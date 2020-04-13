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 Політика України
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 Друге читання "антиколомойського закону" про банки відбудеться після Великодня, - Корнієнко

Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроєкту про банки у скороченому режимі після Великодніх свят.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок у Києві.

"Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю" (законопроєкт про ринок землі). Нам потрібен буде тиждень, щоб розблокувати... Фактично після Великодня ми зможемо розблокувати і підписати законопроєкт про регламент. Він увійде в дію і на наступному тижні після Великодня або... на початку травня ми можемо переходити до скороченого розгляду законопроєкту про банки", - сказав Корнієнко журналістам.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188787
 
 
 Топ коментарі
 
1. Огонь от пожара в Чернобыльской зоне на Украине подошел к хранилищам с радиационными отходами. Пожар уже достиг города Припять
2. Предельный дефицит бюджета по договоренности с МВФ 7,4%, принято 8,19%
Зебилы. Скучали по 80-м? Вы их получили.
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Вова, бросай это грязное дело с законом "антиБэня". Уже ж понятно что твои лавэ не катят против Бэни. Там у тебя Припять горит. У твоей банды есть возможность подзаработать на дозиметрах и йоде ...
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16 000 извинений от МВФ в связи с невозможностью предоставить кредит Украине...
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ну і 16000 їухв мвфу на воротнік ...
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1. Огонь от пожара в Чернобыльской зоне на Украине подошел к хранилищам с радиационными отходами. Пожар уже достиг города Припять
2. Предельный дефицит бюджета по договоренности с МВФ 7,4%, принято 8,19%
Зебилы. Скучали по 80-м? Вы их получили.
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як по мені то гарні були роки ...а більшість ******** тоді ще або не родилися або у мамки попід спідницю ходили ...
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Вряд ли. Просто были помоложе и пооптимистичней, по-другому все воспринималось. Я в общем тоже так воспринимаю свое прошлое. Но тогда же были Чернобыля, войны, бандитизм, рушилась страна вместе с людьми. Людей никто не считал, миллионами уезжали. Я думал урок усвоен. Нет. Зебилы решили это все испытать на своем горбу. Книжки истории не для них. Ну что ж. Пускай. Говорят от голода разум прорезается. Может что и выйдет сейчас, следующее поколение поумнеет?
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зараз краще ? ...взагалі то ви про кінець вісімдесятих написали ...навіть тоді людей мільйонами не випускали їхали в основному до Ізраїлю жиди ...ті справжні не теперішні у котрих мама гусская а папа югггист цих сук сраною мітлою не виженеш , присосалися ... війна ...а що зараз не війна ...а бандитизм перейшов з підворотні до кабінетів влади ...у тих бандитів ще залишалися залишки хоч "воровской" але честі у цих не совісті не честі немає
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Да, я о говорил конце 80-х. Я тогда взрослел и было жутко интересно. Началась движуха, было грандиозно весело и интересно. До сих пор помню ожидание, когда покажут наконец Европу с их "Final countdown". Там было много чего. А затем пришло понимание, что все идет не в "туда". Вот мы в "не туда" и пришли. До недавнего времени была надежда на то, что выберемся. Теперь ее нет. И дело даже не в зеленском. Беда в народе у которого нет ни идеи, ни разума, ни понимания того, что хочет. Это не лечится одним днем, ноя дума ,поколения хватит. Не хватит. А зеленский - это просто (по)следствия всего перечисленного, которые придется разгребать уже следующему поколению.
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Ты -тупое не поддающееся дрессировке животное , ты -животное, бесполезно обьяснять животному ,у него нет второй сигнальной системы ,т.е. анализировать речь...
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Заткнись,трепонема палидум ...с небритым брюшком(ладошками)...
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Основной лохторат - это пенсионеры, насмотревшиеся сериал и Квартал.
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За период с 01.01.по 01.04.2020 г. в Украину вернулось 179 809 человек. В основном из Европы -140 250 человек ( около 78 %)..
Возвращение количественно шло крайне неравномерно. Основной массив возвращающихся попал в Украину в период с 10 по 20 марта - 143 277 человек.
Не смотря на то, что возвращающиеся прибывали из уже имеющихся очагов эпидемии, никакие предупредительные карантинные мероприятия и обследования прибывших организованны не были.
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Предельный дефицит по договоренности с МВФ вроде был 4%, откуда взялись впереди 7 с запятой?
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якщо ти не помітив то песах вже празднують ...Песах 2020. З вечора:середа, 8 квітняДо вечора:четвер, 16 квітня ...Шалом православний !
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Шота ты сильно невнимательный для того, кем ты себя считаешь. В заголовке слово "после" какбэ намекает... Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2475
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Я так розумію пророцтво говорящої сраки бені - дубінського збудеться? в травні дефолт?
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скоріше б ...не можна споглядати за муками вмираючого ...потрібно бути милосердним
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Вова, бросай это грязное дело с законом "антиБэня". Уже ж понятно что твои лавэ не катят против Бэни. Там у тебя Припять горит. У твоей банды есть возможность подзаработать на дозиметрах и йоде ...
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Доведіть до банкрутстві та збиточності - і прапор вам до рук та барабан на шию! Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3110
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Та не піде СН проти інтересів Бєні! Яка ж лялька піде проти руки, яка стирчіть у тієї ляльки з дупи?
Хіба що частина СН просто відмовиться через інстинкт самозбереження...
Але там є ще ЗАЖОП та Юліна "Батьківщина" імені Паши Лазаренко.... Ще й такі собі "позафракційні"... Спостерігаємо та насолоджуємось
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Петя все деньги потратит на борьбу с Вовой, но у Пети рейтинг как был 5% так и остался, в итоге за пост Президента будут бороться Медведчук и Тимошенко. Тимошенко Петьку уроет, потэтому он по привычки использует старые связи и пойдет в услужение , извините Медведчуку и будет ему помогать. Но выиграет Юлька и писец всем включая Зеленского, ***** останется *****м, ему плевать.
P.S. Забыл, Коломойский будет наверху ибо он один открыто ненавидит ***** и публично высказал ему свое отношение.
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