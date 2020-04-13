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Все про:Стерненко (61) Венедіктова (108)

 Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський

Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч із вдовою загиблого під час нападу на одеського активіста Сергія Стерненка Івана Кузнєцова Олесею та її адвокатом. З самим Стерненком такої зустрічі не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Казанський зазначив: "За інформацією моїх джерел, минулого четверга о 15:00 генпрокурор Венедіктова приймала у себе Олесю Кузнєцову - вдову Івана Кузнєцова, який загинув унаслідок нападу на Сергія Стерненка. Разом з нею був адвокат Станіслав Свириденко.

Раніше Венедіктова обговорювала підозру Стерненку з міністром Арсеном Аваковим. При цьому генпрокурор відмовляється від зустрічі з самим Стерненком, який також подавав заяву на особистий прийом. Що видається доволі дивним. Якщо є бажання розібратися в цій справі, а не виконати політичне замовлення, - треба зустрічатися з усіма сторонами конфлікту, а не тільки з представниками тітушок, яких тепер намагаються представити в ролі невинних жертв".

Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський 01

Вдова - Олеся Кузнєцова


Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський 02

адвокат - Станіслав Свириденко

Як повідомлялося раніше, колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188735
 
   
 Топ коментарі
 
Венедиктова - конченная пророссийская сука.
Больше о ней нечего сказать.
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С таким свистком вдова очень быстро насосет себе нового папика.
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Простите, а такие губы у вдовы, наверное, от того, что она много плакала?
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С таким свистком вдова очень быстро насосет себе нового папика.
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сракою - на гиляці, і с .уем у свістку)))
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и опять маланчкая шобла под фамилией гоеев.. ******.. губки то на 2000 бакосв такая операция губок стоит .. смоктать оно такое хроть и Олесы а по роже Спраюлева Сара Оповна...
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Нет, какие 2000 баксов. Это уже давно стало доступным. Несколько уколов в губы почти любой косметолог сделает, там не нужна операция. Но выглядит эта баба просто адово.
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тут уколамі нє обошлось - губи завьорнути плойкой
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Рогулиный обсос, это ж какая шлюха твоя мать была, что такой высер родила от задроченного быка. Вылез из горы навоза и высрал в комментарии *****. Какое тебе дело до её губ? Её мужа убил рогуль из ПС. И должен ответить по закону... В какую Европу собралась Украина, если здесь убить человека это норма?
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Венедиктова - конченная пророссийская ****.
Больше о ней нечего сказать.
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Як і Зєля - *******.
Зєлю геть. Дострокові.
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Простите, а такие губы у вдовы, наверное, от того, что она много плакала?
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Ага...смоктала та плакала , плакала та смоктала..
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Вєнєдіктова якщо буде багато зустрічатись з Портновим, то в неї тоже виростуть такі губи))
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А что уже можно жениться на резиновых женщинах? Ну что же, не отстаем от времени
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Це просто 3ви3дець....................................Венедиктова точно довбойопка !
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Венедиктова хочет такие же вареники, как у вдовы. Вдова расскажет, где со скидкой сделают.
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Стерненко лопатою підкоректував фейс-морду курці цій.
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Нельзя такое показывать без предупреждения
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Блін ! Глянув на вдову-Мамма мія ! Реально очконув !
Ви б чи попереджували,чи заретушували оті вареники !
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Я тоже))) как говорят на форумах, такое надо прятать под кат с предупреждением))))
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А что по поводу двух предыдущих нападениях на Стерненко, кто то что то расследовал?
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Рифмайстер, Кузьменко, Дугарь, Чорновол, Стерненко... Что как не рыговский реванш. В этот раз главное не повторить ошибок преведущего Майдана и разчистить авгиевы конюшни МВС, прокуратуры, суда. Ну и по законам военного времени....
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Украина уже проиграла эту войну.
Колесо репрессий только набирает обороты.
Если завтра позволим закрыть Черновол, в этом можно будет только расписаться.
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Зеленим шпигунам тільки і треба, щоб спровокувати силовий варіант і дати карт бланш російським "миротворчикам". Але, схоже, цей сценарій вже невідворотній.
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ну здраствуй малороський мір! ви зробили це разом зєлєпупенки
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Кто в здравом уме рискнет встретиться с Стерненко. Каждому свои кишки дороги.)
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Скоро у Венедиктовой такие же губы будут...
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Може Вєнєдіктова хотіла дізнатись ДЕ і ЧОМУ переховується напарник Кузнєцова ?
Чому в бєгах ? Вже ж їхні до влади прийшли.
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А вони про це знають? Бойко там, Медведчук, Кернес, Труханов?
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Мать моя женщина! Вот это вдовушка! Я чуть не сцикнула от страха.
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Отакий зараз соцреалізм (соціалістичний реалізм)...
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Я давно пишу - с октября где-то, что рейтинг зе грохнулся, а цифры, что нам показывают фальсифицируются карманными социологическими институциями и продажными социологами. Зе в панике, бо натуральные цифры он знает, поэтому и прячется от народа записывая тупые ролики-обращения. Трохи голосов у зе конечно есть, но их мало, поэтому думаю у него решили поборотся с рыгами за рыговский электорат. Я это кстати предполагал ещё в начале прошлой осени. Вот от сюда и поползновения то на пашинского, то на свинарчука, то на сатановскую-гонтареву, то на потроха, но те откупились и договорились, теперь зе-команда взялась за более мелкую рыбу - стерненко и чёрновол. Ну, а из соратника по распродаже украинской земли потроха Банковая нам лепит лидера оппозиции на случай Майдана, чтоб снова предать Майдан и грабить Нэньку-Украину пуще прежнего.
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Уляна Супрун13 грудня 2019 р.Мої бабці та діди були задіяли у підпіллі в боротьбі проти нацистів та совєтів. Через це наприкінці Другої Світової війни моя родина змушена була виїхати з України. Тому що членам підпілля в ті часи загрожувала тюрма або розстріл.

Після проголошення незалежності України ми з чоловіком Марком змогли привезти діда на батьківщину. Це була його мрія -- побачити вільну Україну.

Але незалежності на папері виявилось недостатньо. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу за нашу свободу, суверенітет та гідність. За це, так само, як і в ті часи, сьогодні багатьом українцям загрожують тюрма або смерть: на Донбасі, в Росії або в окупованому Криму.

Дисиденти у совєцькому союзі постійно були у стані боротьби за свої права, за мову, за свою творчість, за свободу від режиму. Вони писали різні твори, ризикуючи опинитися у в'язниці або вбитими совєтами.

Так само сьогодні Росія ув'язнює та вбиває тих, хто не погоджується та виступає проти її кривавого режиму.

Щонайменше 87 українців у Криму є бранцями Кремля. Російські спецслужби незаконно затримували людей та відправляли за грати.
Правозахисник Емір-Усеїн Куку нещодавно був засуджений до 12 років в'язниці. Уявіть собі -- 12 років у сфабрикованому провадженні. Мусліма Алієва незаконно засудили до 19 років в'язниці. Нібито за тероризм.

"Терористами" Росія вважає тих, хто не погоджується з її окупаційним режимом. Хто допомагає своїм громадянам. Терористами Росія називає українців, які мають свою культуру, свою мову, борються за свою свободу.

Хоча насправді терористами є ті, хто використовує насильство для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. І це Росія.

Коли російські окупанти затримали Раіма Айвазова, вони не повезли його на допит. Вони вивезли його в поле та імітували розстріл.

Тортури, катування, психологічний тиск -- це методи країни-агресора, які не змінюються з часів минулого століття. Але ми маємо бути єдині. В цьому наша сила.

Сьогодні вручала відзнаку за Поезію про Крим кримськотатарською мовою на Другий літературний фестиваль "Кримський Інжир". 13-15 грудня. Заходи в рамках фестивалю будуть проходити також протягом цих вихідних. Якщо маєте нагоду - завітайте. Тут детальна програма:

Рано чи пізно "Кримський Інжир" обов'язково відбудеться в Криму. Де і гори, і море, і відвага та прагнення до свободи дуже надихають.
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веДениктову и бабикова ждет ростов как минимум.или вообще постреляют
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це ж як тра поіздєвацца над мордой ліца - тут тобі всі віди пластікі та всі нєудачні - на ній хтось трінірувався. Вдова нєдодєлана

Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський - Цензор.НЕТ 4628
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Скоріше перероблена. З такою жити - краще крякнути, як її чоловік і зробив. Може він навмисно смерті шукав?
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Це про цю ляльку з секс-шопу говорив зе-слуга Коля Тищенко?
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Ну,ця прокурорша такого накерує,що мама- не горюй...
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Хлопця реально треба рятувати. Ніяких показів в мусарні і прокуратурі Стерненко не мусить робити. Мусора нехай спочатку допитають Трухана на предмет замовлень на вбивство Стерненка. А самому Стерненку треба організувати громадянську охорону, бо мусорам Авакова віри нема.
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Пані вєнєдіктова, ДЕ справа проти руSSкіх терористів?! ДЕ вироки судів??

а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Ну как это у Стерненко не было встречи с генеральным прокурором? Ну вспоминайте же, с Рябошапкой чаек гонял 13 сентября 2019 года)))
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брррр.. мукля
у меня 2 дочки растут, а вдруг они себе такое сделают... воспитывай не воспитывай... ужас, ужас просто
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Кто скажет, причем тут фото жены титушки, здесь к месту циничный, презрительный взгляд венедиктовой, креатуре блазня, которая не прошла тестирование на судью, но подошла блазню на ген прокурора, с таким взглядом ей бы к лицу работа смотрителем в концлагере, либо в гулаге.
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зеленi риги iдуть тим же шляхом, яким вони йшли 6 рокiв тому: посадки опонентiв по фейкових справах, знищення економiки i армii, тотальне свавiлля чиновникiв та шалена корупцiя у вищих ешалонах влади, цензура по тб... через 1,5-2 мiс однієї iскри вистачить аби ********** народ викинув на смiтник.
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ххахаха! Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський - Цензор.НЕТ 1544 ну что у них с губами ? Это прикол ,неужели вареники вызывают симпатию и желание ? Это больше похоже на метку -шлюхи . вместо печати на лбу .
А сам .С.Стерненко это наша гордость !!!
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Отец Кати Гандзюк встречаться с прокуроршей отказался и она встретилась с жертвой пластической хирургии. Рыги в турборежиме натягивают сову на глобус. Последнее время у кремлеботов методички с упором на Майдан, там всё перевёрнуто с ног наголову.
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єто фото до того или после того? да какая разница...
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Шол убивать оказался сам убит . А если портяка замочат виновных судить будут но зачем
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