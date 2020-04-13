 Ще близько 10 підозрюваних, зокрема 5 поліцейських, додасться у справі про незаконну вирубку лісів на Харківщині, - прокурор області Фільчаков

Про це заявив керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков на спільному брифінгу з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найближчим часом ми плануємо оголосити ще близько десятка підозр, у тому числі – п’ятьом працівникам органів Національної поліції, зокрема, деяким керівникам відділів поліції", - сказав Фільчаков.

Зі свого боку голова ОДА Олексій Кучер додав, що "вся ця історія була відома і була на контролі".

"Ми знаємо, хто є і був кінцевим бенефіціаром цих вирубок", - сказав Кучер, не називаючи ніяких імен чи посад.

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Фільчаков також зазначив, що вирубуваний ліс-кругляк не реалізовувався на території України, а продавався в країни Азії.

Прокурор також заявив, що робота по виявленню фактів кришування незаконної порубки лісу останнім часом активізувалася.

"Ми здійснюємо процесуальне керівництво у 38 провадженнях, які розслідуються територіальним управлінням ДБР у м. Полтаві. На даний час в рамках цих проваджень 32 правоохоронцям повідомлено про підозру. Загальна сума збитків складає десь 110 млн грн", - розповів Фільчаков.

Нагадаємо, 9 квітня чотирьом співробітникам Валківського ОП ГУ НП у Харківській області було повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки, і пособництві у вирубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 , ч. 4 ст. 246 КК України) та одинадцятьом жителям Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей - по факту вирубки лісу (ч. 4 ст. 246 КК України). За даними слідства, житель Зміївського району Харківської області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб, яка в період 2018-2020 років вирубала і вивезла з Харківщини деревини на 300 млн грн. Поліцейські систематично за грошову винагороду кришували незаконні схеми "чорних лісорубів" - супроводжували автотранспорт, надавали службову інформацію про заплановані заходи, спрямовані на виявлення і попередження порубок.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі територіального управління ДБР, 14 квітня фігурантам обиратимуть запобіжний захід у Жовтневому райсуді Полтави.