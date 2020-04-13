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Все про:пожежа (2106) ЧАЕС (145) зона відчуження (115) ядерні відходи (26) Геращенко Антон (528)

 "Будь-які займання виключені", - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про ситуацію з пожежею у Зоні відчуження ЧАЕС і про те, чи може вогонь потрапити в сховища з ядерними відходами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Ось такий вигляд на знімку з космосу має сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Це величезна залізобетонна конструкція обнесена парканом. Усередині ємності з монолітного залізобетону, в яких на сотні років будуть сховані радіоактивні відходи. Воно поки взагалі не заповнено відпрацьованим ядерним паливом з працюючих українських АЕС.

Будь-які займання виключені, - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС 01
Будь-які займання виключені, - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС 02
Будь-які займання виключені, - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС 03

Гугл мітка для тих, кому цікаво:

Сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2): Kyiv Oblast https://goo.gl/maps/3JQX2UTg1VMNa2S2A

СВЯП-1 на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо з зупиненої 2000 року Чорнобильської АЕС перебуває на території самої АЕС. Там зараз повністю безпечно. Будь-які займання виключені.

Будь-які займання виключені, - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС 04

Гугл мітка "СВЯП-1":

https://goo.gl/maps/HevKuqGsVbYSXNJm6

Сховище відпрацьованих ядерних відходів "Підлісне" також розташоване в безпечному щодо лісових пожеж місці і також має вогнетривкі залізобетонні конструкції.


Будь-які займання виключені, - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС 05
Будь-які займання виключені, - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС 06

І гугл мітка: https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x92f353302682…

Навколо сховища ліс було спеціально вирубано щоб уникнути загрози пожежі. До зелених насаджень відстань понад 100 метрів.

Пожежа, яка йшла в сторону сховища ядерних відходів "Підлісний" була погашена на далеких підступах ще вранці.

Один із експертів, які будували СВЯП-2 та обслуговують СВЯП-1 і "Підлісний" сказав мені:

- Антоне, там не було б чому горіти, навіть якщо б там усе залити напалмом!"

Геращенко продовжив: "Жодної зміни радіаційного фону ні на Чорнобильській АЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається. Навіщо я про це пишу і пощу фото сховища ядерного палива? А до того щоб хоч трохи, але стало менше паніки, істерії і фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Рятувальники працюють у дуже складних умовах. Гасіння лісових і болотних пожеж одне з найскладніших завдань, особливо після сухої, безсніжної зими і цілого місяця без опадів.

Традиційна технологія гасіння лісових пожеж не завжди може бути застосована в Чорнобильській зоні відчуження. Зазвичай ліс або гарячі луки обкопують траншеями або орють потужними плугами, оголивши вологий ґрунт.

Але у випадку із зоною відчуження цього робити якраз не рекомендується, або робиться не скрізь де це можливо, через те, що радіоактивні частинки можуть таким чином бути вилучені з-під землі, де вони перебувають вже 34 роки".

"Рятувальники гасять пожежу з використанням авіації, обрушуючи сотні тонн води з неба. Але цього поки недостатньо, щоб загасити всі осередки займання. Завдання рятувальників - перешкоджати поширенню пожежі на об'єкти критичної інфраструктури. І вони впораються з цим завданням! Будь ласка, не заважайте їм працювати. Не поширюйте і не перепощуйте фейки, неправду і відверту нісенітницю. Все буде добре", - резюмував Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188791
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки мене дивує така кількість пожеж? Дурість не виключаю, та вона якась спланована, ця "дурість"
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Короче Зе нас добьёт... ни войной так коронавирусом..
ни короновирусом так нищетой и голодом..
ни голодом так радиоктивными пожарами..
одни несчастья последний год
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та Я не против!)))...тока шо Изменит ???...ЗЕ Командо точно нет)))
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Журналист Шарий.нет - мудак, по определению.
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ну тогда КТО отвечает этому журналисту???))))))).........
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Сами наголосовали, сами веселимся. Нечего соседям делать на нашем празднике жизни.
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Что-то никто не спешит нам помогать, даже ближайшие к Чернобылю соседи!
Это только украинцы всегда бегут кого-то спасать и помогать!
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Кто будет помогать нам, если мы сами себе помогать не желаем?
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Вы со всеми соседями посрались в пух и прах.
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Русскій, пачєму нє в сакральнай жівьош?
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ты что- то путаешь, это рюзьге посрались со всеми соседями.
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"Геращенко продолжил: "Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается."



новость ранее:

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
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Жах.
Вірити повідомленням від цих кретинів - небезпечно і шкідливо.
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Когда-то предметом гордости был тот самый реактор, который взорвался. И даже в шутку академик Александров(кажется так) предлагал установить его на Красной площади. Настолько он надежен. Но у жизни злое чувство юмора. Сгорел и реактор вместе с бетоном.
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Как раз ядреным...не у всех же элементов период полураспада меньше 30 лет...так что как раз и все что тогда упало и накопилось в стволах деревьев
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Короче Зе нас добьёт... ни войной так коронавирусом..
ни короновирусом так нищетой и голодом..
ни голодом так радиоктивными пожарами..
одни несчастья последний год
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На своей странице Геращенко написал что много паникеров. Хочется сказать: Антон, люди помнят 86 год. Работать нужно с людьми. Все страхи от незнания и горького опыта. Где высшее руководство страны?
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Тільки мене дивує така кількість пожеж? Дурість не виключаю, та вона якась спланована, ця "дурість"
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Если посмотреть на снимки NASA то как-то очень похоже на поджог в нескольких местах.
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https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=28.224770685435246,49.94271038700122,32.443520685435246,51.95540569950122&t=2020-04-08-T15%3A42%3A41Z
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божок наслал, как и вирус, кому как тебе не знать? Каждый второй комент - "бооошепоможи", "хоооспотиспаасиии" "Будь-які займання виключені", - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5943
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Жирный, хватит языком молоть, может уже пора начать что то делать.
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