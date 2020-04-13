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 Суспільство
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Все про:Геращенко Ірина (997) екологія (524) Мінекології (95)

 Мінекології потрібно відновити і представити системну програму захисту навколишнього середовища, - Геращенко

Штрафи за підпал трави та інші порушення екологічного законодавства повинні бути високими, тому що шкода екології від таких правопорушень є значною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Це абсолютна ганьба, коли ти ходиш без маски - штраф 17 000 гривень, а якщо ти підпалив траву і спалив гектари лісів, полів і губиш українську природу, незаконно сміття викидаєш, то штраф - 185 гривень. Це неприйнятно і, звичайно, треба піднімати за це штрафи", - зазначила вона.

За словами Геращенко, захист екології має стати пріоритетом політики держави, має бути відновлено міністерство екології, має бути представлена ​​державна програма захисту навколишнього середовища.

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"Це ненормально, коли сьогодні влада Зеленського ліквідувала міністерство екології. Захист екології - є ключовим викликом часу. Мені здається, треба відновити міністерство екології, подати системну програму захисту українського навколишнього середовища і боротьби з кліматичними аномаліями. Також велика робота повинна бути й у місцевої влади в цьому питанні. І якщо ЗМІ більше уваги приділятимуть екологічній освіті - це буде також правильно", - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, раніше Міністерство екології та природних ресурсів об'єднали з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Також читайте: У Зеленського штрафуватимуть українців без масок, а тих, хто у розпал епідемії вивіз маски за кордон, досі не покарано, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188730
 
 
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Те, що зробили з Чорнобильським лісом є важким злочином. Покарання повинно бути відповідним цьому злочину.
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Не гадьте и природа будет чистая. Все разбежались по домам и вода в реках начала очищаться и воздух стал чище.
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И все сгорело, когда все разбежались по домам.
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Давайте восстановим это министерство из любителей ничего не делать. Больше нечего делать. Министерства сельского хозяйства нет, зато для лоботрясов создадим места.
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Вот оно всё в одну цепочку и легло - продажа земли и защита её от быдла, на ней живущего.

По вещанию жирной ************ чётко и отчётливо видно кто устроил поджёг в Чернобыльской зоне...
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Так это ты траву поджигаешь. Тогда понятно, от чего у тебя подгорает Мінекології потрібно відновити і представити системну програму захисту навколишнього середовища, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8209
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