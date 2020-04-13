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 Політика України
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 Росія знову вдається до фарсу зі звинуваченнями, щоб тримати Джемілєва подалі від Криму, - посольство США

Висування окупаційними слідчими в Криму проти народного депутата і лідера кримських татар Мустафи Джемілєва звинувачень - фарс.

"Росія вкотре вдається до фарсу з кримінальними звинуваченнями, цього разу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, щоб тримати його за межами Криму. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і звільнити всіх політичних ув'язнених", - цитує Цензор.НЕТ заяву Посольства США в Україні.

Росія знову вдається до фарсу зі звинуваченнями, щоб тримати Джемілєва подалі від Криму, - посольство США 01

Нагадаємо, окупанти в Криму завели проти Джемілєва справу за трьома статтями, причому дві стосуються подій 2013 року і розслідувалися українськими правоохоронцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму завели проти Джемілєва справу за трьома статтями, причому дві стосуються подій 2013 року і розслідувалися українськими правоохоронцями, - адвокат Полозов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188768
 
   
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так они и не предлагали в расейке коронавирус укрощать .то тебе пригрезилось
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Это был сарказм насчет целесообразности подобных призывов
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Китай усилил контроль на российской границе, чтобы не допустить потока инфицированных коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg (перевод - «Радио Свобода»). По данным агентства, КНР организовала на севере страны круглосуточное патрулирование после роста выявленных случаев COVID-19 среди китайских граждан, прибывших из России.
В Харбине в минувшие выходные ужесточили правила карантина. Срок изоляции для некоторых прибывших из-за границы теперь составляет 28 дней, а не две недели. Местные власти временно переоборудовали одно из офисных зданий вблизи границы под госпиталь. Там уже приступили к работе медики - в том числе имеющий опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.
СМИ ранее сообщали, что коронавирус был диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолётах, а затем пересекли границу на автомобиле.
Рост числа заражений в Китае - самый высокий за последние шесть недель. И 90 процентов новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа. Bloomberg отмечает, что Россия может стать одним из новых источников заражения для КНР.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань - административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.


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а у Рашки это исторический комплекс:
- всего чего боится Рашка, она засыпает это сотнями обвинений..
- вспомните С.А. Бандеру.. ему приписывались всевозможные преступления, и это при том, что он всю войну просидел в немецком концлагере за отказа сотрудничать с гитлеровцами..
а недавно мой ипанутый сосед ватник в Харькове, бывш-офицер совеЦкой армии, связист, договорился до того, что это "Бандера создал ГУЛАГ".. хотя потом он спохватился, и сказал, что возможно он ошибся в некоторых деталях... В некоторых, пилят, деталях он ошибся!!!!!
У кацапни это диагноз: всего чего они боятся, они засыпают это ложными обвинениями!..
и так последние 500 лет с лишним..
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"ему приписывались всевозможные преступления" что значит приписывали?

его поляки судили по 11 статьям как террориста. приговор был - смертная казнь.
а так да. ни в одном боестолкновении он участия не принимал, поэтому военные преступления у него отсутствуют.
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благодаря взаимодействию НКВД и ГЕСТАПО, в 1936г. чешская разведка передала польской стороне, так называемый "архив Сеныка", на основании которого, польские спецслужбы арестовали более 800 членов УПА .. и в том числе Степан Бандеру..
Таким образом, данный судебный процес это результат взаимодействия НКВД и ГЕСТАПО, в связи с подготовкой к аннексии территории Польши..
То есть, С.А.Бандера был просто назначен на роль главного виновного, а сам "судебный процес" носил характер политического фарса и абсурда, в котором Бандера и украинские националисты изначально были назначены виновными при отсутствии прямых улик, а данное судилище непосредственно курировалось офицерами НКВД и ГЕСТПО..

зачем это было нужно: известно что, ГенШтабом СССР и Немецкой Германии планировался захват Польши.. Для того что бы ослабить способность к сопротивлению, надо было уничтожить оппозицию (в лице УПА), которая в случае войны, могла объединиться с польскими войсками и составить серьезную основу для партизанского и подпольного движения (что собственно и произошло потом)..
для этого и был затеян это лживое судилище над Бандерой и над УПА.. но оно (судилище) не выдержало проверку историей.. и получился пшик.. пшепрошу, пшпани..
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причем тут аннексия?
судили за подготовку покушения и убийства 15 июня 1934 г. министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.
Экспертиза оружия, использовавшегося для убийства Ивана Бабия и Якова Бачинского, показала, что они и Перацкий были застрелены из одного и того же револьвера. Это позволило польским властям организовать над Бандерой и рядом других оуновцев ещё один судебный процесс, на сей раз во Львове

Своей причастности к гибели Бабия и Бачинского он не отрицал - их убили по его личному приказу за сотрудничество с польской полицией.
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дружок!.. а не кацапского ли ты происхождения?!.. а то у тебя все ссылки на википедию.ру..
Мдаа.. и как оказалось, решения польских судов 1936г. оказались ничтожными, и после 1945 года их никто не исполнял..
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Каспер

Сверху - его духовная сущность, снизу - физическая! Короче, х&ло!

Россия снова прибегает к фарсу с обвинениями, чтобы держать Джемилева подальше от Крыма, - посольство США - Цензор.НЕТ 22
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Все набагато простіше. Просто московія не має змоги щось створювати. Тому всі "досягнення" Імперії, Союзу та еРеФії - або вкрадені, або присвоєні, або сфалсіфіковані... Навіть історія. Тому єдиним способом зберегти своє "вялічіє" є терор і репресії.
Болото завше є болотом, як би воно себе не називало!
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