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 Політика України
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Все про:карантин (2738) фінансування (598) Слуга народу (790) Кравчук Євгенія (57) COVID-19 (3635) коронавірус (2290)

 "Слуга народу" передасть 70 млн грн партійних коштів на боротьбу з коронавірусом, - заступниця голови фракції Кравчук

Кошти з бюджету, які мали цього року виділити на діяльність партії "Слуга народу", передадуть на боротьбу з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"В змінах до бюджету зафіксована можливість відмовитися від державного фінансування статутної діяльності партії на різний термін: один, два, три квартали або на бюджетний рік. Який саме період – має бути зазначено у заяві, що партія подає до Національного агентства з питань запобігання корупції" , - йдеться в повідомленні.

За словами Кравчук, таким чином, "Слуга народу" перерахує свою частину державного фінансування в бюджет на законних підставах - це 70 млн гривень цьогоріч.

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"Також ми знайдемо формат спрямувати уже отримані гроші на потреби медиків. Сподіваюсь, що інші партії, представлені в парламенті, наслідуватимуть наш приклад", - підсумувала вона.

Слуга народу передасть 70 млн грн партійних коштів на боротьбу з коронавірусом, - заступниця голови фракції Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188734
 
 
 Топ коментарі
 
Вкрали мільярди, а віддають 70 мільйонів.
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по каналу "Звезда" показали или откуда инфа ?
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так и то не свои,

а те, шо им из бюджета дадут
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Вкрали мільярди, а віддають 70 мільйонів.
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Коли ты сказал что украли миллиарды чем ты документально подтвердить? или ты балабо
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останнє...
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Так суды ж идут, в которых лежат документальные подтверждения воровства миллиардов Беней.
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Так суды ж идут, в которых лежат документальные подтверждения

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если там есть документальные подтверждения,так чего же пепа возбудился?
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Суд Лондона первым вынес решение о том, что Коломойский и ЗЕ отмывали ваши деньги.

Но вы все равно выбрали Коломоя и ЗЕ.
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Не путай.
1.7 лярда украли чета парашенки. ОФИЦИАЛЬНО!!!
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по каналу "Звезда" показали или откуда инфа ?
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Номерное недоразумение, посмотри заседание зрады, где сыньосому и физкультурнице ахметовской с бюджета Украины выделяли 1.7 лярда, амебу выключи, если получится
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Слышь, генератор случайных слов, ты чё тут срешь? Проспись и опохмелись.
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2020-й год на дворе. почти 200 млрд гривен зеленые дебилы ******** из бюджета в турборежиме. я так понимаю, это порох заставлял шапито зеленского ******* наши деньги?
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Распишут эти 70 лямов между своими, и тут же выведут в офшоры. Как с медицинскими масками было!
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шооо, опять?(с) "Слуга народа" передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 3887
а те которые раньше "собираемся передать" - уже не вспоминают, достаточно видосика для пипла и ... "забыли передать"?)
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Падаждітє !
Вже ж у березні відмовлялись! ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ФІНАНСУВАННЯ З БЮДЖЕТУ НА КОРИСТЬ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ
І мова йшла про 212 млн.грн.
Яка офігітєльна щедрість для партії без партійних регіональних осередків.
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було б сказано
передадуть у нікуди
бо що означає "на боротьбу з коронавірусом" - державна таємниця
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это государственные деньги а свои слабо зедебилы
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"Кто передаст?! Ты сам передаст, и мама твой передаст был, и дети твой передаст будут!""Слуга народа" передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 2018
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В дупу кожному однопартійцю, порівну засуньте, та поглибше.
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Які ж вони щедрі! Державні кошти передадуть на виконання того, що повинен робити кабмін за державні кошти! А свої вкласти? Он у Радуцького позичте - він на масках добре "прібарахлілся"... Та й бубочка з приватівських, що в офшор вивели, може "відслюнявить"...
Хоча нє... Листівками краще - туалетного паперу тоді менше треба...
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А сколько раз СН может передать одни и те же деньги?

Они за последний год уже несколько раз от этих денег отказались в пользу разных героических мероприятий.
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Ці ті, що вкрали у пайовиків Вільшанської Новоселиці?
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очередное ********* от шлюх коломойского за наш счет. эти зеленые дегенераты могут торжественно отдавать наши деньги на какую-то там борьбу. а по факту это очередной юридический пшик.
если бы эти зеленые проститутки каломойши хотели отдать партийных денег, то они бы просто внесли поправку в закон и бюджет страны, по которому, партийное бабло напрямую переходит в бюджет минзрава. так, что 73%, вас опять разводят ваши избранники за ваши деньги.
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Это же даже не 10% от своей зарплаты. На розбудову партии...
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