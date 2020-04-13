 Друге читання "антиколомойського закону" про банки відбудеться після Великодня, - Корнієнко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок у Києві.

"Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю" (законопроєкт про ринок землі). Нам потрібен буде тиждень, щоб розблокувати... Фактично після Великодня ми зможемо розблокувати і підписати законопроєкт про регламент. Він увійде в дію і на наступному тижні після Великодня або... на початку травня ми можемо переходити до скороченого розгляду законопроєкту про банки", - сказав Корнієнко журналістам.

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