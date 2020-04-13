 Через ці карантинні заборони хтось піде в ЄСПЛ, і ми всі заплатимо за це зі своєї кишені, - нардеп "Голосу" Устінова

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп "Голосу" Олександра Устінова.
"Одна людина, яка бігає, наприклад, лісопосадкою, - це не проблема. Я не бачила, щоб таке працювало в інших країнах, де банально забороняли людям виходити на вулицю. Закінчиться все тим, що рано чи пізно хтось піде в ЄСПЛ. І ми всі заплатимо за це зі своєї кишені", - зазначила вона.
За її словами, карантин не на місяць, а в кращому випадку на рік-півтора.
"І ми повинні розуміти: запроваджені зараз жорсткі заходи можна буде потім "реінкарнувати" і використовувати далі. Тому що пандемія просто так не піде. Поки не буде вакцин або лікування - а це рік-півтора - ми будемо жити в стані "надзвичайної ситуації", незаконно, в обхід парламенту, запровадженої Кабінетом Міністрів", - додала нардеп.
Повний текст інтерв'ю з Олександрою Устіновою читайте за посиланням.
А там и такое было
Статтю 325 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такій редакції:
"Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
Представляете, если вместо штрафов судить будут...... по принятому Закону, вернее по принятым изменениям в УК
А вот, что она конкретно предлагает?
"Я не видела, чтобы такое работало в других странах, где банально запрещали людям выходить на улицу."
Игорь Д
В Украине тоже не запрещено, только ОГРАНИЧЕНО!
Ты уже определись или запрет или ограничено☝
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-64.htm