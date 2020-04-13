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 Суспільство, Здоров'я
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 Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП

Серед служителів Києво-Печерської лаври вже друга смерть від початку спалаху COVID-19. Так, 12 квітня помер 47-річний ієродиякон Наум, якого госпіталізували з Києво-Печерської лаври в Олександрівську лікарню Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент.

Це другий летальний випадок у Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій (Коваленко). За даними медиків, у нього було багато хронічних захворювань і при важкій формі пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції.

Як повідомлялося, в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 63 - за минулу добу. У зв'язку зі спалахом COVID-19 Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин, а безпосередньо на територію монастиря направлять бригаду медиків, рентген-обладнання і тести.

Мер Києва Віталі Кличко закликав правоохоронні органи проконтролювати забезпечення карантину монастирю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188757
 
   
 Топ коментарі
 
Тому, що вони відмовлялися відспівувати загиблих українців, а деякі з них воювали проти України.
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Дмитро Корчинський
3 год ·

Я категорично проти того, щоб за державні гроші, силами українських медиків лікувати московських "попів" в Печерській і Почаївській лаврах.
Вони свідомо і навмисне пішли на те, щоб заразитися і заразити свою отару.
Вони розповідали, що Бог їм допоможе, хоча вони не мають до Нього жодного стосунку.

Священникам ПЦУ, Грекокатоликам та іншим Бог допомагає тим, що подарував їм величезний подарунок - здоровий глузд.
Московській "церкві" її господар сатана подарував лише злобу. Як з'ясувалося, вона не рятує від вірусу.
Коротше, нехай московських "попів" лікує путін.
Як казав Христос, не годиться взяти ІВЛ у дітей і віддати московським "попам" (цитата не дослівна, але її сенс я передаю правильно)
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Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - РПЦ МП

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монах............московитами одурманенный-нах! Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2728
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Все умершие от коронавируса кацапские попы попадают сразу в ху*ловский рай.
Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 3816
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Він і був московитом. Співробітником резидентури фсб. І якби гундяйська віра вимагала би кастрації своїх монахів, йому би сказали "родіна ждьот ат тібя подвігофф. Після ротації отримаєш "сколковський" страпон, вібратор та фалоімітатор плюс звання героя барсєї!"
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Чому за неодноразове і грубе порушення карантину не позбавляють УПЦ МП права користування Києво-Печерською Лаврою? - УПЦ МП стала різновидом гібридної війни Путіна проти України. Це специфічне і злонамірене, політизоване і потужне джерело інфікування громадян України ко-вірусом
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В самих "священників" Лаври вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Двоє померлих "священників" від ко-вірусу...А скільки від них інфіковано мирян?
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даже под текстом лаик без колибании поставил, но маловато пока, маловато. Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8463
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Чому всі радіють зі смерті людини?
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Тому, що вони відмовлялися відспівувати загиблих українців, а деякі з них воювали проти України.
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и это так, навскидку. только пара грехов этих "людоведов и душелюбов".
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По своей злости.
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шакала тоже считает санитаром и весьма пригодным в природе, но если он забрёл за приделы лесов и болот, он превращаеться в нежелаемом хищнике, вредителём и подлежит неитрализации - так что попы мацковского паханата весма полезны для стадо животности на мацковских болотах. Коль забрели у людей, то читай выше и не важно каким способом неитрализован. Если не понял, не моя проблема.
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Кацапйо, зміни методичку. І прочитай мій пост нижче: 13.04.2020 19:05

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Співробітнику резидентури ФСБ у центрі столиці України? Може ти рюмсаєш з кожної новини про задвохсовених кацапів на лінії бойового зіткнення?
Раніше я радів з кожного повідомлення про те що іркутський тракторист обпився "бояри" і відкинув копита. Добре це чи погано? Хто такий тракторист? Старший сержант запасу, механік-водій танку. Так чи не так? А здох - то вже не стрілятиме ані в українців, ані у грузинів. ані у сирійців. А його коза Машка, якщо не зіп'ється, "ісчо нарожает".
Я написав "раніше радів". Бо тепер мені пох. Просто пох. І на кацапських самиць, і на кацапських личинок. А не лише самців мобілізаційного віку.
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Керпечев,усі радіють не з смерті людини.усі радіють зі смерті прислужника фсб,неканонічної рпц-шної секти самозванців безтомосних які сіють смуток та зло в душі українців! Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2342
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что эта за секта УПЦ МП, запрещенная в Украине шайка фсбэшных попов?
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А этот вирус не такая уж и плохая штука:хотя бы за нашу "власть" работает
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Тепер усім 47 річним треба заборонити виходити на вулицю.
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Краще одному 42-річному. І років так на 15.
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Лавра отторгает Московский Патриархат.
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Больницы отторгают медиков, если следовать твоей логике. Сколько у нас медиков инфицированных ?
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Медики как раз изза таких нехороших людей в рясах как пашка мерседес и страдают. Если что. И они ни в чем не виноваты - в отличии от руководства лавры, которое до последнего разносило заразу и бахвальствовало тем что им ничего не будет.
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Та ты шо . А не твоя ли маманя привезла короновирус из Италии и заразила три села?
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это разные названия одного и того же дерева
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ага, причем одно из названий - украденное. Как, впрочем, и многое-многое другое у мышебратьев
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Тонко. Поважаю.
Узькощелепні не зрозуміють )))

А ще у них є фундук (правда рузьге слово?), який їхня бабця називала "лещиною" мабуть через зхожість з рибою "лєщ" (з кацапського форуму)
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Ива и верба относятся к одному семейству.У ивы более острые и длинные листья, чем у вербы.Сережки ивы имеют вытянутую форму и желтый окрас, сережки вербы - круглые и белые.Для ивы характерны гибкие ветки зеленоватого оттенка, для вербы - красно-бурого.Важное отличие вербы заключается в раннем цветении.Ива растет рядом с водоемами, верба - повсеместно.
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Kozak System - На#уй маніфест (youtube link)

На#уй слов'янське братство і дружбу,
На#уй єдиную віру і службу,

..
Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!

Наша національна ідея -«Від`їбіться від нас на#уй!» москалі.
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По чистой случайности.

Могло у них и такое случиться:
"колоколят дзвоны".
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коронавирусом в Украине заразились 530 медиков. Только за минувшие сутки инфекцию выявили у 85 медработников.
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Сектанты мацковского сатаната уже должны начать петь песТню..

При цифре 47 в момент снимает хмель..
Вот и сейчас как холодом подуло. (почти Высоцкий)
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Дмитро Корчинський
3 год ·

Я категорично проти того, щоб за державні гроші, силами українських медиків лікувати московських "попів" в Печерській і Почаївській лаврах.
Вони свідомо і навмисне пішли на те, щоб заразитися і заразити свою отару.
Вони розповідали, що Бог їм допоможе, хоча вони не мають до Нього жодного стосунку.

Священникам ПЦУ, Грекокатоликам та іншим Бог допомагає тим, що подарував їм величезний подарунок - здоровий глузд.
Московській "церкві" її господар сатана подарував лише злобу. Як з'ясувалося, вона не рятує від вірусу.
Коротше, нехай московських "попів" лікує путін.
Як казав Христос, не годиться взяти ІВЛ у дітей і віддати московським "попам" (цитата не дослівна, але її сенс я передаю правильно)
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Корчинський - це той вусатий майданний провокатор, що читав путлєрюгенду лекції на Селігєрі?
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Корсунський - міністр ЛНР. Так що, сєпарок, що маєш проти Корчинського?
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ну если братия полагается не на слепую веру в своего Шефа, а на медиков, рентгеноборудование и тесты, для них по сути "бесовские вещи", то какие же они истинные веряне? они ещё большие материалисты чем основоположники марксизма-ленинизма все вместе взятые.))
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Две пробы на коронавирус НЕ ПОДТВЕРДИЛИ наличия этой инфекции.----Среди служителей Киево-Печерской лавры уже вторая смерть ОТ НАЧАЛА вспышки COVID-19.
Так короновирус у него не подтвердился ? Почему такой фестиваль в комментах ? К вас что , родных и близких нет, или вы нашли источник бессмертия ?
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Сумувати за смертями слуг Церкви ворожої до України якось не комільфо . Щоденно на Сході гинуть і стають каліками наші воїни . Тільки загиблих в АТО ксенофобська УПЦ МП не відспівує .
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Чула як цей Нектарій особисто заявляв, що не має ніякої Української православної церкви Московського патріархату, а є Руська православна церков! Це вже потім, після надання Томосу, московитські попіки почали волати, що їх церков Українська!
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А скільки народу там заразилось та і взагалі церкви могли стати тим місцем, де люди заражались цією чумою.
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Ты в больничку сходи. Там медики пачками заражаются.
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Ну хоть так освободим нашу землю и церкви от мокшан. Все больше убеждаюсь что коронавирус ето не наказание а наш союзник притом самый надежный и самый действующий. Так как бьет врага реально и физически и материально, а не высказывает озабоченности и призывая к покорности. Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6676
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А коронавирусу пох, мокшанин ты , или патриот. Вот попрет экспонента, все верующими станут.
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Вот и я о том же. Люди готовы рвать друг друга зубами, ищут крайнего. То у них итальянские заробитчане виноваты, то церкви, то пенсы, нарушающие самоизоляцию. А выставить претензии к власти за неэффективное управление государством --ссутся.
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"и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции " - все ясно и понятно с "точностью" этих тестов!
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Пряма мова представника пресслужби: "Зафіксовано третю смерть серед монахів. Помер монах, який був госпіталізований з Почаївської лаври. Він перебував у лікарні понад тиждень. Мав підтверджений діагноз на COVID-19 і супутні захворювання".
Деталі: За даними джерел УП, померлому було 40 років, він мав цукровий діабет. За словами співрозмовника, померлий - киянин, він приїхав з Тернопільщини.
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неканоничкеская гундяйская бесосекта поддерживает войну и терроризм.
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так ці мацкальські тварюки всі місця в Олександрівській зайняли?!
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навіть тут встигли напаскудити! Що за наріт?
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Пошла "зачистка" Киево-Печерской лавры от резидентуры ФСБ. Первым архимандрит "загнулся". Теперь - иеромонах... Интересно, а как это на воинские звания переводится? Думаю архимандрит - полковник. А иеромонах - капитан...
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)) там все сексоты,не зависимо от званий, по призванию ихних душ.
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Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП

Это не тот. Ждем третьего...

Еще раз хочу напомнить, что Киево-Печерскую Лавру московитским ФСБшникам продал старый уголовник кучма. Об этого мерзавца вымазались как парашенка, так и зельц. Обоим место в тюрьме!
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Бойтесь храмов УПЦ Московского патриархата - там повсюду зараза! И короновирус тоже.
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Зовите срочно Усика крестики на дверях рисовать
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Пишет диакон Андрей Кураев (Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5009diak_kuraev)

Безответственные ответственные
В Киево-Печерской Лавре умер иеродиакон Наум, 40 лет.

мэр Киева:
"Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 - в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом".
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/bolee-90-zarazhennyh-klichko-zakryl-kievo-pecher-367359/

Ах, как любят власть предержащие говорить своим критикам: "ваши суждения безответствены, это мы отвечаем за... (страну, церковь, город...)".

Ну вот - митрополит Павел. Ответственный за Лавру. При нем там в конце 90х была эпидемия СПИДа. Замолчали. Никто не ответил. Сейчас он своей тупостью и бахвальством превратил Лавру в главный очаг заражения для всей Украины.

Что, по прежнему будет бряцать своими двумя панагиями?

***
Сайт Лавры делает вид, будто Павел спокойно продолжает вести службы - и в раздел новостей ставит видео с его службами прошлых лет, но на аналогичные праздники.
https://lavra.ua/en/
***
Настоятель Киево-Печерской Лавры и глава УПЦ митрополит Онуфрий:
"Мы много звоним в колокола, потому что звон своими волнами разрушает всякие инфекции, заразы".
https://pravlife.org/ru/content/obrashchenie-blazhenneyshego-mitropolita-onufriya-v-svyazi-s-pandemiey-koronavirusa
На видео - начало 7-й минуты)
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Из достоверных источников в митрополии известно, что Павла с братией, Антония, похоже и Онуфрия, заразила некая "**** православная", в миру любитель "русского мира" и "русской весны" г-н Вадим Владиславович Новинский (настоящее имя Вадим Рудольфович Малхасян). Вот пусть теперь и дает деньги на лечение.
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Гнати москальський непотріб з лікарні. Хай лікуються цілуванням ікон та мощей і моляться, моляться... Да, хай причащаються частіше. Саме це ж вони своїй пастві пропонують.
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Збирали б гундяєвці свої кадила і чесали би з нашої Лаври по хорошому.Уже і в Бога терпець лопнув,дивитись на засилля пузатих фсб-шних шнирів в нашій святині.
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Вот кадила пусть оставят...они денег стоят...и действительно изгоняют заразу, ибо аэрозоль ладана есть антисептик
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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САНЯ!!!! УСИК!!!!!! ТИ ДЕ?????? Давай швиденько підсоби СВОЇМ,помолись,це ж все ВИДУМКА,ти ж закликав всіх причащатись,цілуватись і вірити в Бога,а ті вишкварки,ЩО НЕ ВІРИЛИ в БОГА????
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Громадянами якої країни є монахи КиївськоПечерської Лаври ........пам"ятається РФії.
Хай Пу забирає їх...... і там в РФії лікує.
По друге до якої церкви вони відносяться - до РПЦ, а не до УПЦМП - в Україні такої церкви вже немає.
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рпц податків не платить, гроші відправляють на мааскву, а лікуватись хочуть за рахунок українців-платників податків. Нехай шурують на істарічєскую родіну за Урал лікуватись.
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