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 Київські новини
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 Якщо в колективі хтось захворіє COVID-19, установу або підприємство можуть закрити на карантин на 2 тижні, - КМДА

У разі, якщо в колективі буде виявлено хворого COVID-19, щодо суб'єктів господарювання можуть запроваджуватися обмежувальні заходи терміном на 14 днів.

Таке рішення зафіксовано в протоколі № 22 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві, якщо в організованому трудовому колективі, наприклад, промислового підприємства, хтось захворів COVID-19, весь колектив (відділ, цех тощо), який теоретично міг контактувати з хворим, буде відправлено на самоізоляцію з обов'язковим наглядом лікарів на 14 днів.

Для кожного підприємства чи установи складатимуть окремий план ліквідації осередку інфекційного захворювання.

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Складати план і контролювати його виконання буде Київський міський лабораторний центр МОЗ України, головне управління Держпродспоживслужби Києва та Головне управління Держпраці в Київській області.

Рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій, розташованих у Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188793
 
 
 Топ коментарі
 
Для начала надо бы на антитела провериться, может, они и правда у нас уже есть. Только сейчас это чревато, сам понимаешь.
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Проберись в инфекционную палату без маски, вот там точно всё продезинфицировано и нам расскажешь...
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Истерика продолжается... Какого... имбиря? Продезинфицировать, взять временных рабочих и продолжить. Заставь кличка Богу молиться, так он пол-Киева зашибёт! Если в коллективе кто-то заболеет COVID-19, учреждение или предприятие могут закрыть на карантин на 2 недели, - КГГА - Цензор.НЕТ 4370
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Проберись в инфекционную палату без маски, вот там точно всё продезинфицировано и нам расскажешь...
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Для начала надо бы на антитела провериться, может, они и правда у нас уже есть. Только сейчас это чревато, сам понимаешь.
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Точно! Продезинфицировать Петропвловскую району лікарню и набрать шабаїв.
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Логично. Еще логичней выглядит занос бабла за разрешение работать....ну и люди обречены умирать дома от разных заболеваний не дождавшись вируса. Это конец Украины.....
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Вбивати бізнес з контрольним пострілом? Няшечки! Задача: об'єкт критичної сфери, обслуговує 11 людей цілодобово... Один захворів... Що з об'єктом? Пекарня, насосна станція, вузол зв'язку і т. ін.
"Дефолт, так дефолт" (с) бабця Бєня
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У нас на роботі так і є.
Одне відділення закрили на два тижні, хоча там була підозра в однієї працівниці і чекали результатів тесту, який виявився негативним.
В іншому працівниця захворіла (підтверджений тест), чотирьох колег, які з нею контактували - відправили на 14 днів додому. Все продезинфікували.

Нам дирекція сказала, що відправлятимуть на двотижневу самоізоляцію усі контакти навіть при підозрі у когось - вони не хочуть ризикувати, бачу, що чимало колег нервово реагує. Ще потім подадуть позов щодо неналежної організації. Нам профспілка скинула повідомлення, що роботодавець несе юридичну відповідальність за забезпечення безпечних умов праці.
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Тогда необходимо закрыть УПЦ МП, там масса попов уже заболели.
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Проехаться бульдозером и посадить вишневый сад на месте коллектива.
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Золотая пора для чиновников и мусоров. Жнива.

После карантина их фамилии можно будет смело искать в списках Форбс.
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теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию Источник: https://censor.net.ua/n3188793
...в отношении субъектов хозяйствования могут вводиться ограничительные меры. Источник: https://censor.net.ua/n3188793
Это уровень журналиста Бутусова.
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У меня вопрос к законодателям. Почему позакрывали все, а Эпицентр Гереги работал без единого дня простоя? Или у нас все перед Законом все равные, но некоторые - равнее?
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Они спонсоры от бизнеса, у которого сопля клянчила "на лекарства" ><
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Молодцы,но мало.Неплохо было бы закрыть район а ещё лучше город где живет заболевший.План составляют те же самые,само собой все решения техногенно-екологической и чрезвычайных ситуаций комиссии обязательно выполнять всем,прыдумало- КГГА.
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Поздно спохватился! Надо было раньше Раду на карантин закрыть! Может , во время карантина, что-то бы путевое придумали?
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Помните! Только в маске, а лучше не выходя из дома: ВИДЕО
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Значится:
Все больницы (врачи же болеют)
Верховная Зрада
Каб Мин
Охвис Осла
закрываются на две недели
Ничего не забыл?

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