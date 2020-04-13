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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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 Акція на підтримку Чорновол відбудеться 14 квітня під Печерським райсудом Києва

Охочих підтримати Тетяну Чорновол просять одягати медичні маски, одноразові санітарні рукавички і брати санітайзери.

"Підтримаємо Тетяну Чорновол! Разом ми маємо захистити її від атаки реваншистів. Завтра 14.04.2020 о 13:30 збираємося з побратимами та посестрами біля входу в Печерський суд за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 (навпроти готелю Hyatt Regency Kiev). Засідання починається о 14:00", - цитирует Цензор.НЕТ пост бывшего министра и ветерана АТО Дмитрия Булатова.

Він закликав приєднуватися всіх охочих.

"Одягайте медичні маски, одноразові санітарні рукавички, кладіть у кишеню санітайзери, беріть запасний комплект переліченного вище і покажемо клоунам, як справжні українці-патріоти підтримують один одного. Будемо тримати дистанцію та вболівати за Тетяну. Не дамо знущатися над тими, хто на Майдані змінив вектор розвитку нашої країни! Разом – ми сила!" - подчеркнул Булатов.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188785
 
   
 Топ коментарі
 
То, что Таня дура, всем понятно. И сидеть ей, видимо, придется. Она сама рассказала, что подожгла тот офис. Если погиб человек, то это как минимум убийство по неосторожности. А то, что ее осудят на фоне несостоявшихся судов по беркутовцам, то эти претензии к Порошенко, который за 5 лет своей каденции и пальцем не двинул. Так что, Таню на нары, а Порошенко снова на кандидата в президенты. Кесарю - кесарево.
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Всем с собой брать лопаты, повезут на тушение пожаров.
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ЗЕбанутые боты-калоеды всю ветку засрали. Не забываем отправлять этих шлюх в спам
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Так она же ненормальная. Поэтому и не ведает что творит.
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Это радует, пусть собираются, коронавирус расставит все точки. Пусть переболеют, может быть пойдет на ползу. Это дело добровольное, но проверить всех и в карантин. Что бы не распространяли заразу.
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