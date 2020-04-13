 Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Казанський зазначив: "За інформацією моїх джерел, минулого четверга о 15:00 генпрокурор Венедіктова приймала у себе Олесю Кузнєцову - вдову Івана Кузнєцова, який загинув унаслідок нападу на Сергія Стерненка. Разом з нею був адвокат Станіслав Свириденко.
Раніше Венедіктова обговорювала підозру Стерненку з міністром Арсеном Аваковим. При цьому генпрокурор відмовляється від зустрічі з самим Стерненком, який також подавав заяву на особистий прийом. Що видається доволі дивним. Якщо є бажання розібратися в цій справі, а не виконати політичне замовлення, - треба зустрічатися з усіма сторонами конфлікту, а не тільки з представниками тітушок, яких тепер намагаються представити в ролі невинних жертв".
Вдова - Олеся Кузнєцова
адвокат - Станіслав Свириденко
Як повідомлялося раніше, колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Больше о ней нечего сказать.
Зєлю геть. Дострокові.
Ви б чи попереджували,чи заретушували оті вареники !
Колесо репрессий только набирает обороты.
Если завтра позволим закрыть Черновол, в этом можно будет только расписаться.
Чому в бєгах ? Вже ж їхні до влади прийшли.
Після проголошення незалежності України ми з чоловіком Марком змогли привезти діда на батьківщину. Це була його мрія -- побачити вільну Україну.
Але незалежності на папері виявилось недостатньо. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу за нашу свободу, суверенітет та гідність. За це, так само, як і в ті часи, сьогодні багатьом українцям загрожують тюрма або смерть: на Донбасі, в Росії або в окупованому Криму.
Дисиденти у совєцькому союзі постійно були у стані боротьби за свої права, за мову, за свою творчість, за свободу від режиму. Вони писали різні твори, ризикуючи опинитися у в'язниці або вбитими совєтами.
Так само сьогодні Росія ув'язнює та вбиває тих, хто не погоджується та виступає проти її кривавого режиму.
Щонайменше 87 українців у Криму є бранцями Кремля. Російські спецслужби незаконно затримували людей та відправляли за грати.
Правозахисник Емір-Усеїн Куку нещодавно був засуджений до 12 років в'язниці. Уявіть собі -- 12 років у сфабрикованому провадженні. Мусліма Алієва незаконно засудили до 19 років в'язниці. Нібито за тероризм.
"Терористами" Росія вважає тих, хто не погоджується з її окупаційним режимом. Хто допомагає своїм громадянам. Терористами Росія називає українців, які мають свою культуру, свою мову, борються за свою свободу.
Хоча насправді терористами є ті, хто використовує насильство для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. І це Росія.
Коли російські окупанти затримали Раіма Айвазова, вони не повезли його на допит. Вони вивезли його в поле та імітували розстріл.
Тортури, катування, психологічний тиск -- це методи країни-агресора, які не змінюються з часів минулого століття. Але ми маємо бути єдині. В цьому наша сила.
Сьогодні вручала відзнаку за Поезію про Крим кримськотатарською мовою на Другий літературний фестиваль "Кримський Інжир". 13-15 грудня. Заходи в рамках фестивалю будуть проходити також протягом цих вихідних. Якщо маєте нагоду - завітайте. Тут детальна програма:
Рано чи пізно "Кримський Інжир" обов'язково відбудеться в Криму. Де і гори, і море, і відвага та прагнення до свободи дуже надихають.
а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
у меня 2 дочки растут, а вдруг они себе такое сделают... воспитывай не воспитывай... ужас, ужас просто
А сам .С.Стерненко это наша гордость !!!