 "Будь-які займання виключені", - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Ось такий вигляд на знімку з космосу має сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Це величезна залізобетонна конструкція обнесена парканом. Усередині ємності з монолітного залізобетону, в яких на сотні років будуть сховані радіоактивні відходи. Воно поки взагалі не заповнено відпрацьованим ядерним паливом з працюючих українських АЕС.









Гугл мітка для тих, кому цікаво:

Сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2): Kyiv Oblast https://goo.gl/maps/3JQX2UTg1VMNa2S2A

СВЯП-1 на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо з зупиненої 2000 року Чорнобильської АЕС перебуває на території самої АЕС. Там зараз повністю безпечно. Будь-які займання виключені.

Гугл мітка "СВЯП-1":

https://goo.gl/maps/HevKuqGsVbYSXNJm6

Сховище відпрацьованих ядерних відходів "Підлісне" також розташоване в безпечному щодо лісових пожеж місці і також має вогнетривкі залізобетонні конструкції.







І гугл мітка: https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x92f353302682…

Навколо сховища ліс було спеціально вирубано щоб уникнути загрози пожежі. До зелених насаджень відстань понад 100 метрів.

Пожежа, яка йшла в сторону сховища ядерних відходів "Підлісний" була погашена на далеких підступах ще вранці.

Один із експертів, які будували СВЯП-2 та обслуговують СВЯП-1 і "Підлісний" сказав мені:

- Антоне, там не було б чому горіти, навіть якщо б там усе залити напалмом!"

Геращенко продовжив: "Жодної зміни радіаційного фону ні на Чорнобильській АЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається. Навіщо я про це пишу і пощу фото сховища ядерного палива? А до того щоб хоч трохи, але стало менше паніки, істерії і фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Рятувальники працюють у дуже складних умовах. Гасіння лісових і болотних пожеж одне з найскладніших завдань, особливо після сухої, безсніжної зими і цілого місяця без опадів.

Традиційна технологія гасіння лісових пожеж не завжди може бути застосована в Чорнобильській зоні відчуження. Зазвичай ліс або гарячі луки обкопують траншеями або орють потужними плугами, оголивши вологий ґрунт.

Але у випадку із зоною відчуження цього робити якраз не рекомендується, або робиться не скрізь де це можливо, через те, що радіоактивні частинки можуть таким чином бути вилучені з-під землі, де вони перебувають вже 34 роки".

"Рятувальники гасять пожежу з використанням авіації, обрушуючи сотні тонн води з неба. Але цього поки недостатньо, щоб загасити всі осередки займання. Завдання рятувальників - перешкоджати поширенню пожежі на об'єкти критичної інфраструктури. І вони впораються з цим завданням! Будь ласка, не заважайте їм працювати. Не поширюйте і не перепощуйте фейки, неправду і відверту нісенітницю. Все буде добре", - резюмував Геращенко.