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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2738) паспорт (456) Геращенко Антон (528) штраф (369) COVID-19 (3635) коронавірус (2290)

 Носіння паспорта потрібне для перевірки людини на можливе порушення самоізоляції. Його відсутність не є приводом для штрафу, але затягує процедуру, - Геращенко

Документи в період карантину передбачено носити для того, щоб компетентні органи могли перевіряти, чи немає цієї людини в базі даних осіб, які підписали зобов'язання про самоізоляцію. Водночас відсутність паспорта не є приводом для штрафу.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Зараз прикордонники передають нам щодня тисячі заяв про те, що громадяни, які перетнули кордон України, зобов'язуються сидіти у себе вдома 14 днів. У поліцейські планшети завантажується ця інформація в електронному вигляді, щоб поліцейський міг перевірити. Якщо у людини немає документів, вона може назвати себе Євгеном Кузьменком чи Антоном Геращенком", - говорить він.

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Однак штраф за не носіння паспорта не передбачено.

"Якщо людина не взяла з собою документи, ми не штрафуємо цю людину. Ми просимо: зв'яжіться з дружиною чи рідними, нехай вони вам скинуть документ або фото документа. Зараз майже у всіх є смартфони", - додав заступник міністра.

Повний текст інтерв'ю з Антоном Геращенком читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188748
 
 
 Топ коментарі
 
Подібні вимоги без введення особливого стану у порушенням прав громадян України.
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Во всех странах Европы такими документами являются права...бануовская карта с фотографией...и много других документов...а в,Украине зеленое стадо требует исключительно паспорт..
Так что ебил утри свою зеленую соплю
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а з чого ти вирішив, що вам хтось має допомагати і щось полегшувати?
ви обернулися на ту саму ментівню, якою і були
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Подібні вимоги без введення особливого стану у порушенням прав громадян України.
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Та це він несе нісенітницю. В них немає бази тих, хто на самоізоляції, як він провірить?
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База у них є, але там далеко не всі хворі на короновірус.
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ну у меня в городе нет заболевших . один был и то ошибочно тест выдал - главрач сказал . что ни что уже не сделаешь попал в сводку так и тот выздоровел официально . спрашивается на хрена мне таскать паспорт и на хрена закрыли въезд. выезд с города . мэр оправдывается . что если бы не сделал то уголовной грозили . зебилы должна же быть хоть какая то разумность в действиях . одним словом геи к власти пришли при помощи других гомосеков
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Та да, дерьмократия она такая
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А у меня старенькая Нокиа, и никогда в жизни не было банковской карточки. И как быть ?
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а з чого ти вирішив, що вам хтось має допомагати і щось полегшувати?
ви обернулися на ту саму ментівню, якою і були
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ну, это когда сам себя обматываешь изолентой
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Та не,то шоб не заболеть и быть всегда здоровым одевают маску и обматываются скотчем .
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Документы подтверждающие личность имеют при себе во всех странах Европы,ну а пецеботам конечно это напряг
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Во всех странах Европы такими документами являются права...бануовская карта с фотографией...и много других документов...а в,Украине зеленое стадо требует исключительно паспорт..
Так что **** утри свою зеленую соплю
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Який борзий новорег. Ти хоч випробувальний термін на ботофермі ;ЗЕ!діджитал; у Фьодорова пройшов?
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Нет не имеют. И не обязанны. В некоторых странах ЕС даже сейчас их не носят с собой.
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А спустя несколько месяцев окажется, что вообще ни за что штрафы не были предусмотренны... Но только людей штрафовали.
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Треба було ще прописати аби носити з собою пачку паперу аби поліціянтам було легше складати протокола та банківську картку аби відразу сплачувати виписані штрафи.
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Не влада , а шайка 🤢🤡💩🤥🎪🥒🐛🐸🎒ворюг-убийц и предателей
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Все меняется, все приходят и уходят. И только Геращенко вечен.
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Само-изоляция - это когда человек изолировался по личной инициативе!
Или всё таки принудительная изоляция дома? Домашний арест?
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ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
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Парашу напоминает. В далёкие довоенные времена были мы на море (ещё в Украине) с моим знакомым из параши. Собираемся на пляж, а он никак не может паспорт свой с 2-главой курицей пристроить типа вдруг менты проверят. Я ему и говорю: "А что, жена тебе в плавки водонепроницаемый карман для паспорта не вшила"? Он глаза круглые, а я ему говорю, что у нас паспорт могут и в море проверить, особенно если за буйки заплывёшь. Еле уговорил его потом идти на пляж без паспорта... Носіння паспорта потрібне для перевірки людини на можливе порушення самоізоляції. Його відсутність не є приводом для штрафу, але затягує процедуру, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5398
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Ну есть у мну смарт и шо? Бабла иво пополнить нечем,какие ..... штрафы,я с*ел свой паспорт с голодухи,замминистра-м....!
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враньё
лет 10 назад любой мент мог ( правда, тогда со стационарного компьютера) пробить данные любого человека по ФИО
паспорт им нужен для оформления штрафа
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И ваще Киевзвезда не показатель,фофкафон опровергнет эту статистику на дэцел проца и в тихушку без мароториев повысит платную на чирик-другой...
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Могут додуматься ещё клеймовать или чиповать.
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Заставь Зедебила богу молиться, так он и лоб побьет
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Паспорт это совок! Клеймо на лоб - вот истинный символ свободы и демократии!
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Сразу штраф 17 000 грн. с собой может быть носить?
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менты придумали новую кормушку скоро ментов будутбить везде и больно
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Е ..., не треба під вимогу - мати документи - вимагаити мати паспорт !
Писали вище - права , чим не документ ?
Пенсійне посвідчення - документ ?
Посвідчення учасника бойових дій - документ ?
Студенський квиток - документ?
Службове посвідчення обленерго , теплоенерго , водоканалу - документи ?
І т.п. , і т.д.

Чи потребують менти паспорт , зобачивши посвідчення прокурора , судді , депутата , СБУ , ну на-крайняк - адвоката Носіння паспорта потрібне для перевірки людини на можливе порушення самоізоляції. Його відсутність не є приводом для штрафу, але затягує процедуру, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5196
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