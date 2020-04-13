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 Політика України
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Все про:банки (412) Арахамія (276) Слуга народу (790)

 Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

У фракції "Слуга народу" достатньо голосів для ухвалення у другому читанні і в цілому законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас точно є більшість людей, які не хочуть дефолту в цій країні і голосуватимуть за законопроєкт про банки в тій редакції, в якій необхідно для отримання траншу МВФ. У нас є 226 голосів всередині нашої фракції - так сформулюємо", - підкреслив він.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188750
 
   
 Топ коментарі
 
прізвища меншості хочеться побачити.... хто там хоче дефолту.
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В Україні оголошений режим ХЗ. ХЗ що відбувається. ХЗ хто управляє. ХЗ що можна. ХЗ що не можна. ХЗ на основі яких законів
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Это как в случае, когда завод умышленно делают банкротом. Так и у нас. Банкротства нет и в помине, а землю продай и банки выведи из-под законодательства. А ведь фермер земельку свою под залог понесет в этот банк чтобы взять кредит на семена. А на утро в банк введут временное управление и фермер уже окажется без своей земли. НБУ ведь стоит теперь над банками и над Украиной. И продавать землю не придется. Она под залог, за бесценок перейдет к НБУ. А кому тот банк землю передаст во владение, если НБУ Украине не подчиняется? К примеру передаст России через подставных лиц и компаний. Вот и не нужна война. Так все заберут. С помощью этих двух законов.
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Дефолт буде по-любому. МВФ від дефолту не врятувала ще жодної країни.
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Ни при одном президенте еще не было дефолта, только зекретин до этого довел...
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это тот случай, когда игорь валерьевич пожал деньох купить весь шапито, а не только композитора и нескольких сочинителей?!
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Красиво разыграли комбинацию - и земля стала товаром, и дефолта избежать не удастся.
Теперь все красиво разведут руками - "не получилось, а ведь хотели как лучше", - и крайних не будет, никто не вспомнит как голосовали в ВР за дерибан земли.

Пора народ Украины переименовывать - "нация ЛОХОВ" - мы заслужили.
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