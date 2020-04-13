 Носіння паспорта потрібне для перевірки людини на можливе порушення самоізоляції. Його відсутність не є приводом для штрафу, але затягує процедуру, - Геращенко

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник глави МВС Антон Геращенко.
"Зараз прикордонники передають нам щодня тисячі заяв про те, що громадяни, які перетнули кордон України, зобов'язуються сидіти у себе вдома 14 днів. У поліцейські планшети завантажується ця інформація в електронному вигляді, щоб поліцейський міг перевірити. Якщо у людини немає документів, вона може назвати себе Євгеном Кузьменком чи Антоном Геращенком", - говорить він.
Однак штраф за не носіння паспорта не передбачено.
"Якщо людина не взяла з собою документи, ми не штрафуємо цю людину. Ми просимо: зв'яжіться з дружиною чи рідними, нехай вони вам скинуть документ або фото документа. Зараз майже у всіх є смартфони", - додав заступник міністра.
Повний текст інтерв'ю з Антоном Геращенком читайте за посиланням.
ви обернулися на ту саму ментівню, якою і були
Так что **** утри свою зеленую соплю
Или всё таки принудительная изоляция дома? Домашний арест?
лет 10 назад любой мент мог ( правда, тогда со стационарного компьютера) пробить данные любого человека по ФИО
паспорт им нужен для оформления штрафа
Писали вище - права , чим не документ ?
Пенсійне посвідчення - документ ?
Посвідчення учасника бойових дій - документ ?
Студенський квиток - документ?
Службове посвідчення обленерго , теплоенерго , водоканалу - документи ?
І т.п. , і т.д.
Чи потребують менти паспорт , зобачивши посвідчення прокурора , судді , депутата , СБУ , ну на-крайняк - адвоката