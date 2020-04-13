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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (362) карантин (2738) Арахамія (276) COVID-19 (3635) коронавірус (2290)

 Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія

Ухвалені в понеділок на позачерговому засіданні Верховної Ради зміни до державного бюджету на 2020 рік розраховані на період протидії епідемії коронавірусу, після його закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Всі розуміють, що цей бюджет умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину. Його точно переголосовуватимуть і збиратимуть заново. У разі погіршення ситуації, тоді буде реальний антикризовий бюджет. Це означає, що будемо урізати дуже багато інших речей, якщо так буде потрібно для країни", - зазначив він.

Він запевнив, що якщо економіка країни відновиться після пандемії, то бюджет буде переглянуто у бік збільшення витрат на необхідні галузі.

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"У мене є надія, що як мінімум 30-40% від того стабілізаційного фонду, який ухвалили, повернуться у вигляді тих статей, з яких їх взяли, назад до бюджету. Можна назвати це "транзитним бюджетом карантину", він дає право уряду швидко ухвалювати рішення", - додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188744
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботи, нам капєц! Зєприпиздентські нелохи знайшли всі наші таємні лабораторії!

Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7478
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оно проболталось.. мол, дефицит бюджета 300 млрд.грн (11+ млрд.долл) - это фигня, для отвода глаз и чтобы пипл сразу не шокировать...
А через 3-4 месяца пересмотрим - будет все 500-800 млрд.грн дефицита..
Бо "тут можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)слуги народа
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Четко про него пошутили - с глазами обосравшегося котенка
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оно проболталось.. мол, дефицит бюджета 300 млрд.грн (11+ млрд.долл) - это фигня, для отвода глаз и чтобы пипл сразу не шокировать...
А через 3-4 месяца пересмотрим - будет все 500-800 млрд.грн дефицита..
Бо "тут можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)слуги народа
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"..будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны", - отметил он."... Эпохпа бедности - всёёёё... зебилов не обманывали - идёт эпоха нищеты для 73%))И, что забавно, бюджет ОП вислюка оманського увеличили с 30+ млрд.грн. (что в 110+ раз больше чем было при Порохе) - бо вове денег нужно многаааа..
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Ну сказал же человек, что это еще не анткризисный бюджет.
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Опять это небритое чмо вылезло. Куда ни глянь, всюду оно.
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Порохоботи, нам капєц! **************** нелохи знайшли всі наші таємні лабораторії!

Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7478
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Сказ о том.как Порох коронавирус создавал.. Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3767
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Знову намагаються міфи ввести до реальності! Шукають ферми порохоботів, шукають, що Порох вкрав, шукають найменшу зачіпку на волонтерів, добробатів та патріотів...
Але реальність така, що після чергового повідомлення про викриття ботоферми, зникають "восхваляторьі" ЗЕ!, а порохоботи все не зникають, не вимирають з голоду і за кордон не драпають... От же ж кляті! Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9287
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для того, щоб друкувати гроші, потрібна згода Нацбанку.... а її немає
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Не по теме- Харків дебелатаварія вул. Отакара Яроша, біля канатки, мерседес без колеса, міцубіші без колеса, бетонавоз не постраждав...))
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Условный бюджет, от условного лидера партии,от условного президента....которые выбрали РЕАЛЬНЫЕ 73% зелебобиков.Только язва желудка поможет вспомнить идиотам,что голова без мозга- это качан зелёной капусты.
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щас распилят этот карантинный бюджет, на онлайн обучение, на листовки про вирус, на ролики по тв.
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Що за дивна неукраїнська пика і таке ж неукраїнське прізвище?
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Посмотри на свою,она даже тебя выдаёт по нику
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Так казав і найвеличніший - виберіть мене, а потім... А потім виявилося, що "Я вам ничего нє должєн". Хто ж вам, з тих, хто має розум, зара вірити буде? Особливо такій хламідії
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То есть это еще не вся жопа, буде еще хуже... Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3220
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Это огонь) я думала в наглом воровстве яныка, ему не будет равных, оказывается молодежь еще куда прожорливее.
"... а тем временем черпали двумя руками"
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Знаем-знаем, это из Ходжи Насредина:
"а через два месяца или Осел сдохнет, или МВФ кредит даст, или землю продадут".

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Дефицит торгового баланса - $8,3 млрд.Инфляция 11,6.Норму про прожиточ.минимум в 4200 грн отменили.Субсидии - минус 8 миллиардов. Субвенция на поддержку педагогов минус 1,5 млрд гривен. Местные бюджеты - минус 10 миллиардов.
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Вы же блин не в 95 квартале ,что вы шутите с ГОСБЮДЖЕТОМ !!!! Ослы зеленые
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