) відбувалось в рамках діючого законодавства. Також можливий такий шлях вирішення так званого "поправкового спаму", який використовують мої колеги, але подивимось", - сказав Разумков. Він додав, що поки зарано говорити, коли так званий "банківський закон" потрапить до зали Верховної Ради, тому що дуже велика кількість правок була подана депутатами.

Як відомо, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188794
 
   
 Топ коментарі
 
якщо не очистити весь зелений спам-кеш, то діла не буде.
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І як саме цю хрінь можна буде побороти?
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І як саме цю хрінь можна буде побороти?
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якщо не очистити весь зелений спам-кеш, то діла не буде.
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Отменяйте вообще Законы. Нафик они нужны. На Конституцию уже давно положили. Чего уже там.
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На конституцию олигархи действительно ложат уже почти 30 лет. Вот только если их начинают раскулачивать воют на всю Украину. В Европе и США не воют потому что там не правильные суды.
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"Хто хоче працювати - шукає можливості, хто не хоче - шукає привід" (с)
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Элементарно - депутаты правки должны писать в здании парламента, собственноручно, без шпаргалок и при свидетелях. Они ни одного предложения связно закончить не смогут Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады - Цензор.НЕТ 2352
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С самого начала они пытались изменить регламент для реализации турборежима...
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"Разумков предполагает" ...скажите ему, что регламент это закон, а закон обратной силы не имеет...поэтому любое его изменение направлено в будущее и не применяется к прошлому, а поправки уже поданы....иначе Беня выиграет ещё один суд. Хотя может так задумано?
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а хто вирішувати має крім самого депутата спам то чи не спам ? ...
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Ну, типу - "Не більше 100 поправок від одного депутата, чи пиши альтернативний законопроект".
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А может изменить состав ВР? Зачем кровати переставлять?
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Разумков хоть и беспредельщик, но очко все-равно играет!
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