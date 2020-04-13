 Друге читання "антиколомойського закону" про банки відбудеться після Великодня, - Корнієнко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок у Києві.
"Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю" (законопроєкт про ринок землі). Нам потрібен буде тиждень, щоб розблокувати... Фактично після Великодня ми зможемо розблокувати і підписати законопроєкт про регламент. Він увійде в дію і на наступному тижні після Великодня або... на початку травня ми можемо переходити до скороченого розгляду законопроєкту про банки", - сказав Корнієнко журналістам.
2. Предельный дефицит бюджета по договоренности с МВФ 7,4%, принято 8,19%
Зебилы. Скучали по 80-м? Вы их получили.
Возвращение количественно шло крайне неравномерно. Основной массив возвращающихся попал в Украину в период с 10 по 20 марта - 143 277 человек.
Не смотря на то, что возвращающиеся прибывали из уже имеющихся очагов эпидемии, никакие предупредительные карантинные мероприятия и обследования прибывших организованны не были.
Хіба що частина СН просто відмовиться через інстинкт самозбереження...
Але там є ще ЗАЖОП та Юліна "Батьківщина" імені Паши Лазаренко.... Ще й такі собі "позафракційні"... Спостерігаємо та насолоджуємось
P.S. Забыл, Коломойский будет наверху ибо он один открыто ненавидит ***** и публично высказал ему свое отношение.