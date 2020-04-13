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Все про:пожежа (2106) радіація (68) ЧАЕС (145) зона відчуження (115)

 Вогонь у зоні відчуження ЧАЕС добрався до Прип'яті, - член громадської ради ДАЗО Ємельяненко

Природна пожежа на території зони відчуження Чорнобильської АЕС у понеділок вдень дістався до відселеної Прип'яті і наблизився на відстань близько 2 км до сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розміщені відходи всієї Чорнобильської зони, і від самої ЧАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території... Зараз вогонь дістався до Прип'яті і є за два кілометри прямо від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, і від самої ЧАЕС", - написав Ємельяненко.

Він підкреслив, що чорнобильські пожежі гасять вже десятий день, а вогонь, незважаючи на роботу рятувальників, вільно переміщається через вітер, "і зараз дістався до міста Прип'ять і небезпечних об'єктів зони відчуження".

Згідно з онлайн-ресурсом NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:14;c:30.1,51.4;d:2020-04-12 .. 2020-04-13), на якому оперативно відображаються дані про пожежі в різних регіонах планети зі супутників, вогонь наблизився до проммайданчика нового безпечного конфайнмента (НБК) ЧАЕС на відстань близько 500 м.

Водночас, у Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

"Пожежа на території Котовського лісництва ліквідовано. Спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими вогнищами... Основні зусилля зосереджені в Денісовецькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Світ, у якому підкреслюється поширення горіння трав'яного настилу та лісової підстилки", - сказано у зведенні на сайті ДСНС.

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За даними Служби, на всіх оперативних дільницях працює важка інженерна техніка ДСНС для облаштування протипожежних розривів і забезпечення доступу пожежної техніки до місць гасіння.

Водночас, за інформацією ДСНС, радіаційний фон по м.Києву і Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.Київ - 0,011 мР/год, Київська область - у межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/ч).

"У зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м.Чорнобиль - 0,020 мР/год при допустимому рівні в 0,055 мР/год)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188773
 
 
 Топ коментарі
 



tZE inform

@tZEinform

·15 мин

Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.
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Почему клоун срочно не просит помощи прислать пожарную авиации с Европы?? Ждёт как всегда что сам потухнет?? Или когда пойдёт радиоактивное облако гари и дыма по Украине и Европе тогда до клоуна дойдёт???
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Зебуиньі, молитесь, чтобьі наконец-то пошли дожди, иначе ваши диджитализаторьі устроят второй Чернобьіль.
Пожарьі видосиками не тушатся. Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко - Цензор.НЕТ 495
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Ды на выборах за пи**ец проголосовал нарид. Нравится наверное.
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Хуже не будет. Хоть посмеемся. По приколу.
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Почему клоун срочно не просит помощи прислать пожарную авиации с Европы?? Ждёт как всегда что сам потухнет?? Или когда пойдёт радиоактивное облако гари и дыма по Украине и Европе тогда до клоуна дойдёт???
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на завтра дождь обещают - ждёт, что дождик сам потушит )
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tZE inform

@tZEinform

·15 мин

Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.
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Где куча зебилов делась? Пусть идут помогают, раз их главзебил не справляется.
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Как в Австралии пожары, так весь мир помогал... Почему президент не просит помощи у других стран, если не справляемся...
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Все просто: в Чернобыльской зоне нет мимимишных коал
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Так в 🇺🇦 мимишный клоун есть,готовый принять с любой стороны. Его что не жалко?
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Там такие коалы что когда ветер в Европу погонит им Австралия мультфильмом Диснея покажется...
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оманский осел строит политику по принципу - тупой и еще тупее! отравить главу мчс на биржу труда, зебилы привели к власти имбецилов...
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Хоть бы дождь пошел,а дебилам град на голову-со слоговое яйцо...
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Шапками тушите идиоты. Мусорам каждый год закупается сраковозов и техники на миллиарды, а на тушение пожаров и их предотвращение как всегда них*я, хотя каждый год горит одно и то же. Одна надежда что ветер на Беларашку или Рашку подует.
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Зебуиньі, молитесь, чтобьі наконец-то пошли дожди, иначе ваши диджитализаторьі устроят второй Чернобьіль.
Пожарьі видосиками не тушатся. Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко - Цензор.НЕТ 495
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Зато мусорам авакова закупили вертолеты чтобы летать на шашлыки. На пожарных денег как всегда нет...уроды
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Да я вижу ты мил человек, мусорок, а в Чернобиле тушить пожар , слабо?
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Пожарные и "мусора" все подчиненные Авакова
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Вот так может случиться, что коронавирус покажется детским лепетом.
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Да уж... от радиации масочкой не прикроешься...
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к слову от вируса тоже, тем более что обнищавшее население носить одну тряпочку неделями...
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Пока ветер не утихнет , или не пройдут дожди , боюсь что всё бесполезно .. Выгорит вся зона . Вогонь у зоні відчуження ЧАЕС добрався до Прип'яті, - член громадської ради ДАЗО Ємельяненко - Цензор.НЕТ 3424 .
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Зебилы, как вы думаете: как действует радиация на коронавирус?
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ЗЕбилы не думают,у них нет мозга.
Вот и имеем последствия.Это только начало,дальше будет веселей.
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Highlander Freeman



@highlander_free

Пожежі, які тривають вже більше тижня, виникли через спробу начальника відділку поліції Зони Відчуження - Обжелянського Яна Івановича замести сліди злочинних рубок радіоактивного лісу в зоні.
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Круто. До війни, ганьби, дефолту та пандемії наш зелений віслюкник Апокаліпсису приніс нам ще й радіацію.
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Назар Приходько

Вогонь пожежі в Чорнобильській зоні впритул підібрався до ЗВАЛИЩА РАДІОАКТИВНИХ відходів Він в 2-х км звідти Палає Рудий ліс Де знаходиться сховище перших дерев,що прийняли на себе радіацію у 1986 р. Біда НАЦІОНАЛЬНОГО масштабу!
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зебуины, будите главного, пускай тормоз просит помощи, вестник апокалипсиса ска.. Вогонь у зоні відчуження ЧАЕС добрався до Прип'яті, - член громадської ради ДАЗО Ємельяненко - Цензор.НЕТ 2897
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Ни фу мою обмылком самого дешёвого хозмыла,и сушу на балконе,раз в неделю,из-за нехватки дешёвых бычков,поллитруха жирных-30 грн ...
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Пасхальное окуривание Киева радиактивными отходами , что бы КВ прибить .Озонирование воздуха .
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Когда уже уйдет осел апокалипсиса? "Хуженебудет" не работает
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Да ну нх, этого только не хватало, просите уже помощи у кого-нибудь что ли
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