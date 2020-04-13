 Через порушення карантину відкрито 56 кримінальних проваджень і складено 6 042 адмінпротоколи, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці МВС.

У повідомленні зазначається: "Крім того, складено 6 042 адміністративні протоколи за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Найбільше правопорушень зафіксовано у Дніпропетровській області – 1 008, Києві – 791, Львівській області – 453, Запорізькій – 398, Одеській - 303 та Харківській області – 301. До суду вже направлено 5 840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.

Тільки упродовж минулої доби, 12 квітня, до поліції надійшло 1 113 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Складено 27 адміністративних протоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 15 адмінпротоколів. Відкрито одне кримінальне провадження за фактом умисного приховування головним лікарем Іршавської районної лікарні Закарпатської області інформації про захворювання на COVID-19 у пацієнтки, яка згодом померла.

Для забезпечення карантинного режиму та посиленої охорони публічної безпеки на службі перебуває 23 319 правоохоронців. З них: 17 375 працівників Національної поліції України (1 285 залучено на охорону медичних закладів із лікування та обсервації громадян та на мобільних постах контролю), 3 556 військовослужбовців Національної гвардії України, 242 бійці ДСНС України та 1 924 працівники з числа перемінного складу закладів вищої освіти МВС та 222 - НГУ".

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