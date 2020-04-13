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Все про:Дніпропетровщина (691) підпал (312) Наш Край (12)

 На Дніпропетровщині підпалили офіс однієї з політичних партій

У Підгородному Дніпропетровскьої області невідомі підпалили офісне приміщення партії "Наш край".

Як повідомляють "Українські новини", партія розцінює це як неприхований політичний тиск.

У Підгородному невідомі підпалили офісне приміщення партії "Наш край". Масштабна пожежа сталася сьогодні о третій годині ночі. Під час надзвичайної події ніхто не постраждав, але вогонь знищив приміщення та майно партії. У партії "Наш край" переконані, що офіс підпалили навмисно і розцінюють це як неприхований тиск на політичну силу.

"Ми переконані, що пожежа сталася не випадково. Це пов’язано з нашою активною політичною та громадською діяльністю. Тому ми очікуємо від правоохоронних органів відповідального та швидкого розслідування цієї справи", — повідомив голова фракції партії "Наш край" у Підгородненській міській раді ОТГ Віталій Маласай.

Маласай також зазначив, що він неодноразово отримував погрози на свою адресу, але нинішня ситуація ніяк не вплине на його позицію. Як відомо, на виборах у Підгородненській об’єднаній територіальній громаді, які відбулися 29 грудня, партія "Наш край" отримала 15,05% голосів та посіла друге місце.

На Дніпропетровщині підпалили офіс однієї з політичних партій 01
На Дніпропетровщині підпалили офіс однієї з політичних партій 02
На Дніпропетровщині підпалили офіс однієї з політичних партій 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188763
 
   
 Топ коментарі
 
И здесь гбр найдет след Чорновол?
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Тобто підпалили ригоаналів!
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Перефарбованим риганалам від народу з любов"ю. На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий - Цензор.НЕТ 4949
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Dzyndzia Andriy



Юля відмовилась ставити підпис у підтримці Тетяни Чорновол !
Хочу нагадати Юлії Тимошенко що вона не з багатьох яка захищала її коли вона була ув'язнення !
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Эта старая проститутка( баба уля) - живой труп в украинской политике. Может это и лучше что не поставила, потом не отмоешься от таких добродетелей.
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Іди зі своїм медведчуківським провокатором Дзіндзею в дупу, кацап! Дзіндзя запроданець і антиукраїнська потвора.
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Перефарбованим риганалам від народу з любов"ю. На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий - Цензор.НЕТ 4949
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ну видно же, траву палили!.. и немного загорелся офис..
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Думаю, что версий может быть ещё несколько: 1) нет масок в аптеке, 2) некачественный ремонт одежды, обуви, техники, чистки подушек, 3) адвокат не защитил по предыдущему делу.
На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий - Цензор.НЕТ 1110
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Дідько! От навіщо комбат Семенченко ґавтографа залишив? Та ще й такого зухвалого - просто взяв і наліпив плакат НАСІННЯ...
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у следствия есть две версии: 1. сотрудник партии, решил ******** комп и для того, чтобы замести следы поджег офис. 2. у "нашего края" так херовы дела с рейтингами, что они вынуждены были поджечь свой офис, чтобы в сми появилась хоть какая-то информация об этой говнопартии.
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Як завжди в таких випадках-замикання електропроводки від перевантаження обігрівачами та електрочайниками.Який підпал? Звідки? На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий - Цензор.НЕТ 7075
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чому цензор публікує новину в трактовці тієї партії? Про версії слідства навіть не згадується. Версія підпалу подаєця як факт
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Явно метили в сраных "слуг" - но немного промахнулись.
Ничё!- в следующий раз будет прямо в точку!
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Комбат Семенченко підпалив! І залишив на стіні величезну візитку НАСІННЯ...
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"наш край" це шахов. Може це така дезинфекція проти коронавірусу?
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А подпалили наверное жопаблок или зажиддя... там такая конкуренция между рыгами шо мама не горюй
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Яке голосування у парламенті така вдячність від виборців на місцях. Інших механізмів впливу не залишилось.
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эту кацапскую нечисть нужно сжигать всю
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Не работа ли это кого-то из группы неустановленных лиц, действовавших в свое время совместно с Черновол?
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Сено там наверное хранили вот и загорелось.
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