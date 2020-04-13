 Росія знову вдається до фарсу зі звинуваченнями, щоб тримати Джемілєва подалі від Криму, - посольство США

"Росія вкотре вдається до фарсу з кримінальними звинуваченнями, цього разу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, щоб тримати його за межами Криму. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і звільнити всіх політичних ув'язнених", - цитує Цензор.НЕТ заяву Посольства США в Україні.

Нагадаємо, окупанти в Криму завели проти Джемілєва справу за трьома статтями, причому дві стосуються подій 2013 року і розслідувалися українськими правоохоронцями.

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