 Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Казанський зазначив: "За інформацією моїх джерел, минулого четверга о 15:00 генпрокурор Венедіктова приймала у себе Олесю Кузнєцову - вдову Івана Кузнєцова, який загинув унаслідок нападу на Сергія Стерненка. Разом з нею був адвокат Станіслав Свириденко.

Раніше Венедіктова обговорювала підозру Стерненку з міністром Арсеном Аваковим. При цьому генпрокурор відмовляється від зустрічі з самим Стерненком, який також подавав заяву на особистий прийом. Що видається доволі дивним. Якщо є бажання розібратися в цій справі, а не виконати політичне замовлення, - треба зустрічатися з усіма сторонами конфлікту, а не тільки з представниками тітушок, яких тепер намагаються представити в ролі невинних жертв".

Вдова - Олеся Кузнєцова





адвокат - Станіслав Свириденко

Як повідомлялося раніше, колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.