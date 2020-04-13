 Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Всі розуміють, що цей бюджет умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину. Його точно переголосовуватимуть і збиратимуть заново. У разі погіршення ситуації, тоді буде реальний антикризовий бюджет. Це означає, що будемо урізати дуже багато інших речей, якщо так буде потрібно для країни", - зазначив він.

Він запевнив, що якщо економіка країни відновиться після пандемії, то бюджет буде переглянуто у бік збільшення витрат на необхідні галузі.

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"У мене є надія, що як мінімум 30-40% від того стабілізаційного фонду, який ухвалили, повернуться у вигляді тих статей, з яких їх взяли, назад до бюджету. Можна назвати це "транзитним бюджетом карантину", він дає право уряду швидко ухвалювати рішення", - додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.