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Все про:Житомирщина (549) пожежа (2106)

 Вогонь від спалювання сухої трави охопив 27 будівель житлового сектора в селі на Житомирщині, - ДСНС

Поблизу села Борятин у Житомирській області пожежа від спалювання сухої трави охопила 27 будинків житлового сектора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

"О 10:50 до Служби порятунку "101" смт Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с.Борятин ... З'ясувалося, що зайнялася трава на площі 2 га", - сказано в повідомленні.

Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок поширення пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.

Пожежу гасили 53 рятувальники і 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188753
 
 
 Топ коментарі
 
Отстроятся, но жечь траву не перестанут.
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Было. Почти каждый год, но в меньших масштабах.
В этом году просто очень сухая весна после сухой бесснежной зимы - такой суши не было десятки лет уже, потому и горит все сильнее чем обычно.
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Ну теперь пускай односельчаны найдут падлу и предьявят счет, в том числе и пожарным за работу и затраты. Потому что мразям не дойдет никогда. Им или молотком по башке нужно х***рить или круглую сумму выписать чтобы глаза на лоб полезли
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нашу страну наверное выжгут до тла раз коронавирус не берет)
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Какой-то дурик сказал, что высокая температура уничтожает короновирус, вот и палят.
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Никогда так не было раньше. Что случилось теперь?
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Было. Почти каждый год, но в меньших масштабах.
В этом году просто очень сухая весна после сухой бесснежной зимы - такой суши не было десятки лет уже, потому и горит все сильнее чем обычно.
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Сухая весна, травяной настил не успел перегнить, почва сухая. Плюс ветра. Плюс куча народу, которому нечего делать, кроме как поиграть в "большой костёр"
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Хай би горіло. Бо саме ці дебіли і підпалили траву.
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та ні...не всі ж вони разом.а якийсь один конкретний дєбіл.але сгоріла уся магала.
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И как обычно бывает, тот дегенерат который подпалил, не пострадает... А вот у его односельчан сгорели дома.
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Смотря какие однсельчане. Может поджигатель и пострадает
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Ну теперь пускай односельчаны найдут падлу и предьявят счет, в том числе и пожарным за работу и затраты. Потому что мразям не дойдет никогда. Им или молотком по башке нужно х***рить или круглую сумму выписать чтобы глаза на лоб полезли
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Никогда такого не было?
И правильно!
Никогда не было такой сухой и тёплой зимы. С нормальной снежной зимой и весной и трава горит нормально!
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больше палите!!больше!! мало убытков!! надо что б все палии сгорели, тогда может дойдет и то не всем!!
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Напевно це наслідок відключення аналогового телебачення та кодування супутникового. З ранку до вечора там талдичать про це і у новинах, і в реклам, та не до всіх доходить. Але я думаю, що тут не достання профілактика. У Другу Світову німці як не хотіли, щоб хтось ходив до лісу то поставили вишки із снайперами за кідометр до лісу і всі питання вирішилися.
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к нашим тоже не особенно доходит...например, о необходимости сидеть дома и не шастать по чем зря, и носить маски. тут я полностью согласен - без отстрела - никак!
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палят уроды везде и регулярно . За это надо сроки давать не хилые .
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вот он - "мудрый нарид". Каждкую весну палят траву и все живое, каждую очень палят кучи листьев. Рагули тупые.
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