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 Економіка
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Все про:держбюджет (366) МВФ (755) Мінфін (421) Марченко Сергій (11)

 Оновлений держбюджет-2020 розраховано на пряму підтримку МВФ, - міністр фінансів Марченко

Оновлений закон про державний бюджет України на 2020 рік, ухвалений сьогодні Верховною Радою, передбачає пряму підтримку Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"У цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, тому що дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні витрати, передусім заробітні плати лікарів, соціальний захист, витрати на інфраструктуру", - сказав Марченко.

Міністр також підкреслив, що очікує від парламенту позитивного голосування і за так званий "банківський" законопроєкт, який прискорить отримання допомоги МВФ.

Читайте також: Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, прийняті зміни розраховано на 2-3 місяці - період протидії епідемії коронавірусу, - і після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188774
 
 
 Топ коментарі
 
де цей герой що мвф в ср...ку посилав?
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Дефіцит бюджету збільшується до 300 млрд грн.
Мінус 8 млрд на субсідії
ВВП мінус 3,9%
Та багато іншогоОбновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2457
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Хроника ... Главный смысл всех бюджетных игр людей, которые играют Зеленским как пешкой - сделать бессмысленным принятие\не принятие закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Способ очень прост увеличение дефицита бюджета до 298,4 млрд грн. превышает почти на 10% установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета. В таком случае МВФ однозначно денег не даст. Законопроект №2571-д можете и не голосовать.

Великолепно ! После обвинений Уманского в схемах махинаций в налоговой и на таможне им уменьшили бюджетное задание ! Все кто голосовал "за" - соучастники хищений ?

Голосами "Слуг урода" и "Довиры до Коломойского" осуществлен секвестр бюджета и уменьшены бюджетные задания для налоговой ( на 143 млрд.) и таможенной (на 4 млрд.) службы и акцизы (на 12,6 млрд.) Воруйте на здоровье !

Спасибо ЕС, Батькивщина и Голос - вы хоть в ЭТО не влезли. (с)
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Установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета на время кризиса снимается.

Кстати, даже в ЕС предел дефицита бюджета для стран-членов был недавно снят на время кризиса.
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ЕС снял требование для ЕС. что логично.
"Установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета на время кризиса снимается" откуда инфо? где почитать?
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Ищи, но конкретно МВФ и Украина это уже обговорили и договорились. На сегодня осталось единственное препятствие - "антиколомойский" закон.
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И да, в условиях кризиса МВФ даже согласно на то, что частью его кредитов будет финансироваться дефицит бюджета, то есть чистое проедание, что в обычных условиях от него добиться практически невозможно. Здесь главное, чтобы остальная часть кредитов использовалась грамотно, что от команды Зеленского ожидать трудно. Они и без кризиса экономику Украины опустили будь здоров. Посмотрим, но кредиты МВФ - это реальный шанс для Украины пройти кризис без сверхпотрясений.
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Впрочем, не мы одни такие умные, на сегодня 80 стран обратились к МВФ за антикризисными кредитами, и МВФ, прямо скажем, за Украиной с деньгами в руках не бегает, мол, возьми, да возьми...
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все слабые экономики вздрогнули. 80 обратились к мвф.
20+ ес стран деньги у ес берут..
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Вот это и есть наиболее вероятное будущее Украины при Зеленском. Такой, вот, "конец эпохи бедности".
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Да, т.к. не выполнены главные условия МВФ - "антиколомойский" закон и размер дефицита бюджета. В новом бюджете он на 10% больше. Сливайте воду.
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Тоесть наварили холодца еще с поросенка которого еще не купили на базаре и не вырастили
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А самое интересное то что есть у вас бюджет или кредит МВФ или нету, а Ахметову платить за *зеленые тарифы* будете.
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Мы ничего не сделали для того, чтобы это кредит получить.
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Дефіцит бюджету збільшується до 300 млрд грн.
Мінус 8 млрд на субсідії
ВВП мінус 3,9%
Та багато іншогоОбновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2457
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Нарешті настав кінець епохи бідності! Ще й року не пройшло! Настає епоха зубожіння...
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Volodymyr Omelyan
29 хв ·

Економічна криза - стараємося, але врятувати може лише кредит.
Пандемія - стараємося, але врятувати може лише карантин.
Пожежа в Чорнобильській зоні біля радіоактивних могильників - стараємося, але врятувати може лише дощ...

#ПрезидентКатастрофа

Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8968
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Этот Марченко на Свободе Слова сказал что в любом случае дефолта не будет. Так что нам теперь ради сохранения воровских схем на десятки миллиардов гривен ежемесячного воровства брать деньги МВФ? Почему этот министр не поступил как Уманский - не раскрыл миллиардные хищения, не потребовал их ликвидации. Почему только Уманский и единственный депутат Антон Поляков попытались вскрыть масштабное воровство, избежать прождажи украинской земли и потери независимости украинскими банками? А ведь это и есть потеря независимости Украиной. Кому продаст НБУ украинскую землю, которую отнимет у фермеров под залог? Через подставных лиц России? Так и война не нужна.Все возьмут за бесценок.
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Вот если ты лично и все сторонники Зеленского на ближайшие три года перейдут исключительно на хлеб и воду, то тогда, да, и без денег МВФ дефолта можно будет избежать.
Причем хлеб и воду здесь надо понимать буквально.
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Забыл - не только сторонники Зеленского, но и сторонники бабы Юли.
Даже, блин, в аптеку вам будет путь закрыт за самым простым аспирином. Хлеб и вода, и больше ничего. Аминь.
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Антон Поляков? Не розповісте нам, як це "дарування", маючи середню освіту, внесло на розгляд в Раду 6033 правки до БАНКІВСЬКОГО закону? Скільки коломойський відслюнявив йому, за блокування і доведення багатомільйонної країни до справжнього зубАжіння? Дефолт України вигідний коломойському і фуйлу. Ви за кого
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Нетиповий тип@nikita_ct14





Рівень
Щойно в бюджеті зрізали всі видатки на науку, як припекло і Зеленський обіцяє мільйон за вакцину.
На його думку, вакцина створюється з нуля за тиждень одним голодним науковцем на домашній кухні без обладнання.
А уявіть якби в нас президентом якийсь дурачок би був.
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Вони справді дурні! Як ви отримаєте допомогу від МВФ, якщо для цього тре прийняти закон про землю та закон про банки? Якщо з дерибаном землі ви майже все "устаканили", то 16 тисяч поправок до банківського закону - це навіть не місяць роботи Ради, а набагато більше...
Ню-ню... Хоча... Брехати за рік своєї влади ви навчились професійно... Це єдине, що ви вмієте на професійному рівні: від найвеличнішого до трускавецького адепту
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Странно, еще пару дней назад этот же умник рассказывал , что могут обойтись без помощи МВФ. Ну и команда у осла, переобуваются на ходу
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Реально можно, только это для большинства населения будет не жизнь, а существование почти по законам военного времени. Чуть выше я образно описал, как это можно.
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Зеленский - это реальная беда Украины.
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Этот депутат, который принял эти правки, и есть самый настоящий патриот и герой Украины. В Америке даже фильм такой есть про такого американского депутата. Там тоже хотели землю продать. Но этот молодой депутат- сенатор отстоял правду. Натурально отстоял. Несколько дней читал в Сенате Конституцию Америки как свою последнюю речь, после которой, по законам Америки он уже не Сенатор, так как поверили в то как его оболгали. - оболганный и оклеветанный мафией, он сказал что будет читать пока правда не восторжествует.Организация детей Америки за одну ночь выпустила газету с правдой о сенаторе, демонстрации сметали брандспойтами, в Сенат приносили корзины фальшивых писем, все СМИ и радио работали под мафией и против него. Парень потерял сознание и упал и тот, кто оболгал сенатора не выдержал и закричал - я больше не могу этого вынести, да я его оболгал, он честен и земля должна быть отдана детскому лагерю. Америка оказалась выше лжи.
Вот этот фильм: Мистер Смит едет в Вашингтон:

https://www.youtube.com/watch?v=xchJha2UflU
Там помощниками и болельщиками депутата-сенатора были дети Америки для которых хотел построить лагерь молодой сенатор. А у нас этот депутат заслоняет своими попытками всю нашу беззащитную Украину от потери независимости, от воровской продажи всей украинской земли. И никто больше не заступится за Украину? Так нам и пропасть?
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про про

Этот депутат, который принял эти правки, Имя депутата принявщего правки???
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"Итак, что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Простите, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня - он называется попрошайничество".
Все очень просто - мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%.
Украина, если честно между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, готовой "принять в любом количестве с любой стороны". (с)
https://www.youtube.com/watch?v=IAylBO5NkiQ#t=163
Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4347
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Рукопожатий Офшор™@iddqd_ua 12 апр.

Совок був побудований на «класовій бурьбє», а зовсім точно якщо, то на «класовій» ненависті помноженій на досвід дати бидлу пустити кров «а тьі чьто, умньій да?» і солодкій пам'яті про «раскулачіваніє» (гвалтування і вбивства опустимо) замість довгого шляху (через освіту).

Совок перекроював історію протягом усього свого існування через репресії, масові вбивства і голодомори, а те що неможливо було виїбати, вбити, з'їсти, висрати, спалити і закопати - висміювалось. Приклад - недоступна для більшості освіта (церковно-приходські школи були доступні).

А викладати в них часто густо йшли дійсно видатні молоді люди свого часу, жертвуючи власними можливостями та майбутнім, хоч з фінансуванням цього напрямку більшу частину часу було _нє очєнь_, натурально подвіг без перебільшення, який совком був невільований до анекдотично-снісходітєльного, в тому числі, щоб підкреслити недосяжну висоту совєцької освіти (наочний рівень якої наразі люто вьісмеівают надіванньіє хєйтерьі, да) Давайте я нагадаю вам більш близький у часі варіант: Клуп вісьольіх і нохоччівьіх, хрустальная сава.

Знатокі, етакий рафінований образ «********* інтілігєнта па-савєцкі» у пацаватих кастюмах, хамовато-охуївші всю дорогу бидло «знатокі», що «ігралі протєв тілізрітілєй», простих рабочіх парнєй з норота і всіляко їх принижували по дорозі. Це щоб бидло пам'ятало «класового ворога».

Я до чого? Навіть якщо Зеленський буде срати прямо в рот своєму лохторату (вже), пороти, косячити, вести до дефолту, здавати країну русні - він свой. Кров від крові бидлан. Він може помилятись, його тра захищати, прощати і жаліти як самого себе. Туше блдь. Спокі нокі.
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А ему чего в губы уколы ботокса ещё не сделали?
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Авантюристы обычно не получают кредитов от МВФ.
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"Антиколомойский" закон - это и есть подтверждение, что не авантюристы, впрочем, не стопроцентное.
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Это попытка обмануть МВФ и принять такой закон, по которому Украина ещё 10 лет долги будет Бене выплачивать. Оно бы может и прошло такое в МВФ 10 лет назад. Но сейчас они знают, что такое Украина и что у нас шулирничает весь режим, чтобы доить одной рукой украинский народ, а другой рукой МВФ.
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Зачем нам посредник МВФ? Надо напрямую Доне в ножки кланяться пусть хоть на месяц даст печатный станок по пользоваться .... Оновлений держбюджет-2020 розраховано на пряму підтримку МВФ, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6232
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