 "Слуга народу" передасть 70 млн грн партійних коштів на боротьбу з коронавірусом, - заступниця голови фракції Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
"В змінах до бюджету зафіксована можливість відмовитися від державного фінансування статутної діяльності партії на різний термін: один, два, три квартали або на бюджетний рік. Який саме період – має бути зазначено у заяві, що партія подає до Національного агентства з питань запобігання корупції" , - йдеться в повідомленні.
За словами Кравчук, таким чином, "Слуга народу" перерахує свою частину державного фінансування в бюджет на законних підставах - це 70 млн гривень цьогоріч.
"Також ми знайдемо формат спрямувати уже отримані гроші на потреби медиків. Сподіваюсь, що інші партії, представлені в парламенті, наслідуватимуть наш приклад", - підсумувала вона.
а те, шо им из бюджета дадут
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Если там есть документальные подтверждения,так чего же пепа возбудился?
Но вы все равно выбрали Коломоя и ЗЕ.
1.7 лярда украли чета парашенки. ОФИЦИАЛЬНО!!!
а те которые раньше "собираемся передать" - уже не вспоминают, достаточно видосика для пипла и ... "забыли передать"?)
Вже ж у березні відмовлялись! ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ФІНАНСУВАННЯ З БЮДЖЕТУ НА КОРИСТЬ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ
І мова йшла про 212 млн.грн.
Яка офігітєльна щедрість для партії без партійних регіональних осередків.
передадуть у нікуди
бо що означає "на боротьбу з коронавірусом" - державна таємниця
Хоча нє... Листівками краще - туалетного паперу тоді менше треба...
Они за последний год уже несколько раз от этих денег отказались в пользу разных героических мероприятий.
если бы эти зеленые проститутки каломойши хотели отдать партийных денег, то они бы просто внесли поправку в закон и бюджет страны, по которому, партийное бабло напрямую переходит в бюджет минзрава. так, что 73%, вас опять разводят ваши избранники за ваши деньги.