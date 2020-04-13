 Якщо в колективі хтось захворіє COVID-19, установу або підприємство можуть закрити на карантин на 2 тижні, - КМДА

Таке рішення зафіксовано в протоколі № 22 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Як пояснили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві, якщо в організованому трудовому колективі, наприклад, промислового підприємства, хтось захворів COVID-19, весь колектив (відділ, цех тощо), який теоретично міг контактувати з хворим, буде відправлено на самоізоляцію з обов'язковим наглядом лікарів на 14 днів.
Для кожного підприємства чи установи складатимуть окремий план ліквідації осередку інфекційного захворювання.
Складати план і контролювати його виконання буде Київський міський лабораторний центр МОЗ України, головне управління Держпродспоживслужби Києва та Головне управління Держпраці в Київській області.
Рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій, розташованих у Києві.
Я б теж залюбки.
"Дефолт, так дефолт" (с) бабця Бєня
Одне відділення закрили на два тижні, хоча там була підозра в однієї працівниці і чекали результатів тесту, який виявився негативним.
В іншому працівниця захворіла (підтверджений тест), чотирьох колег, які з нею контактували - відправили на 14 днів додому. Все продезинфікували.
Нам дирекція сказала, що відправлятимуть на двотижневу самоізоляцію усі контакти навіть при підозрі у когось - вони не хочуть ризикувати, бачу, що чимало колег нервово реагує. Ще потім подадуть позов щодо неналежної організації. Нам профспілка скинула повідомлення, що роботодавець несе юридичну відповідальність за забезпечення безпечних умов праці.
После карантина их фамилии можно будет смело искать в списках Форбс.
...в отношении субъектов хозяйствования могут вводиться ограничительные меры. Источник: https://censor.net.ua/n3188793
Это уровень журналиста Бутусова.
Все больницы (врачи же болеют)
Верховная Зрада
Каб Мин
Охвис Осла
закрываются на две недели
Ничего не забыл?