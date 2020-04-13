 "Слуга народу" передасть 70 млн грн партійних коштів на боротьбу з коронавірусом, - заступниця голови фракції Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"В змінах до бюджету зафіксована можливість відмовитися від державного фінансування статутної діяльності партії на різний термін: один, два, три квартали або на бюджетний рік. Який саме період – має бути зазначено у заяві, що партія подає до Національного агентства з питань запобігання корупції" , - йдеться в повідомленні.

За словами Кравчук, таким чином, "Слуга народу" перерахує свою частину державного фінансування в бюджет на законних підставах - це 70 млн гривень цьогоріч.

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"Також ми знайдемо формат спрямувати уже отримані гроші на потреби медиків. Сподіваюсь, що інші партії, представлені в парламенті, наслідуватимуть наш приклад", - підсумувала вона.