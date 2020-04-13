 За одержання хабаря $25 тисяч від забудовника судитимуть колишнього слідчого ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній слідчий отримав 25 тис доларів США від керівника будівельної компанії за невжиття заходів щодо накладення арешту на земельну ділянку та усунення інших перешкод, пов’язаних з будівництвом житлового комплексу.

Понад пів року підозрюваний ухилявся від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з метою перешкоджання напрямку обвинувального акта до суду. За клопотанням Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва для нього і його захисника був встановлений термін на ознайомлення з матеріалами.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві.

Підтримання публічного обвинувачення буде забезпечуватись прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.