 Разумков припускає, що для боротьби з "поправковим спамом" змінять регламент роботи Ради

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів.

"Є пропозиції від різних народних депутатів щодо змін регламенту щоб це все (розгляд "банківського законопроєкту з 16 тис. поправок — ред.) відбувалось в рамках діючого законодавства. Також можливий такий шлях вирішення так званого "поправкового спаму", який використовують мої колеги, але подивимось", - сказав Разумков. Він додав, що поки зарано говорити, коли так званий "банківський закон" потрапить до зали Верховної Ради, тому що дуже велика кількість правок була подана депутатами.

Як відомо, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

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