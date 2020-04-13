 Вогонь у зоні відчуження ЧАЕС добрався до Прип'яті, - член громадської ради ДАЗО Ємельяненко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території... Зараз вогонь дістався до Прип'яті і є за два кілометри прямо від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, і від самої ЧАЕС", - написав Ємельяненко.

Він підкреслив, що чорнобильські пожежі гасять вже десятий день, а вогонь, незважаючи на роботу рятувальників, вільно переміщається через вітер, "і зараз дістався до міста Прип'ять і небезпечних об'єктів зони відчуження".

Згідно з онлайн-ресурсом NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:14;c:30.1,51.4;d:2020-04-12 .. 2020-04-13), на якому оперативно відображаються дані про пожежі в різних регіонах планети зі супутників, вогонь наблизився до проммайданчика нового безпечного конфайнмента (НБК) ЧАЕС на відстань близько 500 м.

Водночас, у Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

"Пожежа на території Котовського лісництва ліквідовано. Спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими вогнищами... Основні зусилля зосереджені в Денісовецькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Світ, у якому підкреслюється поширення горіння трав'яного настилу та лісової підстилки", - сказано у зведенні на сайті ДСНС.

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За даними Служби, на всіх оперативних дільницях працює важка інженерна техніка ДСНС для облаштування протипожежних розривів і забезпечення доступу пожежної техніки до місць гасіння.

Водночас, за інформацією ДСНС, радіаційний фон по м.Києву і Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.Київ - 0,011 мР/год, Київська область - у межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/ч).

"У зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м.Чорнобиль - 0,020 мР/год при допустимому рівні в 0,055 мР/год)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.