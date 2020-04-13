 Оновлений держбюджет-2020 розраховано на пряму підтримку МВФ, - міністр фінансів Марченко

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"У цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, тому що дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні витрати, передусім заробітні плати лікарів, соціальний захист, витрати на інфраструктуру", - сказав Марченко.
Міністр також підкреслив, що очікує від парламенту позитивного голосування і за так званий "банківський" законопроєкт, який прискорить отримання допомоги МВФ.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, прийняті зміни розраховано на 2-3 місяці - період протидії епідемії коронавірусу, - і після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.
Великолепно ! После обвинений Уманского в схемах махинаций в налоговой и на таможне им уменьшили бюджетное задание ! Все кто голосовал "за" - соучастники хищений ?
Голосами "Слуг урода" и "Довиры до Коломойского" осуществлен секвестр бюджета и уменьшены бюджетные задания для налоговой ( на 143 млрд.) и таможенной (на 4 млрд.) службы и акцизы (на 12,6 млрд.) Воруйте на здоровье !
Спасибо ЕС, Батькивщина и Голос - вы хоть в ЭТО не влезли. (с)
Кстати, даже в ЕС предел дефицита бюджета для стран-членов был недавно снят на время кризиса.
"Установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета на время кризиса снимается" откуда инфо? где почитать?
20+ ес стран деньги у ес берут..
Мінус 8 млрд на субсідії
ВВП мінус 3,9%
Та багато іншого
29 хв ·
Економічна криза - стараємося, але врятувати може лише кредит.
Пандемія - стараємося, але врятувати може лише карантин.
Пожежа в Чорнобильській зоні біля радіоактивних могильників - стараємося, але врятувати може лише дощ...
#ПрезидентКатастрофа
Причем хлеб и воду здесь надо понимать буквально.
Даже, блин, в аптеку вам будет путь закрыт за самым простым аспирином. Хлеб и вода, и больше ничего. Аминь.
Нетиповий тип@nikita_ct14
Рівень
Щойно в бюджеті зрізали всі видатки на науку, як припекло і Зеленський обіцяє мільйон за вакцину.
На його думку, вакцина створюється з нуля за тиждень одним голодним науковцем на домашній кухні без обладнання.
А уявіть якби в нас президентом якийсь дурачок би був.
Ню-ню... Хоча... Брехати за рік своєї влади ви навчились професійно... Це єдине, що ви вмієте на професійному рівні: від найвеличнішого до трускавецького адепту
Вот этот фильм: Мистер Смит едет в Вашингтон:
https://www.youtube.com/watch?v=xchJha2UflU
Там помощниками и болельщиками депутата-сенатора были дети Америки для которых хотел построить лагерь молодой сенатор. А у нас этот депутат заслоняет своими попытками всю нашу беззащитную Украину от потери независимости, от воровской продажи всей украинской земли. И никто больше не заступится за Украину? Так нам и пропасть?
Этот депутат, который принял эти правки, Имя депутата принявщего правки???
Все очень просто - мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%.
Украина, если честно между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, готовой "принять в любом количестве с любой стороны". (с)
https://www.youtube.com/watch?v=IAylBO5NkiQ#t=163
Рукопожатий Офшор™@iddqd_ua 12 апр.
Совок був побудований на «класовій бурьбє», а зовсім точно якщо, то на «класовій» ненависті помноженій на досвід дати бидлу пустити кров «а тьі чьто, умньій да?» і солодкій пам'яті про «раскулачіваніє» (гвалтування і вбивства опустимо) замість довгого шляху (через освіту).
Совок перекроював історію протягом усього свого існування через репресії, масові вбивства і голодомори, а те що неможливо було виїбати, вбити, з'їсти, висрати, спалити і закопати - висміювалось. Приклад - недоступна для більшості освіта (церковно-приходські школи були доступні).
А викладати в них часто густо йшли дійсно видатні молоді люди свого часу, жертвуючи власними можливостями та майбутнім, хоч з фінансуванням цього напрямку більшу частину часу було _нє очєнь_, натурально подвіг без перебільшення, який совком був невільований до анекдотично-снісходітєльного, в тому числі, щоб підкреслити недосяжну висоту совєцької освіти (наочний рівень якої наразі люто вьісмеівают надіванньіє хєйтерьі, да) Давайте я нагадаю вам більш близький у часі варіант: Клуп вісьольіх і нохоччівьіх, хрустальная сава.
Знатокі, етакий рафінований образ «********* інтілігєнта па-савєцкі» у пацаватих кастюмах, хамовато-охуївші всю дорогу бидло «знатокі», що «ігралі протєв тілізрітілєй», простих рабочіх парнєй з норота і всіляко їх принижували по дорозі. Це щоб бидло пам'ятало «класового ворога».
Я до чого? Навіть якщо Зеленський буде срати прямо в рот своєму лохторату (вже), пороти, косячити, вести до дефолту, здавати країну русні - він свой. Кров від крові бидлан. Він може помилятись, його тра захищати, прощати і жаліти як самого себе. Туше блдь. Спокі нокі.