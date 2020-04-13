 Вогонь від спалювання сухої трави охопив 27 будівель житлового сектора в селі на Житомирщині, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
"О 10:50 до Служби порятунку "101" смт Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с.Борятин ... З'ясувалося, що зайнялася трава на площі 2 га", - сказано в повідомленні.
Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок поширення пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.
Пожежу гасили 53 рятувальники і 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43.
В этом году просто очень сухая весна после сухой бесснежной зимы - такой суши не было десятки лет уже, потому и горит все сильнее чем обычно.
И правильно!
Никогда не было такой сухой и тёплой зимы. С нормальной снежной зимой и весной и трава горит нормально!