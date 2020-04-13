 Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент.
Це другий летальний випадок у Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій (Коваленко). За даними медиків, у нього було багато хронічних захворювань і при важкій формі пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції.
Як повідомлялося, в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 63 - за минулу добу. У зв'язку зі спалахом COVID-19 Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин, а безпосередньо на територію монастиря направлять бригаду медиків, рентген-обладнання і тести.
Мер Києва Віталі Кличко закликав правоохоронні органи проконтролювати забезпечення карантину монастирю.
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монах............московитами одурманенный-нах!
Раніше я радів з кожного повідомлення про те що іркутський тракторист обпився "бояри" і відкинув копита. Добре це чи погано? Хто такий тракторист? Старший сержант запасу, механік-водій танку. Так чи не так? А здох - то вже не стрілятиме ані в українців, ані у грузинів. ані у сирійців. А його коза Машка, якщо не зіп'ється, "ісчо нарожает".
Я написав "раніше радів". Бо тепер мені пох. Просто пох. І на кацапських самиць, і на кацапських личинок. А не лише самців мобілізаційного віку.
Узькощелепні не зрозуміють )))
А ще у них є фундук (правда рузьге слово?), який їхня бабця називала "лещиною" мабуть через зхожість з рибою "лєщ" (з кацапського форуму)
На#уй слов'янське братство і дружбу,
На#уй єдиную віру і службу,
..
Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
Наша національна ідея -«Від`їбіться від нас на#уй!» москалі.
Могло у них и такое случиться:
"колоколят дзвоны".
При цифре 47 в момент снимает хмель..
Вот и сейчас как холодом подуло. (почти Высоцкий)
3 год ·
Я категорично проти того, щоб за державні гроші, силами українських медиків лікувати московських "попів" в Печерській і Почаївській лаврах.
Вони свідомо і навмисне пішли на те, щоб заразитися і заразити свою отару.
Вони розповідали, що Бог їм допоможе, хоча вони не мають до Нього жодного стосунку.
Священникам ПЦУ, Грекокатоликам та іншим Бог допомагає тим, що подарував їм величезний подарунок - здоровий глузд.
Московській "церкві" її господар сатана подарував лише злобу. Як з'ясувалося, вона не рятує від вірусу.
Коротше, нехай московських "попів" лікує путін.
Як казав Христос, не годиться взяти ІВЛ у дітей і віддати московським "попам" (цитата не дослівна, але її сенс я передаю правильно)
https://censor.net.ua/resonance/2707/korchinskiyi__boevik_tesno_svyazannyyi_s_kremlem_gazetaru
Так короновирус у него не подтвердился ? Почему такой фестиваль в комментах ? К вас что , родных и близких нет, или вы нашли источник бессмертия ?
Деталі: За даними джерел УП, померлому було 40 років, він мав цукровий діабет. За словами співрозмовника, померлий - киянин, він приїхав з Тернопільщини.
Это не тот. Ждем третьего...
Еще раз хочу напомнить, что Киево-Печерскую Лавру московитским ФСБшникам продал старый уголовник кучма. Об этого мерзавца вымазались как парашенка, так и зельц. Обоим место в тюрьме!
Безответственные ответственные
В Киево-Печерской Лавре умер иеродиакон Наум, 40 лет.
мэр Киева:
"Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 - в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом".
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/bolee-90-zarazhennyh-klichko-zakryl-kievo-pecher-367359/
Ах, как любят власть предержащие говорить своим критикам: "ваши суждения безответствены, это мы отвечаем за... (страну, церковь, город...)".
Ну вот - митрополит Павел. Ответственный за Лавру. При нем там в конце 90х была эпидемия СПИДа. Замолчали. Никто не ответил. Сейчас он своей тупостью и бахвальством превратил Лавру в главный очаг заражения для всей Украины.
Что, по прежнему будет бряцать своими двумя панагиями?
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Сайт Лавры делает вид, будто Павел спокойно продолжает вести службы - и в раздел новостей ставит видео с его службами прошлых лет, но на аналогичные праздники.
https://lavra.ua/en/
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Настоятель Киево-Печерской Лавры и глава УПЦ митрополит Онуфрий:
"Мы много звоним в колокола, потому что звон своими волнами разрушает всякие инфекции, заразы".
https://pravlife.org/ru/content/obrashchenie-blazhenneyshego-mitropolita-onufriya-v-svyazi-s-pandemiey-koronavirusa
На видео - начало 7-й минуты)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Хай Пу забирає їх...... і там в РФії лікує.
По друге до якої церкви вони відносяться - до РПЦ, а не до УПЦМП - в Україні такої церкви вже немає.