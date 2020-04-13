 Через ці карантинні заборони хтось піде в ЄСПЛ, і ми всі заплатимо за це зі своєї кишені, - нардеп "Голосу" Устінова

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп "Голосу" Олександра Устінова.

"Одна людина, яка бігає, наприклад, лісопосадкою, - це не проблема. Я не бачила, щоб таке працювало в інших країнах, де банально забороняли людям виходити на вулицю. Закінчиться все тим, що рано чи пізно хтось піде в ЄСПЛ. І ми всі заплатимо за це зі своєї кишені", - зазначила вона.

За її словами, карантин не на місяць, а в кращому випадку на рік-півтора.

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"І ми повинні розуміти: запроваджені зараз жорсткі заходи можна буде потім "реінкарнувати" і використовувати далі. Тому що пандемія просто так не піде. Поки не буде вакцин або лікування - а це рік-півтора - ми будемо жити в стані "надзвичайної ситуації", незаконно, в обхід парламенту, запровадженої Кабінетом Міністрів", - додала нардеп.

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